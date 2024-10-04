Новий прем’єр Японії Ісіба запевнив у підтримці Києва та продовженні санкцій проти РФ: "Сьогодні Україна, а завтра може бути Східна Азія"
Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба заявив, що Японія продовжуватиме підтримку України та рішучі санкції проти Росії, оскільки її агресія досі триває.
Про це новий глава японського уряду заявив у своїй програмній промові в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми захищатимемо Японію в умовах радикально мінливого безпекового середовища. Агресія проти України з боку Росії, постійного члена Ради Безпеки ООН, все ще триває, війна не припиняється. Сьогодні Україна, а завтра може бути Східна Азія. Багато людей цим стурбовані", - сказав Ісіба.
Він додав, що має своє бачення того, чому стримування не спрацювало у випадку з Україною, і заявив, що Японія продовжуватиме рішуче просувати санкції проти Росії та підтримку України.
Ісіба також зазначив, що Японія, спираючись на американсько-японський альянс, збільшуватиме кількість дружніх країн-однодумців для підтримання миру в країні та стабільності у регіоні через дипломатію, засновану на реалістичних національних інтересах. При цьому він акцентував, що Японія дотримуватиметься міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, відповідно до бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.
Стосовно відносин з Росією, він наголосив, що Японія, попри складнощі в японсько-російських відносинах,продовжуватиме свою попередню політику, спрямовану на вирішення територіальних питань та укладення мирного договору.
З 2002 до 2004 року Ісіба очолював Управління національної оборони і став однією з ключових фігур трансформації Сил самооборони Японії.
Він послідовно виступав за розширення застосування Сил самооборони Японії та перегляд пацифістських положень післявоєнної Конституції.
Ісіба пропонує створити «азійську версію НАТО», а також оновлений альянс у сфері безпеки між США та Японією.
