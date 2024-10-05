УКР
Тимошенко: в Україні штучно створили монополію торгівлі ліками

Лідер партії

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

На її думку, для вирішення проблеми треба дозволити аптечним мережам купувати ліки іноземного виробництва, які не зареєстровані в Україні, але мають сертифікати якості США, Великої Британії, країн ЄС, Канади, Японії та інших. "Це зламає монополію посередників і призведе до негайного зниження ціни", - говорить Тимошенко.

Крім того, аптечні мережі мають закуповувати ліки винятково в системі Prozzoro, на тендерній основі.

Також для них треба спростити кредитування. А для посередників - встановити ліміт на викуп медпрепаратів у виробника на рівні 15-20 %, переконана Тимошенко.

Політик також розповіла, що вже найближчим часом ініціює в парламенті створення слідчої комісії, яка детально розслідує махінації посередників.

За інформацією ЗМІ, ймовірно йдеться про посередників ТОВ "БАДМ" та СП "ОПТІМА-ФАРМ ЛТД".

Якісних змін у цій сфері Тимошенко також планує досягти, ухваливши відповідні поправки до законопроекту №11520.

ліки (1358) Тимошенко Юлія (4700) ціни (4157) монополія (138)
Топ коментарі
+41
Обізвалась жовта Диня, Гарбузова господиня:
- Іще живі та здорові всі родичі Гарбузові!
показати весь коментар
05.10.2024 19:01 Відповісти
+34
Юля на сцені. Скоро вибори .
показати весь коментар
05.10.2024 19:07 Відповісти
+22
Якщо баба Юля вилізла, то значить скоро вибори. (с) не моє

Ще одне "підтвердження" того, що (за чутками) вибори відбудуться восени 2025-го...
показати весь коментар
05.10.2024 19:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
О, бабця злізла з пічки.
показати весь коментар
05.10.2024 22:54 Відповісти
Значить юльці притиснули хвоста цими законопроектами, бо вона була і є саме одним із великих імпортерів ліків в Україну...
показати весь коментар
05.10.2024 23:55 Відповісти
О! Мабуть, Йуля дізналася, що її рейтинг уже менший за жирність кефіру. Але до виборів ще є трохи часу. Отже, колеги, налаштовуймось на регулярні виступи цієї чупакабри.
показати весь коментар
06.10.2024 04:20 Відповісти
По прогнозам получается, шо старую шапокляк штучно пропихнут во второй тур... Ваапше-та , меня нипадецки улыбнуло... Как будто контора старой калоши, ЕЭСУ, не была создана штучно, в сговоре с группой лиц, как монополия по тары-бары, растабары украинских энергоресурсов. Эх, Ванеха вовремя переобулся, а то бы ща по нему отвязался.
показати весь коментар
06.10.2024 07:50 Відповісти
Я не став би стверджувати що наш Іван взяв і "перезувся". Тут щось інакше. Схоже, він обрав якусь нову - страшенно хитру - тактику. В чому вона полягає - наразі сказати не можу, бо не зрозумів того.
...І не здивуюся, коли й Іван пояснити не зможе.
Бо й сам того не розуміє.
показати весь коментар
06.10.2024 22:39 Відповісти
Гидота Вона !
показати весь коментар
06.10.2024 08:25 Відповісти
Ти гля, а в Дубаї вже надоїло? поіздержалась?..
показати весь коментар
06.10.2024 08:32 Відповісти
юля, то як мар"яна. тильки вимита.
показати весь коментар
06.10.2024 08:56 Відповісти
Юля дело говорит! Я покупаю таблетки постоянно, каждые два месяца они повышаются на сотню при том что доллар практически стоит.
показати весь коментар
06.10.2024 12:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 