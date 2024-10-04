Допомога НАТО у збиті ракет над Україною буде "втягуванням у війну", - Пентагон
У Міністерстві оборони США вважають, що участь НАТО у збитті російських ракет і дронів у повітряному просторі України буде "втягуванням у війну".
Про це сказала представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Сінгх попросили прокоментувати слова президента Володимира Зеленського, який закликав союзників допомогти в закритті повітряного простору України – так само, як США допомагали Ізраїлю відбити ракетний обстріл Ірану 1 жовтня.
У відповідь Сінґх зазначила, що йдеться про "два вкрай відмінні поля бою".
"Президент (Байден. – Ред.) від самого початку, коли Росія вторглась в Україну, розпорядився, аби його міністерство (Пентагон. – Ред.) надало Україні все, чого вона потребує на полі бою. Вони дуже успішно застосовували засоби протиповітряної оборони та інші засоби для того, аби продовжувати відвойовувати свої території", - додала вона.
Також, за її словами, Байден не раз підкреслював, що США не будуть відправляти свої війська в Україну.
На уточнення, чи буде вважатись втручанням у війну збиття російських ракет з території Польщі чи Румунії – держав НАТО й сусідів України, – представниця Пентагону сказала, що "це означатиме наше втягування у війну в інший спосіб".
"І зараз ми вважаємо, що Україна успішно захищалась і захищається проти російських ударів по своїх містах, населенню, інфраструктурі. І ми й далі гарантуватимемо, що вони мають необхідну для цього підтримку", – додала Сінгх.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що партнери могли збивати ракети над Україною, як це роблять над Ізраїлем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С "непредсказуемыми решениями"?
Це відволікання від тем нафти і газу, що ми допомагаємо продавати ворогу.
Пусть сбивают в безвоздушном. В космосе. Баллистику на верхней точке траектории наверно даже легче, скорость минимальная. И под лозунгом защиты своих граждан - посольства и прочих сотрудников. А вообще, если уж сами боятся, то в чём проблема просто передать средства. Через третьи страны. И на все претензии - "а вы докажите"©.
А потім їх знову кинули при Додіку Трампу, бо вони начебто "самі захотіли повернутися до мракобісся талібану"….
Світ цинічний! Щоб зберегти Націю потрібно відновити Державність = знищити ЗЕтварюк