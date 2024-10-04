УКР
Вибори у США можуть дати новий імпульс завершенню війни в Україні, - Столтенберг

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив, що після президентських виборів у США може виникнути "новий імпульс" до врегулювання російсько-української війни.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Після виборів у США буде деякий новий імпульс, нова ініціатива, щоб спробувати домогтися якогось руху", – сказав він.

Столтенберг висловив сумніви, що йтиметься про капітуляцію України: "Це може містити способи домогтися просування на полі бою в поєднанні з діями за столом переговорів".

Столтенберг висловив сумніви, що йтиметься про капітуляцію України: "Це може містити способи домогтися просування на полі бою в поєднанні з діями за столом переговорів".

вибори (6734) США (24070) Столтенберг Єнс (1596)
+4
Та й старий імпульс був би непоганим, але не тоді, коли він дивиться на опів на шосту.
показати весь коментар
04.10.2024 21:37 Відповісти
+4
Це точно. Як би в Камали були полові органи Байдена то Камала була б Обамою.
показати весь коментар
04.10.2024 22:11 Відповісти
+3
Якщо новий імпульс, то Столтенберг сподівається, що буде Дональд? Оскільки Камала це від Байдена. А Байден це вже старий імпульс.
показати весь коментар
04.10.2024 21:35 Відповісти
На головне питання так ніхто і не відповів - якими будуть гарантії миру.
показати весь коментар
04.10.2024 21:38 Відповісти
таки нет
показати весь коментар
04.10.2024 21:39 Відповісти
Ключове тут "можуть"(((
показати весь коментар
04.10.2024 21:40 Відповісти
Зараз Столтенберг...
Ніби інша людина...
Порядна...

Він вільний й розумний...
Нарешті, він вийшов на берег...

З моря Лаптєвих...
показати весь коментар
04.10.2024 21:40 Відповісти
Дядьку, хоку/рубаї то не ваше.
показати весь коментар
04.10.2024 21:43 Відповісти
Дзядцьку... ти мав на увазі?
показати весь коментар
04.10.2024 22:03 Відповісти
Вуйко😃
показати весь коментар
04.10.2024 22:05 Відповісти
А до виборів шо ніяких імпульсів? -- допомоги - шо за лякалки?
показати весь коментар
04.10.2024 21:44 Відповісти
Так хіба нас ждуть сюрпризи?

- План трампа відомий - закінчення активних бойових дій по тогочасній лінії фронту. Відмова від НАТО.

- А Харіс продовжуватиме курс Байдена : буде або таке ж відношення до України як зараз, або трошки гірше. В НАТО двері залишаться відкритими, але без запрошення.

Інтрига, чи проголосує у 2025 році сенат і конгрес за новий пакет для України: і чи взагалі цей пакет сформують і подадуть.
показати весь коментар
04.10.2024 21:51 Відповісти
Чому зараз світова демократична система в кризі ? Тому що цинізм в політиці став зичайним явищем .Впевнений що Камала Гарріс принесе позитивні зміни і Світ стане кращим .
показати весь коментар
04.10.2024 21:59 Відповісти
Обама з Бідоном багато принесли? І Камала принесе...
показати весь коментар
04.10.2024 22:00 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 12:41 Відповісти
А можуть і не дати. А можуть і зворотній якийсь імпульс дати...
показати весь коментар
04.10.2024 22:07 Відповісти
Не просто можуть дати импульс, а поставят троеточие в этой войне...
И надо будет подвести печальные итоги второго раунда и готовиться к третьему.
показати весь коментар
05.10.2024 09:43 Відповісти
 
 