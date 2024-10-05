УКР
Посол Бродський про передану Києву систему раннього оповіщення: "Запитання до України, а не до нас. Все, що ми обіцяли, ми виконали"

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський

Ще у грудні 2023 року Ізраїль передав Україні систему раннього/розумного оповіщення для встановлення її в Києві. Але вона досі не запрацювала. Однак Ізраїль своєю чергою виконав все, що обіцяв, і далі справа виключно за українською стороною.

Про це заявив в інтерв’ю ZN.UA посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає Цензор.НЕТ.

"Запитання до України, а не до нас. Все, що ми обіцяли, ми виконали. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи. Єдина інформація, яка в мене є від наших військових, які працювали над цією системою, ми виконали свої обіцянки і передали українській стороні все, що мали передати. Це був досить довгий процес, який тривав багато місяців. З нашого боку, він закінчений", – зазначив Бродський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль не бере участі у створенні китайсько-бразильської групи "Друзі миру", - посол Бродський

Водночас його запитали, чи може Україна розраховувати на системи протиповітряної оборони Patriot, які Ізраїль отримав від США на початку 1990-х років та збирався вже знімати їх з озброєння. У відповідь посол зазначив, що рішення відмовитися від цих систем дійсно ухвалили раніше, однак зараз ще не вирішено, що з ними робити далі. Адже Ізраїлю зараз потрібні всі системи ППО, аби відбивати ракетні удари з півночі та півдня, з Ірану, Ємену, Іраку.

На уточнювальне питання, чи ще не зняті Patriot з озброєння, Бродський зазначив: "Наскільки я знаю, ні. Тому остаточного рішення поки що немає".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контакти Ізраїлю з Росією зведені до необхідного мінімуму, - посол Бродський

Посол зауважив, що в будь-якому разі рішення про зняття цих систем та їх подальшу долю Ізраїль ухвалюватиме спільно зі США. Оскільки їх поставили Сполучені Штати Америки.

Ізраїль (1819) Київ (20038) Бродський посол (43) повітряна тривога (964)
Как всегда, западные партнеры передали что то .....
и это что то просто так лежит, как гуманитарка в поле, как генераторы, как защита АЭС...

чисто провокация изнутри страны... Саботаж...
показати весь коментар
05.10.2024 20:51 Відповісти
Зато так удобно во всем обвинять союзников, а не собственную тупость и безответственность. И сколько чудных открытий о нашей власти нам еще предстоит узнать в дальнейшем!
показати весь коментар
05.10.2024 21:10 Відповісти
А кто отвечает за гуманетарку - ЕЛДАК.
показати весь коментар
05.10.2024 21:44 Відповісти
Так это вроде не гуманитарка, а парафия МО или ДСУНС.
показати весь коментар
05.10.2024 21:51 Відповісти
Вся помощь фильтруется и "распределяется елдаком.
показати весь коментар
05.10.2024 22:08 Відповісти
Можно и так сказать. Он там везде вроде как начальник, но без четкой ответственности за результат.
показати весь коментар
05.10.2024 22:13 Відповісти
ой дойдёт, ну будет розно
показати весь коментар
05.10.2024 20:52 Відповісти
Це проти мавп з гранатами та система працює, бо ті запускають прості ракети-"труби", некеровані взагалі. Вони летять по передбачуваній траекторії.
А кацапи вже більше року як запускають крилаті ракети та дрони-камікадзе по "заплутаній" траекторії, воно може долетіти до Києва і повернути на 180 градусів.
Дуже "дякуємо" за ту систему, вона вже не потрібна. Все, чим Ізраїль реально міг допомогти - він не зробив.
показати весь коментар
05.10.2024 20:52 Відповісти
Намагайтеся писати про те, що ви розумієте.
У цій темі ви не розумієте нічого .
Система раннього оповіщення не запитує чи летить "труба" чи балістика. Вона повідомляє про будь-яку ціль в діапазоні відстаней 1 - 100 км і висот 0.1 км - 80 км з будь-якою траєкторією
показати весь коментар
05.10.2024 21:12 Відповісти
Это система ОПОВЕЩЕНИЯ, а не отслеживания.
показати весь коментар
05.10.2024 21:45 Відповісти
Это система оповещения, а не система ПВО. Ее задача предупредить как можно раньше о любых целях. Дать людям и военным еще немного времени на реагирование.
показати весь коментар
05.10.2024 21:46 Відповісти
"... ми виконали свої обіцянки і передали українській стороні все, що мали передати." Джерело:

