Естонія закликала ПАРЄ скласти план порятунку вивезених до РФ українських дітей: "Наслідки від русифікації будуть незворотні"

Керівник делегації Естонії в ПАРЄ Кадрі Талі

Керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За деякими оцінками, понад 700 000 українських дітей для "порятунку" було перевезено до Росії. Насправді йдеться про навмисну ​​діяльність, метою якої є вкрасти майбутнє та ідентичність одного народу", - зазначила Талі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада і Франція розроблять "дорожню карту" щодо повернення викрадених РФ українських дітей

Представниця Естонії зазначила, що війна Росії проти України призвела до масштабних викрадень та примусового переселення людей, особливо дітей. Йдеться про кризу, яка потребує негайного реагування.

Вона додала, що коли у звичайному житті дитина опиняється у біді, "від нас чекають негайного втручання": "Чому ж ми чекаємо зараз? Зволікали б ви, якби це була ваша дитина?".

Талі закликала міжнародну громадськість негайно вжити рішучих заходів. "Те, що дітей насильно вивозять за межі батьківщини і подалі від їхніх сімей - не просто злочин. Наслідки від русифікації будуть незворотні", - наголосила керівник делегації Естонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще чотирьох українських дітей повернули з російської окупації

Талі назвала те, що відбувається, геноцидом і провела паралелі з історією Естонії, пославшись на досвід своєї сім'ї.

"Якби в Естонії діти зникли в тих же пропорціях, цілий народ був би стертий з лиця землі", - наголосила вона.

Топ коментарі
+8
При ньому він не напав, хоча мав для цього 5 років. Тому що при ньому все робилося, щоб ворог не напав. При таких президентах не нападають. А при новому все робилося, щоб напав, щоб дагаварицца пасредине, щоб оман, щоб чонгар, 2 роки військовий бюджет не виконувався при Тарані і т. д., і т. п. Напав при Янику і при Зе.
05.10.2024 00:43 Відповісти
+6
Наслідки голосування їхніх батьків на виборах у 2019 році за Зе, слуг та опзж.
05.10.2024 00:06 Відповісти
+5
Естонці, латвійці і литовці так сильно за Україну тільки тому, що вони розуміють, що у випадку програшу такої великої і сильної не побоюсь цього слова дійсно такої великої і сильної людьми країни як Україна вони наступні.
05.10.2024 00:17 Відповісти
Естонці за нас, як ніхто.
05.10.2024 00:03 Відповісти
Це так,незворотні.
05.10.2024 00:05 Відповісти
05.10.2024 00:06 Відповісти
Путін напав би навіть при Порошенко. Зміріться з цим. Йому плювати хто в Україні президент йому хочеться нових територій.
05.10.2024 00:19 Відповісти
05.10.2024 00:43 Відповісти
Рашку можно остановить одним политическим решением. Сдать оккупированные территории Украины в аренду США на 100 лет.

Ведь выгодно же. США за оккупацию выставит Рашке счёт - приблизительно в 500 миллиардов долларов в год с процентами конечно же в случае несвоевременной оплаты. И пока не рассчитается, не снимать санкции, а усиливать.

Таким образом Украину и в НАТО возьмут и рашку и ее пособников из ООН вышвырнут и миротворческие войска введут на линию разграничения и самое главное - не нужно ждать одобрения от кремлёвских пидаров
05.10.2024 00:11 Відповісти
В США до влади іде Трамп, так що Америка- нові території рашки.
05.10.2024 08:16 Відповісти
Русская Америка - общее название владений Российской империи на Североамериканском континенте. Они включали Аляску, Алеутские острова, архипелаг Александра, поселения на побережье Тихого океана (крепость Росс) и Гавайских островах (Елизаветинская крепость).
05.10.2024 09:08 Відповісти
05.10.2024 00:17 Відповісти
План ПАРЄ: Зачекати поки діти стануть дорослими.
05.10.2024 01:58 Відповісти
 
 