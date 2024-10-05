Депутат Бундестагу Вагенер про дозвіл на удари по РФ: Ми захищаємо російські військові об’єкти більше, ніж населення України

Німеччина має дозволити завдавати далекобійних ударів, адже немає сенсу в тому, щоб стримувати Україну від ударів по обʼєктах РФ, звідки відбуваються атаки.

Таку думку в інтервʼю "Главкому" виразив Робін Вагенер, депутат Бундестагу від Союзу "90/Зелені", який входить в урядову більшість у нинішньому складі парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Я не розумію, чому ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж українське цивільне населення в містах. Насправді набагато складніше і дорожче забезпечити захист від ракет, коли вони вже повітрі (на відміну від знищення військових цілей. - Ред.), а іноді цей захист навіть неможливо забезпечити. Ми повинні дозволити Україні використовувати свою власну зброю. І ми говоримо саме про українську зброю, бо в той момент, коли поставили зброю в Україну – вона вже не наша, вона українська", – наголосив депутат.

Вагенер виступає за це у Німеччині, а партія "90/Зелені" це лобіює. За його словами, вони роблять "все можливе й неможливе в таких дебатах". Також, інформує депутат, що партія підтримує й передачу Україні Taurus, а до цього була підтримка за постачання танків, бойових машин піхоти й всього іншого.

"На жаль, цього не бажає канцлер (Олаф Шольц. - Ред.) від Соціал-демократичної партії. На цей момент він не підтримує ідеї дозволити Україні завдавати ударів (по Росії. - Ред.) далекобійною зброєю. Ця дискусія триває, але я не можу сказати вам, яким буде результат", – підкреслює депутат Бундестагу.

Стосовно передачі ракет Taurus – дебати досі тривають, пояснює Вагенер, оскільки це має бути одностайне рішення, і це проблема всередині Соціал-демократичної партії на цей момент.

"Я не є військовим експерт, тому не можу сказати вам, яка саме система озброєння (надана Німеччиною, може бути використана для далекобійних ударів по Росії . - Ред.). Політичне рішення полягає в тому, якою має бути мета того, що ми робимо, і межі того, що ми робимо. І це є політичним рішенням, я б сказав", – підсумував депутат.