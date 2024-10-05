УКР
Депутат Бундестагу Вагенер про дозвіл на удари по РФ: Ми захищаємо російські військові об’єкти більше, ніж населення України

Депутат Бундестагу від Союзу

Німеччина має дозволити завдавати далекобійних ударів, адже немає сенсу в тому, щоб стримувати Україну від ударів по обʼєктах РФ, звідки відбуваються атаки.

Таку думку в інтервʼю "Главкому" виразив Робін Вагенер, депутат Бундестагу від Союзу "90/Зелені", який входить в урядову більшість у нинішньому складі парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Я не розумію, чому ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж українське цивільне населення в містах. Насправді набагато складніше і дорожче забезпечити захист від ракет, коли вони вже повітрі (на відміну від знищення військових цілей. - Ред.), а іноді цей захист навіть неможливо забезпечити. Ми повинні дозволити Україні використовувати свою власну зброю. І ми говоримо саме про українську зброю, бо в той момент, коли поставили зброю в Україну – вона вже не наша, вона українська", – наголосив депутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутати Бундестагу вимагатимуть заборонити проросійську партію "Альтернатива для Німеччини"

Вагенер виступає за це у Німеччині, а партія "90/Зелені" це лобіює. За його словами, вони роблять "все можливе й неможливе в таких дебатах". Також, інформує депутат, що партія підтримує й передачу Україні Taurus, а до цього була підтримка за постачання танків, бойових машин піхоти й всього іншого.

"На жаль, цього не бажає канцлер (Олаф Шольц. - Ред.) від Соціал-демократичної партії. На цей момент він не підтримує ідеї дозволити Україні завдавати ударів (по Росії. - Ред.) далекобійною зброєю. Ця дискусія триває, але я не можу сказати вам, яким буде результат", – підкреслює депутат Бундестагу.

Стосовно передачі ракет Taurus – дебати досі тривають, пояснює Вагенер, оскільки це має бути одностайне рішення, і це проблема всередині Соціал-демократичної партії на цей момент.

"Я не є військовим експерт, тому не можу сказати вам, яка саме система озброєння (надана Німеччиною, може бути використана для далекобійних ударів по Росії . - Ред.). Політичне рішення полягає в тому, якою має бути мета того, що ми робимо, і межі того, що ми робимо. І це є політичним рішенням, я б сказав", – підсумував депутат.

Автор: 

зброя (7694) дозвіл (295) Бундестаг (198)
Браво, жаль шо ты один такой?
05.10.2024 22:19 Відповісти
Браво!
05.10.2024 22:24 Відповісти
краще й не скажеш
05.10.2024 22:24 Відповісти
Дебати - балачки а віз і нині там
05.10.2024 22:31 Відповісти
Малороси таке саме про поляків пишуть. І це правда. Продажних малоросів ненавидять всі
05.10.2024 22:51 Відповісти
Дамочка с немецким именем явный кацапский бот. Русская немка из Казахстана, да?
05.10.2024 23:22 Відповісти
Шольц (Меркель) не дасть згоди,тому що він у (блокнотику),а у кого ви знаїте.
05.10.2024 22:55 Відповісти
Несподівано, особливо зважаючи на перші п'ять літер свого прізвища.
05.10.2024 23:16 Відповісти
Не всі Вагенери погані )
05.10.2024 23:31 Відповісти
ну так. І не всі Вагенкнехти гарні.
05.10.2024 23:47 Відповісти
Ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж населення України ,одже ми є пасивні співучасниками геноциду куйлом українців
06.10.2024 00:37 Відповісти
Стосовно передачі ракет Taurus - шольцу залишився рівно рік влади
06.10.2024 01:01 Відповісти
А натомість хто прийде? Шольц еволюціонував від касок до Іріс та Леопардів, це треба пам'ятати.
06.10.2024 01:15 Відповісти
переможе партія CDU, голова якої вимагає передати TAURUS
06.10.2024 13:22 Відповісти
Ну і толку від одного якогось депутата який нічого не вирішує.
06.10.2024 05:40 Відповісти
Спочатку було слово. І слово було "Таурус".
06.10.2024 07:08 Відповісти
 
 