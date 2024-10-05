В Україні з початку року в ДТП загинуло 1 918 людей, 20 862 - отримали травми

Майже 2 тисячі людей загинули, а ще майже 21 тисяча була травмована у ДТП від початку року. Майже половина аварій в Україні стається через порушення швидкості руху: 39,9%. У топі причин ДТП також порушення правил маневрування (23%) та порушення правил проїзду перехресть (9,6%).

16 621 ДТП з постраждалими трапилось в Україні від початку 2024 року. Це на 11% більше, ніж за той самий період минулоріч. Внаслідок цих аварій загинуло 1 918 людей, а ще 20 862 отримали травми.

Більшість ДТП з постраждалими — 80% — трапляється у населених пунктах, ще 15% аварій трапилося на автодорогах державного значення. Варто зазначити, що цьогоріч у населених пунктах аварій побільшало на 13%. Водночас кількість ДТП на трасах залишилася майже незмінною.

Найбільша кількість ДТП з постраждалими зафіксована у Києві — 1 393 аварії. Наслідують населені пункти на Дніпропетровщині та Одещині: друге та третє місця з 1 350 та 1 148 дорожніх пригод відповідно.

Саме на Одещині кількість аварій цьогоріч рекордно зросла — аж на 40%, порівняно з аналогічним періодом торік. А кількість загиблих у цьому регіоні взагалі збільшилась на 70%.

Найбільш небезпечною автодорогою вже не перший рік залишається траса M-06 Київ — Чоп — 292 ДТП з постраждалими за 8 місяців 2024 року. Наслідує траса М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, де зареєстровано 291 ДТП. До трійки доріг, де трапляється найбільше аварій, також потрапила траса M-03 Київ — Харків — Довжанський: 156 ДТП з постраждалими.