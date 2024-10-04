УКР
Допомога НАТО у збиті ракет над Україною буде "втягуванням у війну", - Пентагон

Пентагон прокоментував ідею збиття ракет над Україною

У Міністерстві оборони США вважають, що участь НАТО у збитті російських ракет і дронів у повітряному просторі України буде "втягуванням у війну".

Про це сказала представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Сінгх попросили прокоментувати слова президента Володимира Зеленського, який закликав союзників допомогти в закритті повітряного простору України – так само, як США допомагали Ізраїлю відбити ракетний обстріл Ірану 1 жовтня.

У відповідь Сінґх зазначила, що йдеться про "два вкрай відмінні поля бою".

"Президент (Байден. – Ред.) від самого початку, коли Росія вторглась в Україну, розпорядився, аби його міністерство (Пентагон. – Ред.) надало Україні все, чого вона потребує на полі бою. Вони дуже успішно застосовували засоби протиповітряної оборони та інші засоби для того, аби продовжувати відвойовувати свої території", - додала вона.

Читайте: У 2025 році Україна збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет, - Умєров

Також, за її словами, Байден не раз підкреслював, що США не будуть відправляти свої війська в Україну.

На уточнення, чи буде вважатись втручанням у війну збиття російських ракет з території Польщі чи Румунії – держав НАТО й сусідів України, – представниця Пентагону сказала, що "це означатиме наше втягування у війну в інший спосіб".

"І зараз ми вважаємо, що Україна успішно захищалась і захищається проти російських ударів по своїх містах, населенню, інфраструктурі. І ми й далі гарантуватимемо, що вони мають необхідну для цього підтримку", – додала Сінгх.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що партнери могли збивати ракети над Україною, як це роблять над Ізраїлем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про погрози Путіна: "Ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування ядерної зброї"

НАТО (6718) Пентагон (1455) ракети (4143)
Топ коментарі
+42
Кончені нікчеми.🥴
показати весь коментар
04.10.2024 00:20 Відповісти
+24
Рада, на прийняття Конгресом резолюції,
шо Україна може стати партнером США поза НАТО,
в 2021 році відпівіла твердим НІ! - наголоснули.
а Ізраїль, в свій чяс, згодився...
загуглите, почитайте - буде цікаволово гарантоване)))
показати весь коментар
04.10.2024 00:57 Відповісти
+23
********, по другому никак.
показати весь коментар
04.10.2024 00:25 Відповісти
Коментувати
А может тут нужен Трамп?
С "непредсказуемыми решениями"?
показати весь коментар
04.10.2024 10:07 Відповісти
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор"
показати весь коментар
04.10.2024 10:18 Відповісти
© 2019
показати весь коментар
04.10.2024 12:55 Відповісти
Маніпуляції. Це технічно не можливо зробити як в Ізраїлі.
Це відволікання від тем нафти і газу, що ми допомагаємо продавати ворогу.
показати весь коментар
04.10.2024 10:26 Відповісти
сцикуни американські
показати весь коментар
04.10.2024 10:29 Відповісти
"в сбивании российских ракет и дронов в воздушном пространстве"

Пусть сбивают в безвоздушном. В космосе. Баллистику на верхней точке траектории наверно даже легче, скорость минимальная. И под лозунгом защиты своих граждан - посольства и прочих сотрудников. А вообще, если уж сами боятся, то в чём проблема просто передать средства. Через третьи страны. И на все претензии - "а вы докажите"©.
показати весь коментар
04.10.2024 10:59 Відповісти
Тоб-то коли США затребували від України знищення ЯЗ бувшого СРСР 2 тис ядерних боєголовок разом з ракетами і шахтами ,націлених на США і ЕС в обмін на свою беспеку - Україна виконала - це, а коли у відповідь Україна для своєї беспеки просить США і ЕС закрити небо від агресора хоча-б над містами від ракет і дронів в яких не літають орки , не вводячі війська НАТО, то США відповідають , що це втягування у війну, а коли вони по суті відібрали в України ЯЗ не розуміли що буде війна і повинні взамін надати нам теж гарантії беспеки як по суті Україна дала їх в межах своєї відповідальності США і ЕС. Це просто не виконання всоїх обовязків, про що "українська" влада чомусь мовчить, мабуть тому що всі статки які награбовані в Україні в них не відібрали тільки надувши щоки з важним видом кажуть українцям що зброї в нас немає бо, ми бідні, але будимо воювати 40 років до останнього раба- тобто українця.
показати весь коментар
04.10.2024 11:19 Відповісти
Українці для них - ніщо. Гарматне м'ясо для виснаження кацапів, а потім, хоть вимирайте, як мамонти. Боже, які ми ідіоти, кому країну і націю довірили!
показати весь коментар
04.10.2024 11:25 Відповісти
А коли було інакше? Афганці гинули тисячами, можливо й сотнями тисяч поки Совок ссср не надломився і тріснув по швах...
А потім їх знову кинули при Додіку Трампу, бо вони начебто "самі захотіли повернутися до мракобісся талібану"….
Світ цинічний! Щоб зберегти Націю потрібно відновити Державність = знищити ЗЕтварюк
показати весь коментар
04.10.2024 12:53 Відповісти
подонки
показати весь коментар
04.10.2024 11:55 Відповісти
Донатим на банку ..Банка під назвою "Памперси для НАТО" ..Відправити цілий контейнер і написати - від народу України
показати весь коментар
04.10.2024 12:10 Відповісти
і слюнявчики.
показати весь коментар
05.10.2024 02:13 Відповісти
Ссыкня или договорняки?
показати весь коментар
04.10.2024 12:49 Відповісти
існування НАТО - це небезпека для всіх підписантів., бо за себе не постоїть
показати весь коментар
04.10.2024 13:12 Відповісти
Гаранти безпеки
показати весь коментар
04.10.2024 13:13 Відповісти
Мы индейцы , люди конечно не хотят в это верить , типа мы что то а не просто так, но поверьте мы индейцы для них ,
показати весь коментар
04.10.2024 13:17 Відповісти
Ага, особенно для афроамериканца из Бронкса который сидя на ступеньках дома забивает косячок. Может ты и индеец (что конечно не позорно), а я нет, я украинец! Чем и горжусь
показати весь коментар
04.10.2024 13:43 Відповісти
гірше
показати весь коментар
05.10.2024 02:14 Відповісти
Допомога НАТО у збиті ракет над Україною буде "втягуванням у війну", - Пентагон ----ну то що? втягуйтесь ...І ЩО БУДЕ? а нічого просто русня отвалить і все....недолугий байден та його совєтники не мають розумк або там крот рашистський сидить..
показати весь коментар
04.10.2024 13:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BHbd0hyx2cc Почему США помогают Израилю сбивать ракеты. А Украине нет.
показати весь коментар
04.10.2024 13:35 Відповісти
Я може щось не розумію- НАТО буде стріляти по рашистських ракетах звідки? Зайдуть на Україну? Чи з Німеччини по фашистському іскандеру над Херсоном? Чи з Польщі по шахідах уПолтавщині. Чи поляки нехай чекають що б той кинджал до Пшемисля долетів а потім вдарять??? Шо мається на увазі? Достає мене це бл…..е питання….
показати весь коментар
04.10.2024 13:39 Відповісти
сцыкуны.
показати весь коментар
04.10.2024 13:54 Відповісти
підри сцикливі
показати весь коментар
04.10.2024 14:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 