Фіцо планує переконати Україну зберегти транзит газу після 2024 року

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує переконувати Україну не припиняти транзит газу із завершенням 2024 року, коли спливає термін дії угоди України з "Газпромом" про транзит.

Фіцо сказав, що не виключає проблем з поставками газу до Словаччини, який вона отримує транзитом через Україну, з початку 2025 року, та що на міжурядовій зустрічі 7 жовтня буде переконувати Київ зберегти транзит.

"Ми будемо переконувати українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти до Європи… Якщо вона (Україна) хоче зберегти цю інфраструктуру, її потрібно використовувати", – сказав Фіцо.

Він зазначив, що Словаччина підтримує євроінтеграцію України і розраховує на дружні кроки з боку України.

"Від цього виграли би і Словаччина, і Україна, адже за транзит сплачується плата", – зазначив Роберт Фіцо.

Зазначимо, що Фіцо говорить про "збереження транзиту", уникаючи згадки про російський газ.

В кінці 2024 року, як відомо, спливає дія контракту з "Газпромом" про транзит через українську ГТС. У Києві категорично відкидали можливість його продовження. Це є викликом для тих небагатьох країн ЄС – зокрема Словаччини та Австрії – які ще продовжують отримувати російський газ через трубопровід.