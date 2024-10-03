УКР
Румунія слідом за Болгарією просить Єврокомісію обмежити імпорт яєць і м’яса птиці з України

Яйця

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу заявив, що на прохання румунських виробників звернувся до Єврокомісії з проханням заборонити імпорт продукції птахівництва з України.

Про це повідомило румунське Міністерство сільського господарства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Там зазначили, що Барбу вже підтримав пропозицію Болгарії на засіданні Ради Євросоюзу 23 вересня цього року заборонити імпорт яєць з України і вже звернувся до Єврокомісії з проханням захистити європейських фермерів від демпінгових цін, які практикує Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Болгарія закликала Євросоюз заборонити імпорт українських яєць

"Існує необхідність втручання Європейської комісії щодо українського імпорту яєць та м'яса птиці, враховуючи, що наші фермери підпорядковуються певним умовам щодо птахівництва, які тягнуть за собою набагато вищі витрати, ніж у фермерів за межами Європейського Союзу", – стверджує румунський міністр.

Він додав, що Бухарест очікує швидких рішень від Брюсселя, але в разі необхідності готовий застосувати механізм ліцензування імпорту, "який ми вже успішно застосували у випадку імпорту зернових, цукру та борошна".

Нагадаємо, що Європейський Союз зняв обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після повномасштабного військового вторгнення Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на понад $20 мільярдів, – Мінекономіки

Але під час останнього його продовження навесні 2024 року ЄС створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі, якщо вона загрожує європейським виробникам. У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на український овес, згодом його задіяли щодо яєць і цукру. З 21 серпня ЄС запустив механізм захисних мит для українського меду, він буде діяти для всього подальшого імпорту продукції до початку червня 2025 року.

+10
Ото так нас чекають в Євросоюзі, вже двері відкрили і виглядають.
показати весь коментар
03.10.2024 18:57 Відповісти
+4
Послиця в Болгарії щось недопрацьовує.Сосати розучилась? Втратила дипломатичний хист?
показати весь коментар
03.10.2024 19:26 Відповісти
+2
Значить скоро в Україні яйця по 17 грн будуть...
показати весь коментар
03.10.2024 18:59 Відповісти
Яця і птиці. Війна, а ти скоть сиди тихесенько сама.
показати весь коментар
03.10.2024 18:55 Відповісти
Ото так нас чекають в Євросоюзі, вже двері відкрили і виглядають.
показати весь коментар
03.10.2024 18:57 Відповісти
Кто там? Пачтальен Печкин.
показати весь коментар
03.10.2024 19:01 Відповісти
А що ви хотіли це захист власної економіки, у вас б забирали ринок ви б так само боролись за нього всіма способами.

Треба думати як вирішити проблему, наприклад створити тут умови для приходу великих корпорації що мають вплив і будуть лобіювати відкриття для нас ринку разом із своєю продукцією.
показати весь коментар
03.10.2024 19:26 Відповісти
Але це означає,що з голоду ми не
подохнемо....15.03.22р ми виїзжаємо
з оточення рашистами з Макарівського
району через орківський блокпост...проїхали 15 км,бачимо обгорілий
труп ворога,ще один біля БТР....по газам,
колона з білими тканинами під'їзджає
до Брусилова...Сльози,що ти вже в безпеці
і тут українці.В селі торгують м'ясом,молоком...Самі смачні продукти
в Україні!!!Працювала в Болгарії,Чехії,Італії...
їхні харчі можна їсти,але наші смачніші! -
от і не пускають!
показати весь коментар
03.10.2024 21:41 Відповісти
Хочете сказати що яйця українських курей смачніші?
показати весь коментар
03.10.2024 22:19 Відповісти
Значить скоро в Україні яйця по 17 грн будуть...
показати весь коментар
03.10.2024 18:59 Відповісти
4 только из магазина.
показати весь коментар
03.10.2024 19:02 Відповісти
Ну так я ж сказав скоро, не сьогоді
показати весь коментар
03.10.2024 19:46 Відповісти
Десяток.
показати весь коментар
03.10.2024 20:23 Відповісти
Чи не здається шановному Цензору що «заборонити» і «обмежити» не є синонімами?
показати весь коментар
03.10.2024 19:11 Відповісти
Отже потрібні дзеркальні дії.
показати весь коментар
03.10.2024 19:21 Відповісти
Послиця в Болгарії щось недопрацьовує.Сосати розучилась? Втратила дипломатичний хист?
показати весь коментар
03.10.2024 19:26 Відповісти
перекладаю з румунської:

- ми вже забанили цукор, зернові та борошно. Але лишній долар лишнім не буде, яйця теж забанимо)

- Війна - це ж не пропуск яєць на ринок ЄС, І взагалі, українці, вмирайте трошки тихіше.
показати весь коментар
03.10.2024 20:20 Відповісти
Ну дак если производителей хватает
Если кто и нужен, то только потребители
показати весь коментар
03.10.2024 20:31 Відповісти
оставте нам м збросьте цены ахринеть можно яйца 50, хлеб 30 задолбали уж совсем
показати весь коментар
03.10.2024 21:04 Відповісти
 
 