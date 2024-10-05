УКР
Українські та західні чиновники розглядають модель "земля в обмін на НАТО" для завершення війни, - Financial Times

ЗСУ

Україна та її західні союзники обговорюють можливий компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому.

Про це пише Financial times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У статті йдеться, що нова стратегія, яку президент Володимир Зеленський представив американським лідерам минулого тижня, полягає в тому, щоб попросити своїх союзників зміцнити її позиції у військовому та дипломатичному плані, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Західні дипломати й дедалі більше українських посадовців схиляються до думки, що значущі гарантії безпеки можуть стати основою переговорного врегулювання, в якому Росія збереже де-факто, але не де-юре, контроль над усією або частиною української території, яку вона наразі окупує.

Ні Київ, ні його прихильники не пропонують визнати суверенітет Росії над п'ятою частиною української території, яку вона незаконно захопила з 2014 року. Визнання цього факту заохочувало б подальшу російську агресію і серйозно підірвало б міжнародний правопорядок. Натомість передбачається мовчазна згода на те, що ці землі мають бути повернуті дипломатичним шляхом у майбутньому. Однак навіть це є чутливим питанням для українців, особливо коли це подається як основа компромісу з Москвою.

Що обговорюється більш відкрито, так це характер і терміни гарантій безпеки, які Україна повинна отримати для підтримки врегулювання. У Вашингтоні Зеленський повторив свою позицію щодо прискореного членства в НАТО.

США бояться брати Україну під парасольку 5-ї статті Договору про НАТО до завершення війни. Однак деякі союзники України припускають, що такий варіант усе ж може бути реальним.

Єнс Столтенберг, який цього тижня залишив посаду генерального секретаря НАТО, нагадав, що гарантії безпеки, які США надають Японії, не поширюються на Курильські острови, чотири з яких Японія вважає своїми, але які контролюються Росією після захоплення Радянським Союзом у 1945 році. Він також навів приклад Німеччини, яка вступила до НАТО в 1955 році, попри те, що країна була розділена. Лише Західна Німеччина була під захистом НАТО.

Видання повідомляє, що західнонімецька модель для України обговорюється у зовнішньополітичних колах вже понад 18 місяців. Тепер ідея набирає обертів і в офіційних колах.

Більшість прихильників визнають, що Москві ця ідея не сподобається, а скептики побоюються, що це може спровокувати ескалацію. Членство в НАТО гарантувало б суверенітет України і дозволило б їй продовжувати свою західну орієнтацію — цілі, які російський лідер Володимир Путін сповнений рішучості зруйнувати.

Американський історик Мері Саротт у своїй статті для Foreign Affairs наводить переконливі аргументи, що умови членства в НАТО можуть бути адаптовані до індивідуальних обставин. Наприклад, Норвегія зобов'язалася не розміщувати бази НАТО на своїй території, коли стала членом-засновником Альянсу. Стратегія Західної Німеччини полягала в тому, щоб дати зрозуміти, що її кордони є тимчасовими. Вона мусила терпіти поділ на невизначений час, але не змиритися з ним і відмовитися від застосування сили, щоб повернути Східну Німеччину.

Саротт стверджує, що Україна повинна визначити кордон, який можна захистити з військової точки зору, погодитися не розміщувати на своїй території війська (ймовірно, йдеться про війська партнерів – ред.) або ядерну зброю на постійній основі, якщо тільки не буде загрози нападу, і відмовитися від застосування сили за межами цього кордону, окрім як для самооборони.

Членство в НАТО на цих умовах було б представлено Москві як доконаний факт, зазначає Саротт.

