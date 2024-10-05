Ексглава ЦРУ Петреус про Курську операцію: Стала сюрпризом для всіх, особливо - для росіян, але ще рано робити остаточний аналіз
Курська операція показала, що українці можуть досягти раптовості на полі бою, проводити приголомшливі операції та утримуватись на території Росії. Але насправді лише час покаже ефективність і важливість цієї операції.
Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку та Афганістані, ексдиректор ЦРУ (у 2011-2012 роках) генерал Девід Петреус, передає Цензор.НЕТ.
Курська операція стала сюрпризом для всіх, особливо – для самих росіян, сказав Петреус. І це вже визначна історія – в епоху безпілотників та повсюдного спостереження українське командування фактично змогло зібрати сили чотирьох (чи й більше) бригад біля кордону і досягти несподіванки на полі бою.
"Операція продемонструвала недостатню якість російських сил безпеки та їхню неспроможність до захисту. Вона підкреслила здатність України проводити складні комбіновані операції, коли різні елементи використовуються з різним рівнем координації та синхронізації", – додав він.
Захопити тисячу квадратних кілометрів території – це дуже суттєво, зазначив генерал. Взяти у полон сотні російських військовослужбовців – також. Тривалість цієї операції – теж стала сюрпризом.
"Це дуже важлива операція. І вона ще триває. У якийсь момент, якщо Росія залучить достатньо сил, можливо, ЗСУ доведеться організовано відступити", – попереджає генерал.
Однак поки що – операція триває й українські сили та їхнє командування "розвивають ситуацію, щоб побачити, чи вийде скористатися додатковими можливостями". Тож робити висновки із цієї операції ще зарано.
"Деякі спостерігачі справедливо зауважили, що ті сили, які Росія використала для контрнаступу на Курщині, могли бути залучені на фронті в Україні. Це суперечлива теза. Але насправді лише час покаже ефективність і важливість цієї операції. Вона мала й величезний психологічний вплив. Показала, що українці можуть досягти раптовості на полі бою, проводити приголомшливі операції та утримуватись на території Росії. Але ще раз: операція все ще триває. Росіяни мають успіхи в Донецькій та Луганській областях. Вони даються їм неймовірною ціною [втрат], але вони є. ... Думаю, багато залежатиме від того, що станеться у наступні тижні місяця. Як на мене, ще занадто рано робити остаточний аналіз", - наголосив Петреус.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
план забрати з донбасу основні бойові бригади писався в кремлі, як показали події серпня вересня.
п.с. екси такі екси.
Самое "смешное" еще впереди - потом выяснится, шо всю эту "курскую операцию разработали кремляди.
29.08.2024 19:06 Відповісти Видалити
"Для рабcії вторгнення України в Курську область було несподіваним"
Tа ти шо?
Рабсіяне просто не повiрили что українці решаться на такє..
Про це політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва), https://ru.belsat.eu/82680374/ukrainskij-deputat-oleg-dunda-nado-perenosit-vojnu-v-belarus інформує білоруський опозиційний телеканал "Белсат".
"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.
"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
І взагалі, на якій підставі цей ..... виїхав за кордон? Стефанчук погодив відрядження на "Форум вільної Росії"? Наші депутати мають бути на зібранні імперців, що мріють самі дорватись до корита і робити те саме, що робить Путлєр? "Апазиціонерів" з 0% впливу?
А по дорозі на Мінськ і Москву бригада КВН ім.О.Маслякова дає концерти перед білоруською і кацапською ордами , ті весело регочуть, потім нонстоп-перегляд "Сватів" з саморозброянням противника! Далі дивись план перемоги Зеленського пункт 303/1.