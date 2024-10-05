УКР
Новини
Фіцо планує переконати Україну зберегти транзит газу після 2024 року

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує переконувати Україну не припиняти транзит газу із завершенням 2024 року, коли спливає термін дії угоди України з "Газпромом" про транзит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Фіцо сказав, що не виключає проблем з поставками газу до Словаччини, який вона отримує транзитом через Україну, з початку 2025 року, та що на міжурядовій зустрічі 7 жовтня буде переконувати Київ зберегти транзит.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо: Зроблю все, щоб відновити "нормальні відносини" з РФ після війни

"Ми будемо переконувати українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти до Європи… Якщо вона (Україна) хоче зберегти цю інфраструктуру, її потрібно використовувати", – сказав Фіцо.

Він зазначив, що Словаччина підтримує євроінтеграцію України і розраховує на дружні кроки з боку України.

"Від цього виграли би і Словаччина, і Україна, адже за транзит сплачується плата", – зазначив Роберт Фіцо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська ГТС зможе працювати в реверсі у разі припинення транзиту газу в Європу, – ЗМІ

Зазначимо, що Фіцо говорить про "збереження транзиту", уникаючи згадки про російський газ.

В кінці 2024 року, як відомо, спливає дія контракту з "Газпромом" про транзит через українську ГТС. У Києві категорично відкидали можливість його продовження. Це є викликом для тих небагатьох країн ЄС – зокрема Словаччини та Австрії – які ще продовжують отримувати російський газ через трубопровід.

+19
Я вообще в **** что до сих пор ни газовая ни нефтяная труба с Сосии не разрушена. Десятки городов и сотни сел выкорчеваны под 0, больницы, школы, детские сады и многоетажки по всей Украине в руинах, а между ними идут трубы из Сосии и качают ей бабло на войну.
показати весь коментар
05.10.2024 20:24 Відповісти
+12
Люди, чи це не торгівля на крові??? вважаю це злочином і геноцидом, як і нафту уграм!
показати весь коментар
05.10.2024 20:28 Відповісти
+9
"Сіинарчуки"! "Торгівля на крові"! "Барига"!
Де всі ці "корисні ідіоти" поділись після виборів у 2019-му? Все норм? І "пів вареника" заходять, і "борщовий набір" вже дешевше багнюки, і пенсіонери зі смартфонами вже морду вернуть від бутербродів з чорною чи червоною ікрою, бо хочеться "свєкольніка" та "щєй"... Ага...
показати весь коментар
05.10.2024 20:39 Відповісти
ти нам членство в НАТО, ми тобі транзит
показати весь коментар
05.10.2024 20:20 Відповісти
ПНХ. Пускай поговорит с кобзоном
показати весь коментар
05.10.2024 20:21 Відповісти
может даже спеть дуєтом)))
показати весь коментар
05.10.2024 20:22 Відповісти
Так наш Буратіна *********** нафту транзитує. Чому б і газ не транзитувати.
показати весь коментар
05.10.2024 20:21 Відповісти
Взамін перестане пакостити на Україну, та вставляти палки в справах євроінтеграції, та військової допомоги.
показати весь коментар
05.10.2024 20:22 Відповісти
Я вообще в **** что до сих пор ни газовая ни нефтяная труба с Сосии не разрушена. Десятки городов и сотни сел выкорчеваны под 0, больницы, школы, детские сады и многоетажки по всей Украине в руинах, а между ними идут трубы из Сосии и качают ей бабло на войну.
показати весь коментар
05.10.2024 20:24 Відповісти
Люди, чи це не торгівля на крові??? вважаю це злочином і геноцидом, як і нафту уграм!
показати весь коментар
05.10.2024 20:28 Відповісти
уявіть що в контракті 100% записаний пункт невиконання через форсмажор!!!
але нніхто навіть не заікнувся про це згалати.
ні лідери світу ні наша ...буча влада.
а чому так!!!
1 а нема офіційно оголошеного стану війни, чомусь....
2 ВСтан оголошений але його, з підписом зе та гербовою печаткою ніхто не бачив, чомусь...
3 саме наша влада заробляє на цьому бешені бабки, чи приближені до влади.....
4 можливий договорняк з ******

тому буде текти газ та нафта в ЄС і особливо цинічно, до тих хто нам не допомагає і навіть перешкоджає....
показати весь коментар
05.10.2024 20:43 Відповісти
печатки чи ні, а договір в цьому році по нафті закінчився, а потім вискочів єрмак і знову щось попідписував.
показати весь коментар
05.10.2024 21:17 Відповісти
Хай фіцо з орбаном каністрами та балонами нафту та газ з рашки вручну носять!
показати весь коментар
05.10.2024 20:37 Відповісти
"Сіинарчуки"! "Торгівля на крові"! "Барига"!
Де всі ці "корисні ідіоти" поділись після виборів у 2019-му? Все норм? І "пів вареника" заходять, і "борщовий набір" вже дешевше багнюки, і пенсіонери зі смартфонами вже морду вернуть від бутербродів з чорною чи червоною ікрою, бо хочеться "свєкольніка" та "щєй"... Ага...
показати весь коментар
05.10.2024 20:39 Відповісти
Да они согласны.Не нужно никого убеждать
показати весь коментар
05.10.2024 20:50 Відповісти
Нехай поїде на зустріч з орбаном і підсипле тому "новачка" от тоді можна буде домовитися.
показати весь коментар
05.10.2024 20:59 Відповісти
рашистський вбивця українського народу і руйнівник України вже переконав іпальником мадярським (ОП-офіс путлєра) в Україні) про транзит рашистської нафти для фінансування продовження війни в Україні і вбивства .та знищення українського народу.тепер ще куйло іпальником словацького фіці переконає рашистську агентуру і зрадників в Україні про необхідність транзиту "грязьпромівського " газу.для поповнення війскової кишені куйла....
показати весь коментар
05.10.2024 21:15 Відповісти
Шооооооо ? Це тільки мені здалося ? фіцо погрожує ? якщо не будемо їм качати газ то щось може статися з цією інфраструктурою ?
показати весь коментар
05.10.2024 21:45 Відповісти
Досить допомагати кацапам заробляти гроші на війну. Життя українців не стоїть тих грошей за транзит кацапського газу.
показати весь коментар
05.10.2024 21:48 Відповісти
жалко что его тогда не добили!
показати весь коментар
05.10.2024 21:49 Відповісти
Ну да , может сразу кацапам не деньгами, а патронами и снарядами за газ платить ?Дебил ***..ь.
показати весь коментар
05.10.2024 22:01 Відповісти
Пішов *****
показати весь коментар
05.10.2024 22:24 Відповісти
Хороший відкат, і все буде добре. Зєрмаковщина вже з надією чекає пропозицій. Як з кацапською нафтою мадярам.
показати весь коментар
05.10.2024 22:25 Відповісти
У Словаччини вже роблять снаряди . Для України.
показати весь коментар
05.10.2024 22:32 Відповісти
Ермак дал добро на нефть, даст добро и на газ.
показати весь коментар
05.10.2024 22:33 Відповісти
Напевне все так і буде, обміняють на щось, членство в ЄС наприклад, чи НАТО (якщо Україна виживе), бо можуть
показати весь коментар
05.10.2024 22:54 Відповісти
а у нас є спецслужби які стріляють влучно для цього фріцо?
показати весь коментар
05.10.2024 23:49 Відповісти
Хай переконаєкремль вивести з України війська - тоді буде газ.
А поки йде війна - ту трубу може покришити будь-якої миті.
показати весь коментар
06.10.2024 07:12 Відповісти
 
 