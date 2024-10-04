Вибори у США можуть дати новий імпульс завершенню війни в Україні, - Столтенберг

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив, що після президентських виборів у США може виникнути "новий імпульс" до врегулювання російсько-української війни.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Після виборів у США буде деякий новий імпульс, нова ініціатива, щоб спробувати домогтися якогось руху", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО повинні підтримати український мирний план, а не китайсько-бразильську ініціативу, - Столтенберг

Столтенберг висловив сумніви, що йтиметься про капітуляцію України: "Це може містити способи домогтися просування на полі бою в поєднанні з діями за столом переговорів".