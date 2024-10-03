УКР
МВФ прогнозує дефіцит фінансування України на 2025 рік до $26 млрд

Директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак

Оцінки прогнозу Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту державного фінансування в Україні на 2025 рік зберігаються на рівні до $26 млрд, але за результатами останнього перегляду програми EFF цей показник може змінитися.

Про це сказала в четвер у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час четвертого перегляду (за програмою EFF. – Ред.) дефіцит фінансування України на 2025 рік прогнозувався на рівні майже $26 млрд",- зазначила представниця Фонду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив оновлені зобов’язання України перед МВФ

Вона зазначила, що цей прогноз буде оновлений за результатами п’ятого перегляду – над цим зараз продовжується робота у Фонді.

Козак також поінформувала, що засідання виконавчої ради МВФ щодо виділення наступного траншу для України в межах програми розширеного фінансування очікується до річних зборів МВФ і Світового банку, запланованих на 21-26 жовтня.

держбюджет (2470) дефіцит (584) МВФ (3095)
+5
Зате я прогнозую шо у фінансуванням Вальоді, жОПи, помічників депутатів, будівництві доріг тощо, у 2025 році дефіциту не буде.
03.10.2024 19:53 Відповісти
+2
Дилема в оп-як кредит в мвф отримати і з реформами той же мвф до біса послати
03.10.2024 20:06 Відповісти
+1
03.10.2024 19:52 Відповісти
03.10.2024 19:52 Відповісти
Зате я прогнозую шо у фінансуванням Вальоді, жОПи, помічників депутатів, будівництві доріг тощо, у 2025 році дефіциту не буде.
03.10.2024 19:53 Відповісти
Як нещодавно сказав О. Гончаренко, від підвищення зарплат депутатам та їх помічникам відмовитися неможливо.)
03.10.2024 20:06 Відповісти
Ссилочку на це дасте?
03.10.2024 20:20 Відповісти
Затягнем пояси -- пенсія 2725 грн
03.10.2024 19:58 Відповісти
Все нормально, у нас заплановане лише будівництво доріг та з/п прокурорам. Тому недофінансування для нас не критичне.
03.10.2024 20:04 Відповісти
Дилема в оп-як кредит в мвф отримати і з реформами той же мвф до біса послати
03.10.2024 20:06 Відповісти
Але спочатку треба отримати кредит.
03.10.2024 20:54 Відповісти
Або спочатку все таки послати а потім волати шо європа кинула нас на призволяще
03.10.2024 21:38 Відповісти
Меньше ******* гроші треба підарам усяким. Я зараз можну назвати де можно сотні десятки млрд грн взяти в бюджет без усіляких підвищинь податків але грабувати народ навіть під час війни припиняти не бажають
03.10.2024 20:22 Відповісти
Досі нема в Україні судів тому можно ******* усім, а під час війни це навіть не мародерство це ворог який називає себе "своїм"
03.10.2024 20:24 Відповісти
ще до 73 далеко
03.10.2024 20:39 Відповісти
 
 