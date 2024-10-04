Контакти Ізраїлю з Росією зведені до необхідного мінімуму, - посол Бродський

Ізраїль підтримує контакти з Росією, виходячи зі своїх життєво важливих інтересів. Однак є низка факторів, які вплинули на ізраїльську політику щодо цієї країни. Та й співпраця Росії з Іраном викликає велике занепокоєння.

Про це заявив в інтерв’ю ZN.UA посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає Цензор.НЕТ.

"Нас дуже непокоїть співпраця між Росією та Іраном. Особливо у військовій сфері. Ми про це відкрито говорили багато разів. Іран є для нас головною небезпекою на Близькому Сході: він підтримує терор і прагне володіти ядерною зброєю. Якщо йому вдасться отримати ядерну зброю, це буде колосальним дестабілізуючим фактором на Близькому Сході. Тому Ізраїль багато разів казав, що не допустить, щоб Іран став ядерною державою", – зазначив посол.

За словами Бродського, Ізраїль сподівається, що РФ не обере шлях підтримки іранської ядерної програми, адже це шлях в нікуди. І про це ізраїльська сторона, додав посол, багато років говорить з представниками Росії. Він сподівається, що росіяни все ж прислухаються до доказів Ізраїлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української "Формули миру", - посол Бродський

Очікується, що під час саміту БРІКС, який вже скоро має відбутися у Казані, буде підписано російсько-іранську угоду про всеосяжну співпрацю. Звучать різні припущення щодо змісту документа. У цьому контексті в Бродського запитали, чи піде Ізраїль на розрив дипломатичних відносин з РФ, якщо та підпише з Іраном найрадикальніший варіант угоди.

"Не говоритимемо гіпотетично про угоду, якої ще немає. Ми підтримуємо контакти з Росією, виходячи з наших життєво важливих інтересів, а вони полягають у забезпеченні безпеки Ізраїлю", – сказав у відповідь посол.

Він додав, що РФ відіграє важливу роль на Близькому Сході. Насамперед це стосується Сирії, де знаходиться зона інтересів Ізраїлю. Останній намагається не допустити створення там нового плацдарму для нападу з боку Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Людство на порозі Третьої світової війни. Зупинити її може Ізраїль, - The Telegraph

"У Росії знаходиться 600-тисячна єврейська громада, для нас важлива її безпека, як і можливість будь-якої миті її представникам виїхати до Ізраїлю", – додав Бродський.

Водночас посол зауважив, що на відносини з РФ вплинуло її повномасштабне вторгнення в Україну та позиція Росії після 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив жорстокий напад на Ізраїль.

"Ми відкрито говорили, що нам вкрай не подобається запрошення лідерів ХАМАСу до Москви: ми вважаємо це непрямою підтримкою терору. Наш посол у Москві говорив про це багато разів. Ми вважаємо, що позиція Росії щодо ситуації на Близькому Сході неконструктивна і не бере до уваги інтереси безпеки Ізраїлю. Голосування Росії в ООН проти Ізраїлю також не може нас тішити", – зазначив Бродський.

Також опосередкованою підтримкою терору, додав посол, є заява Москви, що усунення лідера "Хезболли" – це чергове "політичне вбивство".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС засудило атаку Ірану по Ізраїлю та закликало партнерів так само рішуче захищати небо над Україною

У відповідь на питання, у чому крім словесного висловлювання невдоволення полягає незгода Ізраїлю з діями росіян, Бродський звернув увагу, що хоч його країна формально не накладала санкції на РФ, бо не має такого механізму, в обхід цих санкцій ізраїльтяни не діють. До того ж, додав посол, торгові контакти Ізраїлю та РФ зведені до мінімуму.

"У МЗС створено спеціальний відділ, який стежить за тим, щоб ізраїльські офіційні та приватні структури не діяли в обхід американських та європейських санкцій, запроваджених проти Росії після початку війни в Україні. Якщо ви звернете увагу, то, в принципі, наші контакти з Росією зведені до необхідного мінімуму", – підсумував Бродський.