УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12087 відвідувачів онлайн
Новини
3 583 16

Контакти Ізраїлю з Росією зведені до необхідного мінімуму, - посол Бродський

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський

Ізраїль підтримує контакти з Росією, виходячи зі своїх життєво важливих інтересів. Однак є низка факторів, які вплинули на ізраїльську політику щодо цієї країни. Та й співпраця Росії з Іраном викликає велике занепокоєння.

Про це заявив в інтерв’ю ZN.UA посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає Цензор.НЕТ.

"Нас дуже непокоїть співпраця між Росією та Іраном. Особливо у військовій сфері. Ми про це відкрито говорили багато разів. Іран є для нас головною небезпекою на Близькому Сході: він підтримує терор і прагне володіти ядерною зброєю. Якщо йому вдасться отримати ядерну зброю, це буде колосальним дестабілізуючим фактором на Близькому Сході. Тому Ізраїль багато разів казав, що не допустить, щоб Іран став ядерною державою", – зазначив посол.

За словами Бродського, Ізраїль сподівається, що РФ не обере шлях підтримки іранської ядерної програми, адже це шлях в нікуди. І про це ізраїльська сторона, додав посол, багато років говорить з представниками Росії. Він сподівається, що росіяни все ж прислухаються до доказів Ізраїлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української "Формули миру", - посол Бродський

Очікується, що під час саміту БРІКС, який вже скоро має відбутися у Казані, буде підписано російсько-іранську угоду про всеосяжну співпрацю. Звучать різні припущення щодо змісту документа. У цьому контексті в Бродського запитали, чи піде Ізраїль на розрив дипломатичних відносин з РФ, якщо та підпише з Іраном найрадикальніший варіант угоди.

"Не говоритимемо гіпотетично про угоду, якої ще немає. Ми підтримуємо контакти з Росією, виходячи з наших життєво важливих інтересів, а вони полягають у забезпеченні безпеки Ізраїлю", – сказав у відповідь посол.

Він додав, що РФ відіграє важливу роль на Близькому Сході. Насамперед це стосується Сирії, де знаходиться зона інтересів Ізраїлю. Останній намагається не допустити створення там нового плацдарму для нападу з боку Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Людство на порозі Третьої світової війни. Зупинити її може Ізраїль, - The Telegraph

"У Росії знаходиться 600-тисячна єврейська громада, для нас важлива її безпека, як і можливість будь-якої миті її представникам виїхати до Ізраїлю", – додав Бродський.

Водночас посол зауважив, що на відносини з РФ вплинуло її повномасштабне вторгнення в Україну та позиція Росії після 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив жорстокий напад на Ізраїль.

"Ми відкрито говорили, що нам вкрай не подобається запрошення лідерів ХАМАСу до Москви: ми вважаємо це непрямою підтримкою терору. Наш посол у Москві говорив про це багато разів. Ми вважаємо, що позиція Росії щодо ситуації на Близькому Сході неконструктивна і не бере до уваги інтереси безпеки Ізраїлю. Голосування Росії в ООН проти Ізраїлю також не може нас тішити", – зазначив Бродський.

Також опосередкованою підтримкою терору, додав посол, є заява Москви, що усунення лідера "Хезболли" – це чергове "політичне вбивство".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС засудило атаку Ірану по Ізраїлю та закликало партнерів так само рішуче захищати небо над Україною

У відповідь на питання, у чому крім словесного висловлювання невдоволення полягає незгода Ізраїлю з діями росіян, Бродський звернув увагу, що хоч його країна формально не накладала санкції на РФ, бо не має такого механізму, в обхід цих санкцій ізраїльтяни не діють. До того ж, додав посол, торгові контакти Ізраїлю та РФ зведені до мінімуму.

"У МЗС створено спеціальний відділ, який стежить за тим, щоб ізраїльські офіційні та приватні структури не діяли в обхід американських та європейських санкцій, запроваджених проти Росії після початку війни в Україні. Якщо ви звернете увагу, то, в принципі, наші контакти з Росією зведені до необхідного мінімуму", – підсумував Бродський.

Автор: 

Ізраїль (1818) росія (67242) Бродський посол (43)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Почекайте трохи і ваші ж Ланцети, технології на виробництво яких ви продали росіянам полетять з Ірану на ваші голови.

Зато Нетаньяху з Путіним ''павших дєдов чтіл'', а в Україні його жінка піднесений їй хліб на землю кидала.

Ніби непогані ви люди, ізраїльтяни, але все ж чужі. І повністю своїми в Україні ніколи не станете
показати весь коментар
04.10.2024 23:29 Відповісти
+9
Щоб там приватно не говорив посол, а офіційний Ізраїль жодного разу не гавкнув на кацапів. Ладно Україна їм не цікава, але російська зброя не раз була засвічена у бойовиків, проте реакції Ізраїлю - нуль.
Складається враження що у Росії та Ізраїлю десь у чомусь є якісь надто важливі спільні інтереси.
...і не тільки на Близькому Сході..
показати весь коментар
05.10.2024 00:12 Відповісти
+3
Уманські гості анітрошечки не переживають через ракетні обстріли - вони що, такі сміливі ?
Чи у кожного в валізі персональний "Залізний Кумпол" ?
Просто вони знають, що Шоломов-Циновер-"путін" ніколи по своїх не стрілятиме.
Росія співпрацює з Іраном як шпигун в інтересах Ізраілю.
Таке вже булоз арабами, які вірили, що СРСР проти сіоністського Ізраілю.
Чим це кінчилось для арабів, ми пам'ятаємо - розгромом.
показати весь коментар
04.10.2024 23:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почекайте трохи і ваші ж Ланцети, технології на виробництво яких ви продали росіянам полетять з Ірану на ваші голови.

