За рік боїв під Вугледаром Росія втратила більше елітних воїнів, ніж за 10 років у Чечні, - BBC

Елітні підрозділи російської морської піхоти за рік боїв під Вугледаром зазнали втрат, що вчетверо перевищують їхні втрати за десять років війни в Чечні. Лише ліквідованих налічується понад 200 осіб.

Про це свідчать підрахунки російської служби BBC, передає Цензор.НЕТ.

Найбільш інтенсивні бої відбувалися навколо Вугледару восени 2022 року та взимку 2023-го. До штурму міста були залучені елітні 155 і 40 бригади морської піхоти ЗС РФ, також відомі як чорні берети, з підтримкою бронетехніки, включно з БМП і танками. Їм допомагали мотострілецькі підрозділи, укомплектовані мобілізованими та добровольцями.

За даними BBC, під час боїв за Вугледар були ліквідовані щонайменше 211 морських піхотинців 155 бригади, ще 42 особи вважаються зниклими безвісти.

"Це майже вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни у ​​Чечні. Серед загиблих – 19 офіцерів, у тому числі командир батальйону Цирен Лубсанов", - наголошує видання.

У боях також брали участь окупанти з 40 бригади з Петропавловська-Камчатського. Журналісти BBC змогли отримати підтвердження ліквідації 72 росіян цього підрозділу. Серйозність втрат підтверджується тим, що до складу обох бригад стали додавати підрозділи Шторм-Z, сформовані з ув'язнених російських колоній, зазаначило видання.

"Встановлене нами число втрат 155-ої та 40-ої бригад включає лише тих військовослужбовців, про смерть яких повідомлялося в публікаціях чиновників Приморського та Камчатського краю, ЗМІ та соцмережах, і чиє місце служби ми змогли підтвердити. Реальна кількість "чорних беретів", які загинули під час штурму Вугледара, може бути приблизно вдвічі вищою — тобто близько 570 осіб. Такого висновку ми дійшли, вивчаючи фотографії з цвинтарів у Примор'ї, на Камчатці та сусідніх регіонах. Ми зауважили, що в середньому там з'являються імена всіх тих, про кого повідомлялося публічно, і ще приблизно така сама кількість могил військових, про загибель яких не було згадок у ЗМІ чи соцмережах. У кількох десятках могил стояли прапори 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти, але місця служби інших загиблих встановити не вдалося, тому ми не внесли їх до списку втрат "чорних беретів". З урахуванням зниклих безвісти, більшість із яких, швидше за все, загинули, реальна цифра загиблих у штурмах Вугледару морпіхів може зрости до 700 людей", - пише видання.

"Число важкопоранених солдатів 155-ї та 40-ої бригад морської піхоти достовірно встановити неможливо. При підрахунку цієї категорії ми спираємося на документи про виплати компенсацій усім пораненим, яких у результаті каліцтва звільнено зі служби. ... Кількість людей, які остаточно вибули з ладу по пораненню в 155-й і 40-ій бригадах, може становити приблизно 1400 осіб. А загальна кількість втрат "чорних беретів" під Вугледаром – до 2100 осіб", - додає видання.