членство в НАТО (1765)
+43
Меморандун пам'ятаєте - "Віддайте ядерну зброю і буде вам безпека". Віддали. А ні безпеки, а ні зброї. Зараз - віддайте щмат України і будете в НАТО. Тільки схоже що не буде ні землі, ,ні НАТО. Якщо хотіли прийняти, прийнали зараз.
показати весь коментар
05.10.2024 19:39 Відповісти
+38
показати весь коментар
05.10.2024 19:38 Відповісти
+37
На Будапештському меморандумі напишіть ті гарантії
показати весь коментар
05.10.2024 19:35 Відповісти
З феесбешниками на чолі,ніхто в НАТО не візьме.
Допоти-допоки.
показати весь коментар
06.10.2024 16:41 Відповісти
Что-то в этом ходе есть, поэтому не торопитесь осуждать. Ивана-дурака снова и опять на*бут, как всегда. Даже не сумлевайтесь. Украина свои земли вернет и путло за яйки повесит. Вот что будет уже в 2026 году по весне. Слава Украине
показати весь коментар
06.10.2024 17:31 Відповісти
А слабо западным «воякам» взять завтра Украину в НАТО и послезавтра объявить, что РФ напал на члена альянса и задействовать 5-ю статью Договора о коллективной безопасности. И вместе раздолбать к е*еней матери «армию» зэков, алкашей и наркоманов. Но для всего этого нужно иметь для начала стальные яйки. А вот с этим, к сожалению, на Западе дефицит. Пардоньте.
показати весь коментар
06.10.2024 17:49 Відповісти
Сначало в НАТО.а потом остальное.тогда норм
показати весь коментар
06.10.2024 18:06 Відповісти
Обіцянки-цяцянки. Ви віддайте землі і людей пуйлу, а там ми вже подивимся, як він відреагує і чи не буде проти. А то ще почнеться ескалація не дай бог. Тіки пуйло буде проти і ми останемось біля розбитого корита. Дай Бог, шоб я помилявся
показати весь коментар
06.10.2024 19:04 Відповісти
Скоріш за все нічого не змінеться ,Европа тобто основні держави НАТО не хочуть приймати Україну до себе,і не тільки до НАТО а і до еврозони.,особливо зараз,і в них є все щоб це не сталося ,я маю на увазі керівницьтво Уорщини, Словатчини,Турції.А що до переговорів ,то хто сказав що оркостан піде на переговори ,вони їм треба? В них зараз успіхи в наступі ,мяса хватає , зброї багато, грошей як у дурня махорки і план мінімум лівобережна Україна.
Та й влада українська їх задовольняє ,а то раптом якесь перемірья ,вибори розгонять (менеджерів) де ти ще таких знайдеш ? А скільки грошей було птрачено що б їх впровадити.
показати весь коментар
06.10.2024 19:17 Відповісти
ЛЮбой израильтянин вам объяснит, что земля в обмен на будь - что - это на***алово! с самой первой буквы и до последней точки ...
в 2006 году отдали Газу в обмен на мир..Международное сообщество ну, бл*ть оочень нас просило...на ср**у падало "отдайте и будет мир! дальше все знают ...Мы ушли из Газы и 18 лет получаем оттуда "мирные ракетные приветы" а 7.10 ?! Кто-то , кто просил нас уйти из Газы извинился перед нами. Х*ра !
Да украинцам это и по своей истории известно. Было ядро и писулька взамен. Ядро забрали . Писулькой подтерлись.
Вот торчно так же будет и с землёй... Земдю родную..родину заберут... А писульку заныкают..Начнут выжвигать допольнит условия до потери пулься...лет 50.
Не отдавайте своей земли ни за какие посулы... ни за какую лапшу на уши... какой бы сладкой она ни казалась!
показати весь коментар
06.10.2024 20:36 Відповісти
А якщо би у вас завівся свій козир,щоби робили?
показати весь коментар
показати весь коментар
Це уявити навіть неможливо. Поперше тому, що в нас немає лижні із Карпат в Оман. За сімдесят з гаком років такого не було. Але в нас , згідно рішення суду за злочини реально сиділи й міністри, й прем'єр-міністрй президент. ОТримали терміни - й відсиділи. Це факт
показати весь коментар
06.10.2024 23:49 Відповісти
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства. В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
показати весь коментар
06.10.2024 20:54 Відповісти
На передаче Бесмертный Роман сказал, что все эти резолюции ООН до лампочки.
На Израиль было подготовлено и сообщено 50 резолюций, а Израиль посылал ООН на **й.
И где был бы сейчас Израиль, если бы слушал гневные резолюции ООН.
Бесмертный Р. сказал, что то что ООН в резолюции сообщает о обязательном выполнении протоколов.
А протоколы, это туалетная бумага.!!!
показати весь коментар
06.10.2024 20:59 Відповісти
Оригінальний придумано план перемоги: підтримка від організації НАТО, яка всралась від захоплення московитами земель які ще залишились. Проте починалась ця дорога в прірву все з тих самих обмінів: "ядерна зброя в обмін на гарантії безпеки", "земля в обмін на доларові бамажки" згідно так званого Закону про ринок землі №2178-10 2020 року. Ага, підзаробити захотіли Слуги за що і отримали вторгнення орків, які таким втрачали Малоросію, а зараз Український народ таким чином втратив п'яту частину землі своїх прададів. Тому черговий наперсточний "обмін" тут не допоможе. Отже, тільки покаяння влади в поклонінні Золотому Тельцю може звести Божу милість на цю країну.
показати весь коментар
06.10.2024 22:41 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 00:11 Відповісти
давайте розлянемо модель "нато в обнін на землю"
показати весь коментар
07.10.2024 00:22 Відповісти
Это просто смешно. 100 лет просили возьмите. А теперь берут . ЭТО УЖАСНО !!!
показати весь коментар
07.10.2024 00:51 Відповісти
В любом случае это будет частичная бумажка. Никто помогать не будет. Это лохотрон !!!
показати весь коментар
07.10.2024 00:52 Відповісти
головне щоб нато від такого розгляду не всралось
показати весь коментар
07.10.2024 00:54 Відповісти
Самый адекватный вариант в данной ситуации. Если конечно это будет именно вступление в НАТО, а не очередное обещание. На столько, что я даже слабо верю в него. Про границы 91го года это сказки и фантазии. Если кто-то хочет воевать до последнего украинца.. ну, адресы ТЦК я думаю есть в общем доступе. Правда я что-то не наблюдаю очередей в эти самые ТЦК. А вот толпы копов и вояк отлавливающих работяг возле метро я наблюдаю регулярно. Так что смелость и патриотизм подавляющего большинства заканчивается в соцсетях и комментариях. Простой факт, который каждый может опровергнуть взяв в руки автомат и пойти воевать. Но желающих, как я уже заметил, почти не осталось. Ну или можно еще воевать год-два, пока это совсем не надоест западу и они попросту пошлют нас на три буквы самим разбираться с ******. Тогда гипотетические стамбульские договоренности покажутся манной небесной. Тут некоторые так пишу, будто у нас прям масса вариантов из которых можно выбирать и размышлять. И смешно и грустно. Дадут оружие, будем воевать и как-то еще брыкаться. Но тоже не сильно долго. Не дадут. Станем федеральным округом рахи уже через пол года. На этом наши варианты заканчиваются. Так что если дают реальные гарантии в обмен на территории, это еще очень хороший вариант. Сохранить хоть кусок Украины или потерять всю. Весь выбор.
показати весь коментар
07.10.2024 02:18 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 