УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12301 відвідувач онлайн
Новини
5 539 36

Підконтрольний ГУР "Спецтехноекспорт" уклав контракти з чеським посередником на постачання снарядів з переплатою у 51 млн євро, - ЗМІ

120-мм мінометнийх постріл

Україна переплачує донедавна підконтрольній ГУР МО компанії "Спецтехноекспорт" десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно отримує.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди, передає Цензор.НЕТ.

Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров розповів журналістам, що наразі дебіторська протермінована заборгованість підприємства за контрактами перед Міноборони (тобто невиконані вчасно контракти) складає 5 млрд грн, за позицією "Спецтехноекспорту", та 6 млрд грн, за позицією Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розкрадання у "Спецтехноекспорті": Суд зменшив заставу для колишнього директора в 4 рази

Журналісти наголошують, що невчасне виконання контрактів не основна проблема у діяльності підприємства. За даними журналістів, найбільше запитань викликають ціни, за якими "Спецтехноекспорт" закуповує озброєння.

Так 27 жовтня 2023 року "Спецтехноекспорт" та Агенція оборонних закупівель уклали контракт на постачання 80 тис. 120-мм мінометних пострілів. Сума контракту 2 млрд 292,6 млн грн. Вартість одного пострілу - 28 658 грн або у перерахунку у євро близько 680 євро. Постріли мали бути закуплені у індійського постачальника через чеську компанію "Ескалібур Армі". Разом з тим, за інформацією журналістів, така вартість є найвищою серед усіх контрактів укладених після початку повномасштабного вторгнення Росії, а середня вартість 120-мм пострілу становить від 520 до 560 євро. Відповідно, за даними видання, потенційна втрата бюджетних коштів лише на цьому контракті може становити 11 млн євро або пів мільярда гривень. 

Проте станом на вересень 2024 року, за даними журналістів, за даним контрактом Сили оборони отримали нуль 120-мм мінометних пострілів, хоча до кінця серпня, за умовами контракту, мали вже отримати 36 тис. Хоча на початку року "Спецтехноекспорту" було перераховано за цим контрактом авансу 700 млн грн. Наразі сума позову до "Спецтехноекспорту" за невиконання цього контракту вже складає 81 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посадовці Міноборони, "Укроборонпрому" та вітчизняних компаній-спецекспортерів перешкоджають діяльності Сил оборони, - ЗМІ

Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров пояснив журналістам, що така висока вартість зумовлена складною логістикою, а затримка виникла через те, що Міноборони Чехії викупило першу партію боєприпасів, щоб поставити ці постріли в Україну в рамках чеської ініціативи на безоплатній основі, про що було проінформовано Міноборони України, а сам контракт буде виконаний у пізніші терміни. 

Того ж самого дня, 27 жовтня 2023 року, "Спецтехноекспорт" та Агенція оборонних закупівель уклали угоду на 4,24 млрд грн на постачання 24 тис. 125-мм уламково-фугасних пострілів. Ціна за одиницю близько 4 тис. євро (176 779 грн). Також індійського виробництва і також через чеську компанію "Екскалібур Армі". Станом на вересень 2024 року, за даними видання, контракт було виконано на половину. За даними журналістів, аналогічний боєприпас пропонується українським виробником за ціною близько 2400 доларів за одиницю. Відповідно, потенційна переплата в рамках контракту становить близько 2000 євро за одиницю, а на контракті вцілому потенційна втрата бюджетних коштів може становити понад 40 млн євро. Станом на зараз, "Спецтехноекспорту" за цим контрактом перераховано майже 2,7 млрд грн. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більш як третина снарядів у рамках чеської ініціативи вже в Україні, - посол Зварич

Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров заявив, що порівнювати собівартість українського виробника і закордонного, а також не враховувати логістичні витрати та ланцюг з кількох посередників не є коректним, і, на його думку, є маніпуляцією.

Автор: 

боєприпаси (2338) Міноборони (7633) закупівлі (3538) Спецтехноекспорт (41) Агенція оборонних закупівель (141)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Дана Ярова: Міністерство Оборони зірвало закупівлі *********** на 160 млрд гривень.

показати весь коментар
03.10.2024 22:21 Відповісти
+11
Ну так Зеленський має ж потурбуватися на які ''бабки'' будуть жити його пра-пра-пра- пра-внуки в Монако або Ізраїлі...
Не заздріть... Краде скільки може...
Для різних там гоїв-хахлів є ТЦК і безкоштовне місце на цвинтарі...
показати весь коментар
03.10.2024 22:28 Відповісти
+10
показати весь коментар
03.10.2024 22:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дана Ярова: Міністерство Оборони зірвало закупівлі *********** на 160 млрд гривень.

