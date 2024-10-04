Ми всі повинні визнати, що ми повинні були надати Україні більше зброї до вторгнення і швидше після нього, - Столтенберг
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що західні союзники не надали Україні летальну зброю вчасно і в достатніх кількостях.
Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Як стверджує Столтенберг, він шкодує, що Альянс не надав Україні "набагато більшу військову підтримку набагато раніше".
"Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були надати їм більше зброї до вторгнення. І ми повинні були надати їм більш сучасну зброю, швидше, після вторгнення. Я беру на себе свою частину відповідальності", – додав він.
Колишній генсек Альянсу вказав, що перед лютим 2022 року в НАТО тривала "велика дискусія" про те, чи потрібно надавати Києву зброю. Він стверджує, що "більшість союзників були проти цього", бо "дуже боялися наслідків".
"Я пишаюся тим, що ми зробили, але було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Це, можливо, навіть могло б запобігти вторгненню або принаймні значно ускладнило б для (Росії. – Ред.) те, що вона зробила", – вважає він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
піздаболполітикан тоді? Боявся, ****, тепле та хлібне крісло втратити? На жаль, там таких 90...95%. Одні лише прибалтійці розуміють усю небезпеку цієї війни.
Тепер ми розуміємо їзраїльтян - вони не слухають кіздьож із ООН, пам'ятають як розвиненому Заходу не хотілось воювати, хоча про руйнацію і холокост політики знали
А до цього роками:
Рішуче підтримує.
Різко засуджує.
Вкрай стурбоване.
Глибоко занепокоєне.
(потрібне підкреслити).
А поки при посаді то мовчазні, наче бояться окрику з вашингтонського обкому
піззвіздобол.