Татаров не перевірив на наявність кадирвців? Дєрьмаку з Лубянки не дали дозвіл і "Ставка" ігнорує цю систему? Чи подляку ще не прийшла в голову "геніальна" ідея: як цим можна скористатись щоб можна було зробити таку заяву, яка ще більше погіршить стосунки з західними партнерами? 🤔
показати весь коментар
05.10.2024 20:55 Відповісти
Чекають наказ з Москви.
показати весь коментар
05.10.2024 22:01 Відповісти
Наказ надійшов не встановлювати щоб більше гинуло жертв агресії
показати весь коментар
06.10.2024 01:01 Відповісти
Татаров не перевірив тому шо чеченцями зайнятий був
показати весь коментар
05.10.2024 22:06 Відповісти
ЗЕКО-***** у всій красі - спочатку виклянчувати, а потім "на склад", хай гниє (((
показати весь коментар
05.10.2024 20:58 Відповісти
100%. Єрмак вкрав, а Гетманцев пропив А якщо без гумору, то де вона?
показати весь коментар
05.10.2024 21:01 Відповісти
Окуїти....наволоч тупо вимагає а як отримує закидає і не використовує....с...ки
показати весь коментар
05.10.2024 21:01 Відповісти
Якщо б передали грошами,їх би швидко пристроїли,а так......Не цікаво
показати весь коментар
05.10.2024 21:05 Відповісти
Тільки єврейський SQL-сервкр може відповісти на запит зустрічним запитом
показати весь коментар
05.10.2024 21:07 Відповісти
Напевно та система раннього оповіщення десь закопана в лісі разом з гуманітарною допомогою, або кацапи вже розібрали її на деталі і копіюють.
показати весь коментар
05.10.2024 21:08 Відповісти
Справа в тому що нічого не контролюється. Передали, воно десь валяється, узгоджується, десь затормозилось, бо когось звільнили, що мав би щось погодити, то і забули мабуть вже про ту систему, що і було таке. Маю надію, що не в поле під Борисполем викинули (як гуманітарку, що недавно знайшли погнившу), а просто забули впровадити.
показати весь коментар
05.10.2024 21:11 Відповісти
Все контролируется шобы не попало туда куда нужно и прячется.
показати весь коментар
05.10.2024 21:50 Відповісти
Как можно "забыть" такое? Это все очень похоже на ситуацию с газовыми миниТЭС, переданными союзниками еще зимой 2023 года. Их тоже "забыли" в Укрэнерго и Энергоатоме.
показати весь коментар
05.10.2024 21:55 Відповісти
Газотурбінні установки надавались ДТЕКу і Енергоатому. ДТЕК наче свою установив, а Енергоатом навіть не почухався. Там деркачівня, всі ставленники деркача, який зараз народним депутатом російської думи став, зеленій владі такі зручні і їх не наказують. А Укренерго не займається генерацією електрики, воно тільки передає і їм таких установок не давали. Проте їхьнього директора зняли.
показати весь коментар
05.10.2024 22:00 Відповісти
Они шли по нескольким каналам. Энергоатом вроде первую запустил этим летом. А Укрэнерго и министерство вроде как должны были выступать заказчиками-распорядителями и выдавать ТЗ и ТУ. Но могу и ошибиться, не особо следил и вникал в детали.
показати весь коментар
05.10.2024 22:10 Відповісти
Укренерго не може генерувати електроенергію, у них це статутом не передбачено, це передавальна організація. Це як залізниця - є що перевозити - перевозить, а немає - то не перевозить. В даному випадку це електроенергія. Генеруючі компанії це ДТЕК, енергоатом, різні обленерго, все це під проводом міністра-юриста. Але у влади немає питань, у них все нормально, бо тож свої
показати весь коментар
06.10.2024 14:51 Відповісти
Нарид, о чем вы? Одна только Япония поставила сто штук таких установок!!!
Сколько из них установлено?
показати весь коментар
05.10.2024 23:34 Відповісти
А зачем эта система именно в Киеве? Ху#ло что, по своим агентам Янелоху, Козырю и прочей парашной шобле стрелять будет? Ну вы и лохи, кто так на самом деле думает...
показати весь коментар
05.10.2024 21:42 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 21:49 Відповісти
А українська (вона справді українська?) сторона познімала які-небудь "клістрони" та й поставила ту систему в самий дальній куток складу.
показати весь коментар
05.10.2024 21:44 Відповісти
Я уже ******** писать - ******** делают все для здачи УКРАИНЫ.
показати весь коментар
05.10.2024 21:49 Відповісти
Систему передали далі.
показати весь коментар
05.10.2024 21:56 Відповісти
Система спіткнулась о другу систему.
показати весь коментар
05.10.2024 22:05 Відповісти
Мені здається тут як завжди... передають якійсь школі ******** потужний генератор Сіменс наприклад, а там... однорукий, одноокий електрик, і та рука з ду*, з зарплатою 5 тис грн, і бюджет тільки на лампочки.
показати весь коментар
05.10.2024 22:45 Відповісти
Інтеграція усіх цих новинок вимагає... витрат і компетенції. А потім виявляється що нічого не робити взагалі то простіше і дешевше)
показати весь коментар
05.10.2024 22:50 Відповісти
Систему раннього оповіщення зелетварі звісно спи₴дили. Замість неї будуть гупати в барабани і пательні.
показати весь коментар
05.10.2024 23:19 Відповісти
Не встановлюють бо вона нах нікому не треба, у нас кожен телефон оповіщує а дебіли тут знову на Україну наїзжають і виправдовують на добросовісних партнерів (щоб гірше не сказати)
показати весь коментар
06.10.2024 00:08 Відповісти
Шейтельман часто вспоминает Бродского. И часто напоминает про анти израильские голосование Украины в ООН.. Война как и деньги любят тишину. Все эти закидоны про пэтриот мобилизует врага, чтобы нам его не дали. В этой войне было уже многослучаев, когда анонсировали и потом отказывались. Квартальщикам нужен пиар. Смотаться на полигоне, чтобы туда прилетело....
показати весь коментар
06.10.2024 06:33 Відповісти
У цій владі суцільні профі по як красти, а не працювати, як пи..ти а не робити...
показати весь коментар
06.10.2024 07:11 Відповісти
 
 