показати весь коментар
03.10.2024 22:21 Відповісти
Ось через такі угоди в бюджеті грошей бракує, а ''хтось'' стає мільйонером!
показати весь коментар
03.10.2024 22:21 Відповісти
Ермак-Буданов 1-0.
показати весь коментар
03.10.2024 22:21 Відповісти
як кажуть оп-ніки "бить у калодца і не укалоцца?" ))
показати весь коментар
03.10.2024 22:21 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 22:23 Відповісти
Колумбійський мирний чи афганістанський переможний?
показати весь коментар
03.10.2024 22:44 Відповісти
Точно як з гаубицями з Італії. Чехи викупили, а ці продовжують авансувати.
показати весь коментар
03.10.2024 22:25 Відповісти
Це просто епідемія під час війни!
показати весь коментар
03.10.2024 22:26 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 00:03 Відповісти
Якби Чехія не хотіла наварити на цій справі, то й чеського посередника не було б. Усі хочуть їсти, навіть наші партнери.
показати весь коментар
03.10.2024 22:26 Відповісти
Не купиш ти - купить москаль.
показати весь коментар
03.10.2024 22:26 Відповісти
шоб не вийшло так, шо ми викупимо,москаль забере, ще й по нам влупе
показати весь коментар
03.10.2024 22:37 Відповісти
Ну так Зеленський має ж потурбуватися на які ''бабки'' будуть жити його пра-пра-пра- пра-внуки в Монако або Ізраїлі...
Не заздріть... Краде скільки може...
Для різних там гоїв-хахлів є ТЦК і безкоштовне місце на цвинтарі...
показати весь коментар
03.10.2024 22:28 Відповісти
хіба ви не знаєте, що буба нікому нічого не повинен?
хоча казка про "ви всі президенти" все щє гуляє по недорозвинутих мізках і ласкає мохнаті вуха.
це вже епос...
показати весь коментар
03.10.2024 22:38 Відповісти
доставка гуманітарних вагонів 2
показати весь коментар
03.10.2024 22:31 Відповісти
Не переймайтеся. Держава компенсує втрати введенням мита на посилки з-за кордону. Все буде зєлібіс!
показати весь коментар
03.10.2024 22:37 Відповісти
Это все руское IPSO
показати весь коментар
03.10.2024 22:40 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 22:42 Відповісти
Це було б новиною, якби зелені уроди на цьому щось не вкрали. А так, все гаразд, все згідно з планом перемоги
показати весь коментар
03.10.2024 22:42 Відповісти
Кінчають Буланова....цікаво,кого Єрмак поставить замість....
показати весь коментар
03.10.2024 22:45 Відповісти
Кому боогер заважає?
показати весь коментар
03.10.2024 22:47 Відповісти
Буданов?Та нє,неможе такий героїчний розвідник чуток красти.Чи може?
показати весь коментар
03.10.2024 22:45 Відповісти
Може. Але героїчно.
показати весь коментар
03.10.2024 23:13 Відповісти
Це вже бізнес на крові чи ще ні?Свинарчуки?Чи то досі Порошенко?
показати весь коментар
03.10.2024 22:46 Відповісти
а можно це хитрозроблене керівництво "Спецтехноекспорту" запхати в один польський вагон разом із схєматозниками "Київського метрополітену", і за допомогою десятка тих же 120-мм пострілів підірвати десь у тупіковому тонелі? ну, шоб два рази не вставать...
а, ніззя... це я перегнув. Все ж таки семимильними кроками у ЄС йдемо.
показати весь коментар
03.10.2024 22:50 Відповісти
може снаряди були закуплені на кілограми?
ну яйця ж закупляли на літри?
діло резнікова набуло нові форми і розквіло буйним квітом.
показати весь коментар
03.10.2024 22:52 Відповісти
Шефа ГУР(головне управління рабсєї )вже можна теж знімати .Наварив,почистив кишені українського народу ,поділився із "зєрмаками"може спокійно виїзджати з України у невідомому напрямку...
показати весь коментар
03.10.2024 23:18 Відповісти
Мародери від влади .
показати весь коментар
03.10.2024 23:33 Відповісти
потужне "крадівніцтво"
показати весь коментар
03.10.2024 23:55 Відповісти
Очікувані відставки в слідчих органах змушують деяких ретивих полковників «посилити розкриваємість».

Щоб втриматись на посадах, в розхід планують пустити деяких, занадто активних статусних фронтових вояк з конкуруючих структур. Серед них будуть навіть депутати столичного регіону. С самісінської Слуги Народу. Обшуки та статті мають бути максимально жорсткі. Розборки ДБР між СБУ та ГУР.

Мета - показати активність на Гору та втриматись в кріслах. Війна силовиків може стати початком перерозподілу найсуттєвіших крісел силовиків.

Початок планується цього тижня.

Поехали ребятки, работаем🤣🤣
показати весь коментар
04.10.2024 00:13 Відповісти
Цікаво, де ви бачили фронтових вояк-депутатів зі "Слуги народа"? Та ще й статусних! Хоч одне прізвище!
Чи ви мали на увазі батальон "Монако"?
показати весь коментар
04.10.2024 07:48 Відповісти
чому ми не в НАТО
показати весь коментар
04.10.2024 06:25 Відповісти
Зелені тварюкі по троху не крадуть .це для них западло...
показати весь коментар
04.10.2024 06:54 Відповісти
Якби там не було, зрозуміло одне: ішак готується до виборів та намагається позбутись конкурентів.
показати весь коментар
04.10.2024 07:38 Відповісти
Ишака ждет майдан и тюряга после войны, а не перевыборы как только вернется с фронта активная часть общества. И оно это знает как никто другой лучше. Но надеюсь в этот раз мудрый нарид будет смотреть не только на имена на кресле презика а и на всех его шавок и олигархат по всей стране
показати весь коментар
04.10.2024 11:11 Відповісти
Для гетьманцева. 3 млрд грн податків з провайдерів на рік. 2 млрд грн з одного контракту.
показати весь коментар
04.10.2024 11:20 Відповісти
 
 