Ми всі повинні визнати, що ми повинні були надати Україні більше зброї до вторгнення і швидше після нього, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що західні союзники не надали Україні летальну зброю вчасно і в достатніх кількостях.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як стверджує Столтенберг, він шкодує, що Альянс не надав Україні "набагато більшу військову підтримку набагато раніше".

"Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були надати їм більше зброї до вторгнення. І ми повинні були надати їм більш сучасну зброю, швидше, після вторгнення. Я беру на себе свою частину відповідальності", – додав він.

Колишній генсек Альянсу вказав, що перед лютим 2022 року в НАТО тривала "велика дискусія" про те, чи потрібно надавати Києву зброю. Він стверджує, що "більшість союзників були проти цього", бо "дуже боялися наслідків".

"Я пишаюся тим, що ми зробили, але було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Це, можливо, навіть могло б запобігти вторгненню або принаймні значно ускладнило б для (Росії. – Ред.) те, що вона зробила", – вважає він.

Топ коментарі
+17
Які вони всі становляться розумними... на пенсії!
04.10.2024 21:48 Відповісти
+11
А що робив оцей піздабол політикан тоді? Боявся, ****, тепле та хлібне крісло втратити? На жаль, там таких 90...95%. Одні лише прибалтійці розуміють усю небезпеку цієї війни.
04.10.2024 21:52 Відповісти
+10
скiльки порожнiх балачок!мовчки повернiть в Украiну ядерну зброю!
04.10.2024 21:48 Відповісти
Так за чим затримка? -- можна надолужити згаяне
04.10.2024 21:47 Відповісти
Він не про надолужити, він про визнати і голосно зітхнути для протоколу.
показати весь коментар
04.10.2024 22:22 Відповісти
Струс повітря
04.10.2024 22:28 Відповісти
скiльки порожнiх балачок!мовчки повернiть в Украiну ядерну зброю!
04.10.2024 21:48 Відповісти
Гадаєте, це щось змінить?
04.10.2024 21:53 Відповісти
Частина нашої ядерки в кацапії, а частина начебто була знищена. З кацапії їм це вже не дістати і не підняти, а свою вони не дадуть.
04.10.2024 21:59 Відповісти
це нас не хвилює. В кацапії вона по вказівці сша. Якщо зараз раша не віддасть)), хай сша свою віддають
05.10.2024 01:28 Відповісти
Тільки за рецептом Голди Меїр ( киянка доречі) . - "у нас ядерної зброї нема, але якщо полізете то використаємо"
04.10.2024 22:06 Відповісти
І шо ти з нею будеш робити? Україна віддала міжконтинентальнв ракети, а тактичну ЯЗ кацапи вивезли ще до розвалу совка. Бігаєте з цією зброєю як курка з крашанкою. Погугли та почитай що було та як.
04.10.2024 22:09 Відповісти
Які вони всі становляться розумними... на пенсії!
04.10.2024 21:48 Відповісти
Столтенберг тепер засцяв, бо зрозумів, що Азія стане центром світової цивілізації, а його внуки будуть працювати на азіатів.
04.10.2024 21:49 Відповісти
А що робив оцей піздабол політикан тоді? Боявся, ****, тепле та хлібне крісло втратити? На жаль, там таких 90...95%. Одні лише прибалтійці розуміють усю небезпеку цієї війни.
04.10.2024 21:52 Відповісти
лицемірний мудак
04.10.2024 21:54 Відповісти
..а тим часом Бахмут,Авдіївка,Вугледар...Ви дасте ракети коли піхота москалів перепливе річку Дніпро?(((Тоді по кому ракетами бити і звідки?(((
04.10.2024 21:55 Відповісти
Такі розумні аж куди там як тільки стають Екс......
04.10.2024 21:56 Відповісти
Шкода, що вони починають розумнішати тільки після відставки. Чекаємо на мемуари Байдена
04.10.2024 21:56 Відповісти
Дідо не поспішає. Бізнесу треба бабло заробляти, політика треба блюсти протоколи..
Тепер ми розуміємо їзраїльтян - вони не слухають кіздьож із ООН, пам'ятають як розвиненому Заходу не хотілось воювати, хоча про руйнацію і холокост політики знали
04.10.2024 22:03 Відповісти
Як тільки ТОП-посадовець в Європі чи США стає колишнім, то в нього одразу ж відкриваються очі.
А до цього роками:
Рішуче підтримує.
Різко засуджує.
Вкрай стурбоване.
Глибоко занепокоєне.
(потрібне підкреслити).
04.10.2024 22:01 Відповісти
Ти бач , колишні всі сміливі ))
А поки при посаді то мовчазні, наче бояться окрику з вашингтонського обкому
04.10.2024 22:01 Відповісти
І що від цього? Нам полегшило?
04.10.2024 22:05 Відповісти
Що я і говорив. Не встигне вийти на пенсію, як стане дуже активним воякою.
04.10.2024 22:06 Відповісти
і що, уже завтра ЗСУ отримають все те , що зможе стерти кацапню у цій війні...- а у вас е все необхідне для цього....
04.10.2024 22:13 Відповісти
Як тільки став ексом, зразу посмілішав, де ти був безхребетний пів року тому, коли ЗСУ просила про термінову допомогу?
04.10.2024 22:14 Відповісти
Прибавка ,,екс,, надає хоробрості.
04.10.2024 22:15 Відповісти
Як цей пенсіонер забазікав. Треба було мовчки закрити небо над Україною, для початку. Черговий піз звіздобол.
04.10.2024 22:22 Відповісти
Які сердобольні люди. Сядемо по плачемо, витрем сльози і далі ніх*я не будемо робити і дозвіл бити по параші то ні ні
04.10.2024 22:23 Відповісти
Та ви забули, як зеленский вас всіх посилав нах до повного вторгнення та будував шляхи нові для рашистських колон. зеленский та йього шакали здавали Україну, а от ви йьому, своїми поставками зброї всі карти сплутали.
04.10.2024 22:24 Відповісти
А коли був на посаді, то що заважало не тільки про це говорити, але й робити? 🤔
04.10.2024 22:25 Відповісти
Секретар НАТО не має повноважень щось робити, от говорити - інше діло.
показати весь коментар
04.10.2024 22:49 Відповісти
Я обісрався - я ухожу.
04.10.2024 22:27 Відповісти
Шож ты так расщебетался после отставки, сучий потрах.
04.10.2024 23:26 Відповісти
Ходжес,всякі генерали у відставці стокеленберги всі такі розумні коли не на посадах,і один був і другий і десятки таких,які тільки ухилялись від нормальної допомоги.Вийшли на пенсію стали великими помічниками!!!
04.10.2024 23:47 Відповісти
Раскукарікався півник
05.10.2024 05:34 Відповісти
Ти краще задонать. Так би мовити, замість тисячі слів
05.10.2024 06:29 Відповісти
И пеплом бошку он обсыпал, роняя слезы на песок! А кал сползал непроизвольно, внутри богатеньких штанов.... Гандонье штопаное!
05.10.2024 07:33 Відповісти
Усі коментатори "раптом" забули,що робили і казали ********** перед вторгненням!
05.10.2024 07:54 Відповісти
А толку з того що НАТО дав би більше зброї Україні до повномасштабного вторгнення? Зброя для приготування шашликів не потрібна.
05.10.2024 08:32 Відповісти
 
 