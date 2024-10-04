УКР
Шістьом військовим РФ оголосили підозри за розстріли українських полонених, - Офіс Генпрокурора

Кримінальна справа

На сьогодні шістьом російським військовим оголошено підозри за розстріли українських військовополонених.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про страти наших військовополонених, то ми розслідуємо 38 кримінальних проваджень за цими фактами. Ми маємо 6 військовослужбовців, які отримали підозри. Щодо трьох із них справи перебувають у судах, по двох є вироки. Робота ведеться. Ми точно встановимо кожного з них", - сказав Бєлоусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розстріляні росіянами 16 військовополонених ЗСУ могли бути з двох підрозділів, попередньо встановлені їхні дані, - ОГП

За його словами, також українські правоохоронці оголосили 808 підозр російським військовим за скоєння воєнних злочинів. З них 131 уже засуджений за "воєнні злочини всього діапазону", зауважив Бєлоусов.

Він також зазначив, що українські слідчі разом із представниками Міжнародного кримінального суду "відпрацьовують тих, хто катує наших бійців у місцях несвободи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора має інформацію про страту росіянами на полі бою 93 українських полонених, 80% випадків зафіксовано у цьому році

"Уже 34 особи отримали підозри від українських правоохоронних органів за катування", - додав начальник "департаменту війни".

військовополонені (1047) підозра (850) Офіс Генпрокурора (3393)
А навіщо їх публічно про це попереджувати? Щоб вони після війни на росії змінили прізвища і місця проживання?
04.10.2024 18:40 Відповісти
Цих підорів треба вбивати, а не засуджувати..., заочно.
04.10.2024 18:50 Відповісти
Зі всім виводком.
04.10.2024 18:55 Відповісти
А якщо б то було з розстрілом ізраільских солдат, Ізраіль теж би оголошував підозру? Чи, я сказала Голда Мейер, "посилайте хлопчиків"? Скільки вже розтрілів знято і викладено в інтернет, а підозра чи заочний арешт і все. Ті, хто розстрілював, мабуть на іншій планеті.
04.10.2024 19:15 Відповісти
А эти создают вид бурной деяиельности
04.10.2024 19:23 Відповісти
Головний злочинець сидит в кремлі як і вся його фашиська кліка ,а ці виродки що розстрілюють полонених виконують волю найбільшого в світі терориста який розтоптав всі світові порядки ця мерзота живе в своєму вигаданому імперському світі 19 столітті.
04.10.2024 19:53 Відповісти
Дійсно, підозріла поведінка, пля!
04.10.2024 21:22 Відповісти
 
 