Росія отримує від КНДР половину снарядів, - The Times

Росія та КНДР

Половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

Про це повідомила газета The Times із посиланням на дані західної розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами співрозмовника The Times, який цитував розвіддані, Росія стала залежати від поставок із КНДР після візиту кремлівського господаря Владіміра Путіна до Пхеньяна на початку року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для сприяння миру в Україні необхідно зупинити військову співпрацю РФ з Іраном, КНДР та Китаєм, - Блінкен

Західна розвідка оцінює, що багато північнокорейських снарядів можуть бути несправними, але саме їхня кількість дозволила Росії досягти стабільних успіхів на полі бою.

Попри це, додав співрозмовник The Times, Росія зазнає високих втрат в Україні – 1200 військових на добу, з них 480 – тільки у боях за місто Покровськ Донецької області.

Також, за словами посадовця, Росія наразі не в змозі одночасно захопити Покровськ та відтіснити українські сили з Курської області без масової мобілізації, але російська влада наразі на цей крок не йде.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює КНДР, - Буданов

"Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети – підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому", – додало джерело.

+9
Країни, на які накладено найбільше санкцій ( кндр, іран, підороссія) виготовляють найбільше зброї. Цікаві санкції🤔
04.10.2024 22:10 Відповісти
+9
КНДР навіть чхнути не сміє без дозволу Китаю , а отже - якщо треба натиснути на кацапів чи корейців , то тиснути треба еа китай !
04.10.2024 22:20 Відповісти
+7
- Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети - підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому", - але бити по військовим активам расії то неначасі????
Отак вони ліцемірно пукали і під час Холокосту, і під час бойні в Сирії
04.10.2024 22:08 Відповісти
Пупсу закон не писании -- все иде на зброю
04.10.2024 22:03 Відповісти
Так - тільки як тои Китаи привести до тями -- торгівля зі США 600 млд - з ЄС - 800 млд
04.10.2024 22:25 Відповісти
От Ви і відповіли на своє питання ...((
04.10.2024 22:27 Відповісти
Це невеликий приклад тим, хто тут кричить, що нам потрібно мати своє і багато, а не просити у наших партнерів. Потрібно просто мати хороших партнерів та надійних друзів.
04.10.2024 22:06 Відповісти
Просто КНДР за вагон російського рису передає росії десяток ракет, а наші партнери вагон рису можуть лише розсипати на кордоні. Коротше кажучи - ми нічого не можемо запропонувати нашим "партнерам" в обмін на зброю.
04.10.2024 22:12 Відповісти
Багато чого можемо , а головне - їхню європейську безпеку !
показати весь коментар
Согодні чув інфу - наші десь на лугандоні в....ли ракетой по якійсь місцевісті - серед загблих - штук шість- сім корейців. Переймали опит. Вдачно перейняли.
показати весь коментар
Це все, що потрібно знати про "пекельні санкції" від США та ЄС для КНДР.
показати весь коментар
04.10.2024 22:13 Відповісти
НАТО проигрывает гонку снарядов КНДР. Как говорится было бы смешно если бы не было так дебильно.
04.10.2024 22:22 Відповісти
З цієї співпраці між Росією та КНДР, окрім України мали б сильно перейматись в Південній Кореї, Японії та навіть в КНР. Адже, навіть якщо оплата не включає в себе передачу технологій (а схоже це не так) то таке масштабування в-ва озброєнь, приведе і до зростання якості і їх характеристик і фактично ще більше збільшить їх здатність до масштабного конфлікту. Але... з якоїсь причини тиша. Те саме стосується і противників Ірану, які фактично спостерігають за ростом їх військових можливостей.
Думаю лише питання часу, коли всі ці країни сильно пожалкують, відносно своєї інертності щодо приборкання рашистів.
04.10.2024 22:23 Відповісти
Треба визнати, що у 21 сторіччі, рабовласницькі економіки, виявилися ефективнішими, ніж ці всі ваші демократії. Власне в ВПК. Пу і Ин, обнулили всі їх вікові досягнення
04.10.2024 22:24 Відповісти
Ніфіга вони не ефективні - просто захід дозволяє їм бути "ефективними" , бо не хоче втрачати прибутки ...
04.10.2024 22:29 Відповісти
Які прибутки з Північної Кореї? Не смішіть
04.10.2024 22:48 Відповісти
Читайте вище - мова про рф і китай
показати весь коментар
КНДР - "Корейська народно-демократична республіка". А Китай - це КНР
показати весь коментар
Поки на Банковій сидить кремлівська агентура Х**ло на щось надіється.
04.10.2024 22:29 Відповісти
Без вимоги Китаю це робити і без настійливого благословіння Сідзяньпіня, юн і одного б снаряда ніколи в житті не дав рашці. Всі це добре знають.
04.10.2024 23:17 Відповісти
північна Корея може виробити більше снарядів ніж "сильне як ніколи раніше" НАТО
04.10.2024 23:30 Відповісти
Найдефіцитнішою сировиною у світі для виробництва артилерійського пороху є нітроцелюлоза. Яка виробляється з бавовни. Найбільшим виробником бавовни у світі є Китай. Бавовна в КНДР не росте!
Далі продовжувати? КНДР кажете ... Ню, ню.
05.10.2024 07:30 Відповісти
 
 