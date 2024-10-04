Естонія закликала ПАРЄ скласти план порятунку вивезених до РФ українських дітей: "Наслідки від русифікації будуть незворотні"

Керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей.

"За деякими оцінками, понад 700 000 українських дітей для "порятунку" було перевезено до Росії. Насправді йдеться про навмисну ​​діяльність, метою якої є вкрасти майбутнє та ідентичність одного народу", - зазначила Талі.

Представниця Естонії зазначила, що війна Росії проти України призвела до масштабних викрадень та примусового переселення людей, особливо дітей. Йдеться про кризу, яка потребує негайного реагування.

Вона додала, що коли у звичайному житті дитина опиняється у біді, "від нас чекають негайного втручання": "Чому ж ми чекаємо зараз? Зволікали б ви, якби це була ваша дитина?".

Талі закликала міжнародну громадськість негайно вжити рішучих заходів. "Те, що дітей насильно вивозять за межі батьківщини і подалі від їхніх сімей - не просто злочин. Наслідки від русифікації будуть незворотні", - наголосила керівник делегації Естонії.

Талі назвала те, що відбувається, геноцидом і провела паралелі з історією Естонії, пославшись на досвід своєї сім'ї.

"Якби в Естонії діти зникли в тих же пропорціях, цілий народ був би стертий з лиця землі", - наголосила вона.