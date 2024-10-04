УКР
Офіс генпрокурора має інформацію про страту росіянами на полі бою 93 українських полонених, 80% випадків зафіксовано у цьому році

Страта росіянами українських військовополонених

Правоохоронці мають дані про страту російськими військовими на полі бою 93 українських військовополонених.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою", - сказав Бєлоусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 177 українських військових загинули в російському полоні, - Міноборони

За його словами, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у цьому році. Водночас тенденція почала з’являтися у листопаді минулого року, коли "відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік", зазначив керівник "департаменту війни".

Він також повідомив, що 3 жовтня знову з’явилася інформація про страту українського військовополоненого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти стратили мечем беззбройного полоненого воїна ЗСУ у Новогродівці на Донеччині. ФОТО 18+

"У Телеграм-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця у зухвалій формі. Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження", - зазначив начальник "департаменту війни".

Автор: 

армія рф (18483) військовополонені (1047) страта (84) воєнні злочини (1923) Бєлоусов Юрій (12)
