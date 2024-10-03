УКР
У Куп’янську не залишилося жодного цілого будинку, - РВА

Куп’янськ

У Куп’янську Харківської області, який постійно зазнає російських ударів, не залишилося жодного цілого будинку.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо зараз проїхати по місту, ви не побачите жодного цілого будинку. Як мінімум - немає вікон. Є пошкодження дахів, стін. Це не той Куп’янськ, яким він був два роки тому після деокупації. Руйнування продовжуються. Масовані обстріли, які зараз здійснюються, такі, що не дозволяють швидко хоча б законсервувати ті наслідки, які завдані протягом минулого тижня. Безумовно, є проблеми. І людьми не можемо ризикувати", – сказав Канашевич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували дроном-камікадзе зупинку в Куп’янську: госпіталізовано чоловіка та 16-літню дівчину. ФОТОрепортаж

Водночас комунальники намагаються підтримувати життєзабезпечення міста, хоча робити це з кожним днем усе важче.

"Є вода. Максимально швидко намагаємося газо-, електропостачання. Люди ще залишаються, незважаючи на те, що оголошена обов’язкова евакуація", - сказав керівник району.

За інформацією Канашевича, близько години тому знову було завдано удару по житловій забудові на лівому березі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Примусову евакуацію дітей з правобережжя Куп’янської громади планують завершити до кінця тижня, - керівник РВА Беседін

"Поки що наслідки не з’ясовані, бо обстріл триває. Це територія, по якій б’ють постійно. Сподіваємося, що людей там не було", - сказав керівник району.

За його словами, на правому березі міста залишаються близько 3 тис. жителів (населення Куп’янська до вторгнення РФ становило 27 тисяч).

руйнування (264) Куп’янськ (863)
Топ коментарі
+5
Вовчанськ, Вугледар, Куп'янськ... Запоріжжя, Дніпро, Київ ???
показати весь коментар
03.10.2024 19:37 Відповісти
+3
Зруйнували місто, тварі.
показати весь коментар
03.10.2024 20:05 Відповісти
+3
Коли таке пишуть це значить що підготовлюють громадську думку до здачі міста. За останні два з половиною роки це вже було не раз.
показати весь коментар
03.10.2024 20:09 Відповісти
А чому Валуйки напроти не ********?
показати весь коментар
03.10.2024 19:50 Відповісти
Электричкой час езды от Купянска. Одна промежуточная станция,,Тополи,, наша, пол часа, и Валуйки, как на ладони. Уже осенью 21 г войск, техники, палаточные городки, заправщики --- все бухло раскупили итд. Какая то фантасмагория тогда была, и по Белгороду прямо вдоль насыпи ЖД путей техники было нагнано до горизонта. В какую жопу мы все смотрели тогда, и что видели??? Даже сегодня нет и близко реального ответа.
показати весь коментар
03.10.2024 22:01 Відповісти
Ось такий він варварський рашиський "русский мир" ,зате ніхто не обстрілює лднр де знаходятся казарми і склади ворога там "наши люди".
показати весь коментар
03.10.2024 20:01 Відповісти
Це завжди так повідомляють перед здачею міста
показати весь коментар
03.10.2024 20:04 Відповісти
Чому Куп'янськ не захищають як ізраїль?
показати весь коментар
03.10.2024 20:28 Відповісти
Уявіть , як би в Ізраїлі вибрали владу з Хезболлі ? А у нас вибрали антимайдан , прокацапських виродків.
показати весь коментар
03.10.2024 21:50 Відповісти
 
 