Зато Нетаньяху з Путіним ''павших дєдов чтіл'', а в Україні його жінка піднесений їй хліб на землю кидала.

Ніби непогані ви люди, ізраїльтяни, але все ж чужі. І повністю своїми в Україні ніколи не станете
показати весь коментар
04.10.2024 23:29 Відповісти
Уманські гості анітрошечки не переживають через ракетні обстріли - вони що, такі сміливі ?
Чи у кожного в валізі персональний "Залізний Кумпол" ?
Просто вони знають, що Шоломов-Циновер-"путін" ніколи по своїх не стрілятиме.
Росія співпрацює з Іраном як шпигун в інтересах Ізраілю.
Таке вже булоз арабами, які вірили, що СРСР проти сіоністського Ізраілю.
Чим це кінчилось для арабів, ми пам'ятаємо - розгромом.
показати весь коментар
04.10.2024 23:37 Відповісти
Ну не скажіть СРСР закидав арабів найновішою на той час технікою і навіть фахівців направляв. Хто ж їм винуватий, що євреї їх всіх перемогли. Великою ціною, але перемогли.
показати весь коментар
04.10.2024 23:39 Відповісти
СРСР давав арабам новітні винищувачі, а ізраільтянам - координати стоянок.
Примаков (Євген Максимович) грав роль активного борця із сіонізмом.
Чистісінький цирк, але араби купились.
показати весь коментар
04.10.2024 23:47 Відповісти
Хасиди фанатики. Вони не бояться нічого. Навіть у ковід вони повністю не підтримували карантин. Мабуть думають, що у рай попадуть у випадку смерті. Не знаю що там у настільки віруючих в голові.
показати весь коментар
04.10.2024 23:42 Відповісти
Ну не скажу, що це фейк
показати весь коментар
04.10.2024 23:48 Відповісти
Від першого китайського штаму було досить довге відновлення. Від Омікрону боліла голова так ніби вона розкололася від удару. Всі випадки підтверджені.
показати весь коментар
04.10.2024 23:52 Відповісти
Хворий?
показати весь коментар
05.10.2024 01:32 Відповісти
Тоді поточніть у який(рай), бо їх аж три: - для двоногого звіра - дикі джунглі, для двоногої скотини: - бліє, щоб жрачку кинули, - загін для биків чи баранів, а для ЛЮДЕЙ це зовсім інша планета Земля, їх тут тільки створюють, за визначений БОГОМ термін часу, - маленькі діти(до п,яти років) іноді говорять(генетична пам,ять) про це, також можна про це почитати в книгах чи статтях єдиного в світі доктора наук з реінкарнації(воскресіння) Джима Такера.
показати весь коментар
05.10.2024 04:20 Відповісти
от повезло євреям, що ребе Нахман не був похований на росії.
показати весь коментар
04.10.2024 23:38 Відповісти
ребе Нахман знав, що російський антисемітизм не дозволить дожити до старості. В Україні було набагато спокійніше
показати весь коментар
05.10.2024 00:11 Відповісти
при чому тут знав? Просто він народився в Україні, жив в Україні, і помер в Україні. А як би народився на росії, то і поховали би на росії.
показати весь коментар
05.10.2024 01:45 Відповісти
Щоб там приватно не говорив посол, а офіційний Ізраїль жодного разу не гавкнув на кацапів. Ладно Україна їм не цікава, але російська зброя не раз була засвічена у бойовиків, проте реакції Ізраїлю - нуль.
Складається враження що у Росії та Ізраїлю десь у чомусь є якісь надто важливі спільні інтереси.
...і не тільки на Близькому Сході..
показати весь коментар
05.10.2024 00:12 Відповісти
У Росії знаходиться 600-тисячна єврейська громада, для нас важлива її безпека - от вам і короткий опис що робитиме Ізраїль. В ідеальному випадку - НІЧОГО, а в найгіршому тихенько торгуватиме з рашистами, в т.ч. певними технологіями (так, щоб США не репетувало).
І коли над головою висить рашистский дрон, можна "дякувати" не лише Ірану за Шахеди, а і Ізраїлю, котрий свого часу продав технології розвідувальних дронів, в т.ч. Searcher/Форпост
Якби не посильна допомога ізраїльтян, котрі фактично відродили дронобудування в рашці, максимум що нам зараз допікало (з розвідувальних БПЛА), так це радянські Пчела, які в ЗСУ збивали б камінцями. Але - "щира подяка" Ізраїлю.
показати весь коментар
05.10.2024 02:33 Відповісти
 
 