Посол Бродський про передану Києву систему раннього оповіщення: "Запитання до України, а не до нас. Все, що ми обіцяли, ми виконали"
Ще у грудні 2023 року Ізраїль передав Україні систему раннього/розумного оповіщення для встановлення її в Києві. Але вона досі не запрацювала. Однак Ізраїль своєю чергою виконав все, що обіцяв, і далі справа виключно за українською стороною.
Про це заявив в інтерв’ю ZN.UA посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає Цензор.НЕТ.
"Запитання до України, а не до нас. Все, що ми обіцяли, ми виконали. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи. Єдина інформація, яка в мене є від наших військових, які працювали над цією системою, ми виконали свої обіцянки і передали українській стороні все, що мали передати. Це був досить довгий процес, який тривав багато місяців. З нашого боку, він закінчений", – зазначив Бродський.
Водночас його запитали, чи може Україна розраховувати на системи протиповітряної оборони Patriot, які Ізраїль отримав від США на початку 1990-х років та збирався вже знімати їх з озброєння. У відповідь посол зазначив, що рішення відмовитися від цих систем дійсно ухвалили раніше, однак зараз ще не вирішено, що з ними робити далі. Адже Ізраїлю зараз потрібні всі системи ППО, аби відбивати ракетні удари з півночі та півдня, з Ірану, Ємену, Іраку.
На уточнювальне питання, чи ще не зняті Patriot з озброєння, Бродський зазначив: "Наскільки я знаю, ні. Тому остаточного рішення поки що немає".
Посол зауважив, що в будь-якому разі рішення про зняття цих систем та їх подальшу долю Ізраїль ухвалюватиме спільно зі США. Оскільки їх поставили Сполучені Штати Америки.
и это что то просто так лежит, как гуманитарка в поле, как генераторы, как защита АЭС...
чисто провокация изнутри страны... Саботаж...
А кацапи вже більше року як запускають крилаті ракети та дрони-камікадзе по "заплутаній" траекторії, воно може долетіти до Києва і повернути на 180 градусів.
Дуже "дякуємо" за ту систему, вона вже не потрібна. Все, чим Ізраїль реально міг допомогти - він не зробив.
У цій темі ви не розумієте нічого .
Система раннього оповіщення не запитує чи летить "труба" чи балістика. Вона повідомляє про будь-яку ціль в діапазоні відстаней 1 - 100 км і висот 0.1 км - 80 км з будь-якою траєкторією
Татаров не перевірив на наявність кадирвців? Дєрьмаку з Лубянки не дали дозвіл і "Ставка" ігнорує цю систему? Чи подляку ще не прийшла в голову "геніальна" ідея: як цим можна скористатись щоб можна було зробити таку заяву, яка ще більше погіршить стосунки з західними партнерами? 🤔
Сколько из них установлено?