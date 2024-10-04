Шістьом військовим РФ оголосили підозри за розстріли українських полонених, - Офіс Генпрокурора

На сьогодні шістьом російським військовим оголошено підозри за розстріли українських військовополонених.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про страти наших військовополонених, то ми розслідуємо 38 кримінальних проваджень за цими фактами. Ми маємо 6 військовослужбовців, які отримали підозри. Щодо трьох із них справи перебувають у судах, по двох є вироки. Робота ведеться. Ми точно встановимо кожного з них", - сказав Бєлоусов.

За його словами, також українські правоохоронці оголосили 808 підозр російським військовим за скоєння воєнних злочинів. З них 131 уже засуджений за "воєнні злочини всього діапазону", зауважив Бєлоусов.

Він також зазначив, що українські слідчі разом із представниками Міжнародного кримінального суду "відпрацьовують тих, хто катує наших бійців у місцях несвободи".

"Уже 34 особи отримали підозри від українських правоохоронних органів за катування", - додав начальник "департаменту війни".