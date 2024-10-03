Агенція оборонних закупівель просить правоохоронців перевірити можливу підробку документів посадовцями підпорядкованого ГУР "Спецтехноекспорту", - ЗМІ
Агенція оборонних закупівель (АОС) звернулись до правоохоронних органів із заявою через можливу підробку документів посадовими особами компанії "Спецтехноекспорт", яка до 1 жовтня 2024 року перебувала у підпорядкуванні ГУР МО, для отримання мільярдного контракту на закупівлю снарядів 155-го калібру.
Про це йдеться у розслідуванні Української правди, передає Цензор.НЕТ.
За даними журналістів, Агенція оборонних закупівель мала заплатити левову частку вартості партії тільки у випадку, якщо така партія була готова для відправки. Для того, щоб зрозуміти, що партія готова для відправлення, Агенція мала отримати відповідні підтверджуючі документи.
"Спецтехноекспорт дав такі дані. Але Агенція оборонних закупівель сконтактувала напряму з американською компанією-постачальником і виявила, що зазначеної партії насправді немає", - зазначається у розслідуванні.
Журналісти зазначають, що американська компанія провела внутрішнє розслідування і не змогла знайти людей, які відправили документи, які "Спецтехноекспорт" надав Агенції оборонних закупівель.
Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров, каже, що це "або якась помилка, або цілеспрямований тиск на підприємство".
"Американська компанія надала нам графік. Потім написала офіційно, що це помилково. Потім відправила цей документ в АОС і до нас. І сказала, що ми не розібралися, буде інший графік щодо якого ми повідомимо вас у подальшому", - сказав Петров.
Журналісти розповідають також про інший контракт між "Спецтехноекспортом" та Агенцією оборонних закупівель на придбання 120 комплексів ПЗРК "Ігла" загальною вартістю майже 2,7 млрд грн, укладений у червні 2024 року. "Спецтехноекспорт", у свою чергу, підписав контракт зі словацьклю фірмою-посередником, дії якої, за даними журналістів, раніше вже наносили збитки державі на ремонті танків.
"Вже у серпні в Україну було доставлено перші 39 комплексів, які не були прийняті військовою частиною, оскільки це виявилися не ПЗРК "Ігла", а інші ПЗРК, які не використовуються силами оборони. Як зазначили джерела УП у оборонному комплексі: "Приїхали нікому невідомі якісь труби". Контракт було розірвано і, оскільки в рамках цього контракту державою не було здійснено авансових передплат, кошти не було втрачено", - зазначають журналісти.
Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров наполягає, що було поставлені ПЗРК, які відповідають потребам.
"У потребі написано "типу "Ігла". Яка саме це "Ігла" мають перевірити спеціалісти, яких ми залучали. Поїхали представники Міністерства оборони, Збройних сил України. Написали свої резолюції. Приїхала ПЗРК. Безоплатно", - пояснив Петров.
Не потрібно ліпити теорії змови.
Скоріше це бородьба за контроль над фінансовими потоками між зеленими жабами.
Спочатку буданову надали у підпорядкування компанію спецтехноекспор, щоб міг збагачуватися на закупівлях, а тепер хтось з міноборони хоче всі закупівлі забрати собі.
Ніхто по шаровим цінам у війну не буде поставляти зброю. Це ринок, і на ринку є розуміння що покупець вимушений платити. А якщо не платити, то не буде ні снарядів, ні зброї, і кацап по берегу Дніпра.
Моя точка зору проста - зараз я не вірю жодному чиновники, силовику, депутату, котрий був поставлений на посаду Зеленським, або по наказу з Офісу. Яким чесним та патріотичним він не здавався, але чим далі, тим більше чорнухи від зелених вилазить. Від корупції з розкраданнями до підроблених дисертацій.
Яким б гарними вони не видавались, але отруйне дерево не дає їстівних плодів.
Продовжує срати danger zone у штани...
Нічого незвичайного.
Помилка у 2019 в президентське крісло влізла!
Це ж лише її наслідки- тотальна корупція у всіх гілках української влади.
РФ знаходиться під санкціями і закупає потрібну для ВПК електронику вдвічи дорожче.
Україну ж якби всі підтримують, тому вона закупає товари військового призначення у 3÷5 раз дорожче за ринок.
Про незлічені польські/кіпрські/словацькі і т.д. "прокладки" не писав тільки лінивий.
Помилку2019 це цілком влаштовує- нехай мальчікі прібарахляться. Всі ж свої.