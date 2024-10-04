Вибори у США можуть дати новий імпульс завершенню війни в Україні, - Столтенберг
Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив, що після президентських виборів у США може виникнути "новий імпульс" до врегулювання російсько-української війни.
Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Після виборів у США буде деякий новий імпульс, нова ініціатива, щоб спробувати домогтися якогось руху", – сказав він.
Столтенберг висловив сумніви, що йтиметься про капітуляцію України: "Це може містити способи домогтися просування на полі бою в поєднанні з діями за столом переговорів".
- План трампа відомий - закінчення активних бойових дій по тогочасній лінії фронту. Відмова від НАТО.
- А Харіс продовжуватиме курс Байдена : буде або таке ж відношення до України як зараз, або трошки гірше. В НАТО двері залишаться відкритими, але без запрошення.
Інтрига, чи проголосує у 2025 році сенат і конгрес за новий пакет для України: і чи взагалі цей пакет сформують і подадуть.
И надо будет подвести печальные итоги второго раунда и готовиться к третьему.