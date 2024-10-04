Росія отримує від КНДР половину снарядів, - The Times
Половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.
Про це повідомила газета The Times із посиланням на дані західної розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами співрозмовника The Times, який цитував розвіддані, Росія стала залежати від поставок із КНДР після візиту кремлівського господаря Владіміра Путіна до Пхеньяна на початку року.
Західна розвідка оцінює, що багато північнокорейських снарядів можуть бути несправними, але саме їхня кількість дозволила Росії досягти стабільних успіхів на полі бою.
Попри це, додав співрозмовник The Times, Росія зазнає високих втрат в Україні – 1200 військових на добу, з них 480 – тільки у боях за місто Покровськ Донецької області.
Також, за словами посадовця, Росія наразі не в змозі одночасно захопити Покровськ та відтіснити українські сили з Курської області без масової мобілізації, але російська влада наразі на цей крок не йде.
"Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети – підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому", – додало джерело.
Отак вони ліцемірно пукали і під час Холокосту, і під час бойні в Сирії
Думаю лише питання часу, коли всі ці країни сильно пожалкують, відносно своєї інертності щодо приборкання рашистів.
Далі продовжувати? КНДР кажете ... Ню, ню.