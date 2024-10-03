УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12439 відвідувачів онлайн
Новини
3 648 21

Агенція оборонних закупівель просить правоохоронців перевірити можливу підробку документів посадовцями підпорядкованого ГУР "Спецтехноекспорту", - ЗМІ

Снаряди 155-го калібру

Агенція оборонних закупівель (АОС) звернулись до правоохоронних органів із заявою через можливу підробку документів посадовими особами компанії "Спецтехноекспорт", яка до 1 жовтня 2024 року перебувала у підпорядкуванні ГУР МО, для отримання мільярдного контракту на закупівлю снарядів 155-го калібру.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди, передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, Агенція оборонних закупівель мала заплатити левову частку вартості партії тільки у випадку, якщо така партія була готова для відправки. Для того, щоб зрозуміти, що партія готова для відправлення, Агенція мала отримати відповідні підтверджуючі документи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переплата понад 200 млн євро: ЗМІ про контракти, які підписав ексголова Агенції оборонних закупівель Пікузо з підконтрольним ГУР "Спецтехноекспортом"

"Спецтехноекспорт дав такі дані. Але Агенція оборонних закупівель сконтактувала напряму з американською компанією-постачальником і виявила, що зазначеної партії насправді немає", - зазначається у розслідуванні.

Журналісти зазначають, що американська компанія провела внутрішнє розслідування і не змогла знайти людей, які відправили документи, які "Спецтехноекспорт" надав Агенції оборонних закупівель.

Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров, каже, що це "або якась помилка, або цілеспрямований тиск на підприємство".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підконтрольний ГУР "Спецтехноекспорт" уклав контракти з чеським посередником на постачання снарядів з переплатою у 51 млн євро, - ЗМІ

"Американська компанія надала нам графік. Потім написала офіційно, що це помилково. Потім відправила цей документ в АОС і до нас. І сказала, що ми не розібралися, буде інший графік щодо якого ми повідомимо вас у подальшому", - сказав Петров. 

Журналісти розповідають також про інший контракт між "Спецтехноекспортом" та Агенцією оборонних закупівель на придбання 120 комплексів ПЗРК "Ігла" загальною вартістю майже 2,7 млрд грн, укладений у червні 2024 року. "Спецтехноекспорт", у свою чергу, підписав контракт зі словацьклю фірмою-посередником, дії якої, за даними журналістів, раніше вже наносили збитки державі на ремонті танків.

"Вже у серпні в Україну було доставлено перші 39 комплексів, які не були прийняті військовою частиною, оскільки це виявилися не ПЗРК "Ігла", а інші ПЗРК, які не використовуються силами оборони. Як зазначили джерела УП у оборонному комплексі: "Приїхали нікому невідомі якісь труби". Контракт було розірвано і, оскільки в рамках цього контракту державою не було здійснено авансових передплат, кошти не було втрачено", - зазначають журналісти. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розкрадання у "Спецтехноекспорті": Суд зменшив заставу для колишнього директора в 4 рази

Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров наполягає, що було поставлені ПЗРК, які відповідають потребам.

"У потребі написано "типу "Ігла". Яка саме це "Ігла" мають перевірити спеціалісти, яких ми залучали. Поїхали представники Міністерства оборони, Збройних сил України. Написали свої резолюції. Приїхала ПЗРК. Безоплатно", - пояснив Петров.

Автор: 

закупівлі (3538) Спецтехноекспорт (41) Петров Олексій (19) Агенція оборонних закупівель (141)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Хтось вже захищає Буданова, хтось його "топить".
Моя точка зору проста - зараз я не вірю жодному чиновники, силовику, депутату, котрий був поставлений на посаду Зеленським, або по наказу з Офісу. Яким чесним та патріотичним він не здавався, але чим далі, тим більше чорнухи від зелених вилазить. Від корупції з розкраданнями до підроблених дисертацій.
Яким б гарними вони не видавались, але отруйне дерево не дає їстівних плодів.
показати весь коментар
04.10.2024 00:17 Відповісти
+8
Де Зельониє ще не обісрались своїм злодійкуватим нутром, який тепер виріс до неймовірного поспіху красти всюди, до чого дотягнуться?
показати весь коментар
04.10.2024 00:01 Відповісти
+4
Це все схоже на спектакль єрмака щоб прибрати буданова перед можливими перевиборами зепуки
показати весь коментар
03.10.2024 23:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це все схоже на спектакль єрмака щоб прибрати буданова перед можливими перевиборами зепуки
показати весь коментар
03.10.2024 23:57 Відповісти
Ну вибори ще десь в ...,але копають під нього.
показати весь коментар
04.10.2024 00:09 Відповісти
Вони його і без шоу можуть зняти, якщо захочуть.
Не потрібно ліпити теорії змови.
Скоріше це бородьба за контроль над фінансовими потоками між зеленими жабами.
Спочатку буданову надали у підпорядкування компанію спецтехноекспор, щоб міг збагачуватися на закупівлях, а тепер хтось з міноборони хоче всі закупівлі забрати собі.
показати весь коментар
04.10.2024 09:25 Відповісти
це вже точто "співпраця США з пітьмою", чи самі *******?
показати весь коментар
03.10.2024 23:58 Відповісти
Хто ж у цьому зміїному кублі **********, усі невинуватими не можуть бути біля таких грошей.
показати весь коментар
04.10.2024 00:01 Відповісти
Де Зельониє ще не обісрались своїм злодійкуватим нутром, який тепер виріс до неймовірного поспіху красти всюди, до чого дотягнуться?
показати весь коментар
04.10.2024 00:01 Відповісти
Забагато галасу. Більшість припущень у розслідуванні - журналістські маніпуляції. Війна - це дорого. Дуже дорого. Вже очевидно що Ткач отримав "компромати" з ОП перед відставкою керівництва ГУР МО.

