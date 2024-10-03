Підконтрольний ГУР "Спецтехноекспорт" уклав контракти з чеським посередником на постачання снарядів з переплатою у 51 млн євро, - ЗМІ

Україна переплачує донедавна підконтрольній ГУР МО компанії "Спецтехноекспорт" десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно отримує.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди, передає Цензор.НЕТ.

Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров розповів журналістам, що наразі дебіторська протермінована заборгованість підприємства за контрактами перед Міноборони (тобто невиконані вчасно контракти) складає 5 млрд грн, за позицією "Спецтехноекспорту", та 6 млрд грн, за позицією Міноборони.

Журналісти наголошують, що невчасне виконання контрактів не основна проблема у діяльності підприємства. За даними журналістів, найбільше запитань викликають ціни, за якими "Спецтехноекспорт" закуповує озброєння.

Так 27 жовтня 2023 року "Спецтехноекспорт" та Агенція оборонних закупівель уклали контракт на постачання 80 тис. 120-мм мінометних пострілів. Сума контракту 2 млрд 292,6 млн грн. Вартість одного пострілу - 28 658 грн або у перерахунку у євро близько 680 євро. Постріли мали бути закуплені у індійського постачальника через чеську компанію "Ескалібур Армі". Разом з тим, за інформацією журналістів, така вартість є найвищою серед усіх контрактів укладених після початку повномасштабного вторгнення Росії, а середня вартість 120-мм пострілу становить від 520 до 560 євро. Відповідно, за даними видання, потенційна втрата бюджетних коштів лише на цьому контракті може становити 11 млн євро або пів мільярда гривень.

Проте станом на вересень 2024 року, за даними журналістів, за даним контрактом Сили оборони отримали нуль 120-мм мінометних пострілів, хоча до кінця серпня, за умовами контракту, мали вже отримати 36 тис. Хоча на початку року "Спецтехноекспорту" було перераховано за цим контрактом авансу 700 млн грн. Наразі сума позову до "Спецтехноекспорту" за невиконання цього контракту вже складає 81 млн грн.

Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров пояснив журналістам, що така висока вартість зумовлена складною логістикою, а затримка виникла через те, що Міноборони Чехії викупило першу партію боєприпасів, щоб поставити ці постріли в Україну в рамках чеської ініціативи на безоплатній основі, про що було проінформовано Міноборони України, а сам контракт буде виконаний у пізніші терміни.

Того ж самого дня, 27 жовтня 2023 року, "Спецтехноекспорт" та Агенція оборонних закупівель уклали угоду на 4,24 млрд грн на постачання 24 тис. 125-мм уламково-фугасних пострілів. Ціна за одиницю близько 4 тис. євро (176 779 грн). Також індійського виробництва і також через чеську компанію "Екскалібур Армі". Станом на вересень 2024 року, за даними видання, контракт було виконано на половину. За даними журналістів, аналогічний боєприпас пропонується українським виробником за ціною близько 2400 доларів за одиницю. Відповідно, потенційна переплата в рамках контракту становить близько 2000 євро за одиницю, а на контракті вцілому потенційна втрата бюджетних коштів може становити понад 40 млн євро. Станом на зараз, "Спецтехноекспорту" за цим контрактом перераховано майже 2,7 млрд грн.

Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров заявив, що порівнювати собівартість українського виробника і закордонного, а також не враховувати логістичні витрати та ланцюг з кількох посередників не є коректним, і, на його думку, є маніпуляцією.