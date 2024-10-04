УКР
За рік боїв під Вугледаром Росія втратила більше елітних воїнів, ніж за 10 років у Чечні, - BBC

Вугледар

Елітні підрозділи російської морської піхоти за рік боїв під Вугледаром зазнали втрат, що вчетверо перевищують їхні втрати за десять років війни в Чечні. Лише ліквідованих налічується понад 200 осіб.

Про це свідчать підрахунки російської служби BBC, передає Цензор.НЕТ.

Найбільш інтенсивні бої відбувалися навколо Вугледару восени 2022 року та взимку 2023-го. До штурму міста були залучені елітні 155 і 40 бригади морської піхоти ЗС РФ, також відомі як чорні берети, з підтримкою бронетехніки, включно з БМП і танками. Їм допомагали мотострілецькі підрозділи, укомплектовані мобілізованими та добровольцями.

За даними BBC, під час боїв за Вугледар були ліквідовані щонайменше 211 морських піхотинців 155 бригади, ще 42 особи вважаються зниклими безвісти.

"Це майже вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни у ​​Чечні. Серед загиблих – 19 офіцерів, у тому числі командир батальйону Цирен Лубсанов", - наголошує видання.

У боях також брали участь окупанти з 40 бригади з Петропавловська-Камчатського. Журналісти BBC змогли отримати підтвердження ліквідації 72 росіян цього підрозділу. Серйозність втрат підтверджується тим, що до складу обох бригад стали додавати підрозділи Шторм-Z, сформовані з ув'язнених російських колоній, зазаначило видання.

"Встановлене нами число втрат 155-ої та 40-ої бригад включає лише тих військовослужбовців, про смерть яких повідомлялося в публікаціях чиновників Приморського та Камчатського краю, ЗМІ та соцмережах, і чиє місце служби ми змогли підтвердити. Реальна кількість "чорних беретів", які загинули під час штурму Вугледара, може бути приблизно вдвічі вищою — тобто близько 570 осіб. Такого висновку ми дійшли, вивчаючи фотографії з цвинтарів у Примор'ї, на Камчатці та сусідніх регіонах. Ми зауважили, що в середньому там з'являються імена всіх тих, про кого повідомлялося публічно, і ще приблизно така сама кількість могил військових, про загибель яких не було згадок у ЗМІ чи соцмережах. У кількох десятках могил стояли прапори 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти, але місця служби інших загиблих встановити не вдалося, тому ми не внесли їх до списку втрат "чорних беретів". З урахуванням зниклих безвісти, більшість із яких, швидше за все, загинули, реальна цифра загиблих у штурмах Вугледару морпіхів може зрости до 700 людей", - пише видання.

"Число важкопоранених солдатів 155-ї та 40-ої бригад морської піхоти достовірно встановити неможливо. При підрахунку цієї категорії ми спираємося на документи про виплати компенсацій усім пораненим, яких у результаті каліцтва звільнено зі служби. ... Кількість людей, які остаточно вибули з ладу по пораненню в 155-й і 40-ій бригадах, може становити приблизно 1400 осіб. А загальна кількість втрат "чорних беретів" під Вугледаром – до 2100 осіб", - додає видання.

Топ коментарі
+24
Не рахуйте чужі втрати. Вони нам ні до чого. ******* власні.
показати весь коментар
04.10.2024 21:09 Відповісти
+15
Покуй на кількість дохлої кацапні, а от наших полеглих героїв вже не повернеш нажаль
показати весь коментар
04.10.2024 21:09 Відповісти
+14
Любые потери свинособак на войне парашу совершенно не беспокоят.
Уничтожаться в первую очередь должно население и жилые кварталы мааацквы.
показати весь коментар
04.10.2024 20:57 Відповісти
Любые потери свинособак на войне парашу совершенно не беспокоят.
Уничтожаться в первую очередь должно население и жилые кварталы мааацквы.
показати весь коментар
04.10.2024 20:57 Відповісти
А шо, війна в Чечні 10 років була?
показати весь коментар
04.10.2024 21:05 Відповісти
Де-юре - майже 15.
показати весь коментар
04.10.2024 21:29 Відповісти
Друга чеченська війна офіційно вважається завершеною у 2009 році, а почалась в 1999, тому 10 років.
показати весь коментар
04.10.2024 21:31 Відповісти
А я загуглив то сказав гугля шо 15
показати весь коментар
04.10.2024 22:12 Відповісти
А ми втратили Вугледар!
показати весь коментар
04.10.2024 21:07 Відповісти
також відомі як чорні берети
**********
Спочатку прочитав "чорні буряти". Стало цікаво, яким може бути бурято-нєгр.