Ніхто по шаровим цінам у війну не буде поставляти зброю. Це ринок, і на ринку є розуміння що покупець вимушений платити. А якщо не платити, то не буде ні снарядів, ні зброї, і кацап по берегу Дніпра.
показати весь коментар
04.10.2024 00:06 Відповісти
"Красива " спроба прибрати Буданова?
показати весь коментар
04.10.2024 00:06 Відповісти
Кому воно потрібне , те тріпло …
показати весь коментар
04.10.2024 07:29 Відповісти
Хтось вже захищає Буданова, хтось його "топить".
Моя точка зору проста - зараз я не вірю жодному чиновники, силовику, депутату, котрий був поставлений на посаду Зеленським, або по наказу з Офісу. Яким чесним та патріотичним він не здавався, але чим далі, тим більше чорнухи від зелених вилазить. Від корупції з розкраданнями до підроблених дисертацій.
Яким б гарними вони не видавались, але отруйне дерево не дає їстівних плодів.
показати весь коментар
04.10.2024 00:17 Відповісти
Зараз будуть кидати каменюками, але подібна ситуація під час війни можлива бути у кожному українському уряді. Крадуть як несамовиті. Згадую протеже нашого дописувача Суліми пані Тимошенко з косою. Вона у свойому виборному спічі сказала що у разі перемоги її уряд буде красти державних грошей не більше ніж 50 відсотків. Тобто це було як гасло - Ми будемо красти набагато менше ніж попередники. Наскільки можна було зневажати виборців щоб казати це публічно. Красти. Але менше. Вибирайте мене. Так що ми завжди вибираємо покидьків до влади. Навіть Гетьмана( я за нього голосував у 19 році) з його ,,сиротами,, при владі.
показати весь коментар
04.10.2024 00:34 Відповісти
Я взагалі не розумію, яке відношення має ГУР до закупівлі ПЗРК ?
показати весь коментар
04.10.2024 01:51 Відповісти
Ну, як би нові люди - бо раніше були свинарчуки Порошенко та невірно купували клістрони для ППО - були якись операції розвідки.
показати весь коментар
04.10.2024 04:26 Відповісти
Клятий порошенко...
Продовжує срати danger zone у штани...
показати весь коментар
04.10.2024 09:30 Відповісти
Мені - ні. А знаєш чому - бо я голосував у 19 році саме за Порошенко. І знов буду голосувати за Порошенко. Звичайно, як шо він буде висувати свою кандидатуру на ближчих виборах. Якшо не буде - мені якось похрін країна у форматі зеленского.
показати весь коментар
04.10.2024 15:11 Відповісти
Буданову виділили поток для збагачення.
Нічого незвичайного.
показати весь коментар
04.10.2024 09:27 Відповісти
"Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров, каже, що це "або якась помилка",-

Помилка у 2019 в президентське крісло влізла!
Це ж лише її наслідки- тотальна корупція у всіх гілках української влади.
РФ знаходиться під санкціями і закупає потрібну для ВПК електронику вдвічи дорожче.
Україну ж якби всі підтримують, тому вона закупає товари військового призначення у 3÷5 раз дорожче за ринок.
Про незлічені польські/кіпрські/словацькі і т.д. "прокладки" не писав тільки лінивий.
Помилку2019 це цілком влаштовує- нехай мальчікі прібарахляться. Всі ж свої.
показати весь коментар
04.10.2024 06:35 Відповісти
Оце крадуть! А кацапи вже майже третину країни захопили....оце президент, оце влада!!!!
показати весь коментар
04.10.2024 07:19 Відповісти
Гугл перекладач і кольоровий принтер. І всього дєлов. У наших посольствах так вже давно роблять.
показати весь коментар
04.10.2024 07:26 Відповісти
Мабуть прийшов вже і за Будановим північний лис...
показати весь коментар
04.10.2024 07:56 Відповісти
 
 