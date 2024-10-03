У Куп’янську не залишилося жодного цілого будинку, - РВА
У Куп’янську Харківської області, який постійно зазнає російських ударів, не залишилося жодного цілого будинку.
Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо зараз проїхати по місту, ви не побачите жодного цілого будинку. Як мінімум - немає вікон. Є пошкодження дахів, стін. Це не той Куп’янськ, яким він був два роки тому після деокупації. Руйнування продовжуються. Масовані обстріли, які зараз здійснюються, такі, що не дозволяють швидко хоча б законсервувати ті наслідки, які завдані протягом минулого тижня. Безумовно, є проблеми. І людьми не можемо ризикувати", – сказав Канашевич.
Водночас комунальники намагаються підтримувати життєзабезпечення міста, хоча робити це з кожним днем усе важче.
"Є вода. Максимально швидко намагаємося газо-, електропостачання. Люди ще залишаються, незважаючи на те, що оголошена обов’язкова евакуація", - сказав керівник району.
За інформацією Канашевича, близько години тому знову було завдано удару по житловій забудові на лівому березі.
"Поки що наслідки не з’ясовані, бо обстріл триває. Це територія, по якій б’ють постійно. Сподіваємося, що людей там не було", - сказав керівник району.
За його словами, на правому березі міста залишаються близько 3 тис. жителів (населення Куп’янська до вторгнення РФ становило 27 тисяч).