показати весь коментар
04.10.2024 21:08 Відповісти
Не рахуйте чужі втрати. Вони нам ні до чого. ******* власні.
показати весь коментар
04.10.2024 21:09 Відповісти
Бісить реально ..але ж довбням потібна потужна куйня
показати весь коментар
04.10.2024 21:15 Відповісти
Розповідав прес-офіцер 72 бригади - військові виходили по десять чоловік - малими групами. По виходу у групах залишалось по 4-5 військових. Майже половина бригади загинула. І якшо вважати шо зараз бригади укомплектовані на 60-65% - то втрати дуже важкі. А зеленский сказав шо для них головне люди, тому їх і вивели.
показати весь коментар
04.10.2024 21:34 Відповісти
їм по куй бійці-Герої 72 бригади сьогодні...як і по куй були всі оборонці Маріуполя.... Враження що ця влада боїться героїчних зєднань...По словам в коменті бійця Азова, КОРДу дали наказ відійти з Марика, хоча Азов воював разом з КОРДом...а в Адіївці чому так довго тримали??? Чи їм потрібна окуїтельна поразка, щоб сісти за стіл перемовин з куйлом...
показати весь коментар
05.10.2024 06:51 Відповісти
Якщо рахувати свої - тоді падає потужність.
показати весь коментар
04.10.2024 21:40 Відповісти
Покуй на кількість дохлої кацапні, а от наших полеглих героїв вже не повернеш нажаль
показати весь коментар
04.10.2024 21:09 Відповісти
Мне по@уй на их потери. Абсолютно. 72-ая у нас тоже элита. Настоящая элита и герои. И дебилы наверху, допустившие повтор "Зенита".
показати весь коментар
04.10.2024 21:22 Відповісти
Нам від цієї новини має стати легше?
показати весь коментар
04.10.2024 21:32 Відповісти
Це починаються співи заспокійливих мантрів?
показати весь коментар
04.10.2024 21:36 Відповісти
Командир 186-го батальйону 123-ї бригади ТрО застрелився , - журналіст Володимир Бойко

Йдеться про Ігоря Гриба. Журналіст, який служить у лавах ЗСУ, стверджує, що 33-річний комбат застрелився 2 жовтня - після того, як його батальйон пішов з позицій під Вугледаром, що нібито призвело до остаточної втрати міста.
показати весь коментар
04.10.2024 21:37 Відповісти
Мабуть, командир вважав, що буде краще, якщо його батальйон загине, а вже потім Вугледар буде окупований. Або ж боявся нашого славного ДБР.
показати весь коментар
04.10.2024 21:42 Відповісти
Він розумів,що як завжди ,в смерті його звинуватять,а не сирскава.Але він не боявся держави,а боявся жити з цим тягарем та що сказати родинам загиблих.
показати весь коментар
04.10.2024 21:47 Відповісти
А скільки вона втратила в Чечні? 100? 200? А Україна втратила цілу елітну 72-гу бригаду.
показати весь коментар
04.10.2024 21:41 Відповісти
Про Вугледар краще розповісти і відео викласти.
показати весь коментар
04.10.2024 21:44 Відповісти
Так це буде нерейтінговий відосік для "найвеличнішого", тому нізззя.
показати весь коментар
04.10.2024 22:28 Відповісти
До чого ця інформації. Для ворога це не так відчутно, якщо він і далі наступає
показати весь коментар
04.10.2024 22:08 Відповісти
Їх на те і готували.
показати весь коментар
04.10.2024 22:08 Відповісти
Українців скільки там загинуло?
показати весь коментар
04.10.2024 22:09 Відповісти
Но тиктокеры все равно победили их.
показати весь коментар
04.10.2024 22:17 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
це цікаво, що організовують кацапи для своїх жмуріків:

https://morpex.ru/novosti/parta-geroev Парта Героев (morpex.ru)
показати весь коментар
04.10.2024 22:49 Відповісти
А що на параші є елітні війска, буряти?
показати весь коментар
05.10.2024 07:25 Відповісти
Грязный листок рашистских собак Комсомольская правда вы ступил с пропагандой,что якобы жители Угледара на остатки последней муки напекли пирожки и кормили рюссських подонков захватчиков
показати весь коментар
05.10.2024 09:35 Відповісти
 
 