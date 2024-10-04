УКР
1 017 5

Новий прем’єр Японії Ісіба запевнив у підтримці Києва та продовженні санкцій проти РФ: "Сьогодні Україна, а завтра може бути Східна Азія"

Прем’єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба

Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба заявив, що Японія продовжуватиме підтримку України та рішучі санкції проти Росії, оскільки її агресія досі триває.

Про це новий глава японського уряду заявив у своїй програмній промові в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми захищатимемо Японію в умовах радикально мінливого безпекового середовища. Агресія проти України з боку Росії, постійного члена Ради Безпеки ООН, все ще триває, війна не припиняється. Сьогодні Україна, а завтра може бути Східна Азія. Багато людей цим стурбовані", - сказав Ісіба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія готова надати Україні позику із заморожених активів РФ, - посол Кунінорі

Він додав, що має своє бачення того, чому стримування не спрацювало у випадку з Україною, і заявив, що Японія продовжуватиме рішуче просувати санкції проти Росії та підтримку України.

Ісіба також зазначив, що Японія, спираючись на американсько-японський альянс, збільшуватиме кількість дружніх країн-однодумців для підтримання миру в країні та стабільності у регіоні через дипломатію, засновану на реалістичних національних інтересах. При цьому він акцентував, що Японія дотримуватиметься міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, відповідно до бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Японія готують угоду про захист інвестицій

Стосовно відносин з Росією, він наголосив, що Японія, попри складнощі в японсько-російських відносинах,продовжуватиме свою попередню політику, спрямовану на вирішення територіальних питань та укладення мирного договору.

