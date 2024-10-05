УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4242 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 900 13

Ексглава ЦРУ Петреус про Курську операцію: Стала сюрпризом для всіх, особливо - для росіян, але ще рано робити остаточний аналіз

Генерал, ексголова ЦРУ Девід Петреус

Курська операція показала, що українці можуть досягти раптовості на полі бою, проводити приголомшливі операції та утримуватись на території Росії. Але насправді лише час покаже ефективність і важливість цієї операції.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку та Афганістані, ексдиректор ЦРУ (у 2011-2012 роках) генерал Девід Петреус, передає Цензор.НЕТ.

Курська операція стала сюрпризом для всіх, особливо – для самих росіян, сказав Петреус. І це вже визначна історія – в епоху безпілотників та повсюдного спостереження українське командування фактично змогло зібрати сили чотирьох (чи й більше) бригад біля кордону і досягти несподіванки на полі бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Курська операція - стратегічна річ, вона додає мотивації партнерам бути більш рішучими, - Зеленський. ВIДЕО

"Операція продемонструвала недостатню якість російських сил безпеки та їхню неспроможність до захисту. Вона підкреслила здатність України проводити складні комбіновані операції, коли різні елементи використовуються з різним рівнем координації та синхронізації", – додав він.

Захопити тисячу квадратних кілометрів території – це дуже суттєво, зазначив генерал. Взяти у полон сотні російських військовослужбовців – також. Тривалість цієї операції – теж стала сюрпризом.

"Це дуже важлива операція. І вона ще триває. У якийсь момент, якщо Росія залучить достатньо сил, можливо, ЗСУ доведеться організовано відступити", – попереджає генерал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція ЗСУ в Курській області варта зусиль, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Однак поки що – операція триває й українські сили та їхнє командування "розвивають ситуацію, щоб побачити, чи вийде скористатися додатковими можливостями". Тож робити висновки із цієї операції ще зарано.

"Деякі спостерігачі справедливо зауважили, що ті сили, які Росія використала для контрнаступу на Курщині, могли бути залучені на фронті в Україні. Це суперечлива теза. Але насправді лише час покаже ефективність і важливість цієї операції. Вона мала й величезний психологічний вплив. Показала, що українці можуть досягти раптовості на полі бою, проводити приголомшливі операції та утримуватись на території Росії. Але ще раз: операція все ще триває. Росіяни мають успіхи в Донецькій та Луганській областях. Вони даються їм неймовірною ціною [втрат], але вони є. ... Думаю, багато залежатиме від того, що станеться у наступні тижні місяця. Як на мене, ще занадто рано робити остаточний аналіз", - наголосив Петреус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ перекинули на Курщину свої найкращі танки, - Forbes

Автор: 

Петреус Давід (34) Курськ (1191)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Так нехай цей Дунда та інші Слуги КВНу, беруть в руки автомат і заходять в Білрусь. Бажано шляхом- Маріуполь-Донецьк-Луганськ-Білгород-Мінськ, по дорозі зайдуть в Ялту випити кави.
І взагалі, на якій підставі цей ..... виїхав за кордон? Стефанчук погодив відрядження на "Форум вільної Росії"? Наші депутати мають бути на зібранні імперців, що мріють самі дорватись до корита і робити те саме, що робить Путлєр? "Апазиціонерів" з 0% впливу?
показати весь коментар
06.10.2024 00:09 Відповісти
+2
О-ооо, красава!!! Кафедра простих рішень Трускавецького університету турборежимних технологій має пишатися своїм випускником! А "прості люди" в знак восхіщєнія" цією пламєнной рєчью вже на низькому старті, біля тцк...на колінах підписують заяви - відмови від грошового забезпечення...
показати весь коментар
06.10.2024 07:34 Відповісти
+1
Браво - не пропадет мой скорбный труд...
Самое "смешное" еще впереди - потом выяснится, шо всю эту "курскую операцию разработали кремляди.
29.08.2024 19:06 Відповісти Видалити
показати весь коментар
05.10.2024 23:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
такою несподіванкою, що розвідки країн нати кажуть про те що кацапи знали про атаку курвщини.
план забрати з донбасу основні бойові бригади писався в кремлі, як показали події серпня вересня.
п.с. екси такі екси.
показати весь коментар
05.10.2024 22:58 Відповісти
Браво - не пропадет мой скорбный труд...
Самое "смешное" еще впереди - потом выяснится, шо всю эту "курскую операцию разработали кремляди.
29.08.2024 19:06 Відповісти Видалити
показати весь коментар
05.10.2024 23:09 Відповісти
Петреус сам *****, коли взнав про заход ВСУ на теріторію рф. Навіть біфштекс з виделки впав.
показати весь коментар
05.10.2024 23:14 Відповісти
Екс-глава ЦРУ Петреус інформований про Курську операцію як стара бабця на лавці двору.

"Для рабcії вторгнення України в Курську область було несподіваним"
Tа ти шо?

Рабсіяне просто не повiрили что українці решаться на такє..
показати весь коментар
05.10.2024 23:18 Відповісти
Ми й не очікували, що наш славний воїн Олєжик Татаров перебє самотужки всіх чеченів на Банковій. А воно во як!
показати весь коментар
05.10.2024 23:26 Відповісти
Хріновий глобальний сюрприз - це вервечка куколдів після Рейгана і Буша.
показати весь коментар
05.10.2024 23:27 Відповісти
Народний депутат України від "Слуги Народу" Олег Дунда вважає за необхідне збільшити кількість асиметричних ударів по РФ на кшталт успішної Курської офензиви й, зокрема, "зайти у Білорусь"

Про це політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва), https://ru.belsat.eu/82680374/ukrainskij-deputat-oleg-dunda-nado-perenosit-vojnu-v-belarus інформує білоруський опозиційний телеканал "Белсат".

"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.

"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
показати весь коментар
05.10.2024 23:37 Відповісти
Так нехай цей Дунда та інші Слуги КВНу, беруть в руки автомат і заходять в Білрусь. Бажано шляхом- Маріуполь-Донецьк-Луганськ-Білгород-Мінськ, по дорозі зайдуть в Ялту випити кави.
І взагалі, на якій підставі цей ..... виїхав за кордон? Стефанчук погодив відрядження на "Форум вільної Росії"? Наші депутати мають бути на зібранні імперців, що мріють самі дорватись до корита і робити те саме, що робить Путлєр? "Апазиціонерів" з 0% впливу?
показати весь коментар
06.10.2024 00:09 Відповісти
О-ооо, красава!!! Кафедра простих рішень Трускавецького університету турборежимних технологій має пишатися своїм випускником! А "прості люди" в знак восхіщєнія" цією пламєнной рєчью вже на низькому старті, біля тцк...на колінах підписують заяви - відмови від грошового забезпечення...
показати весь коментар
06.10.2024 07:34 Відповісти
Так нехай цей Дунда та інші Слуги КВНу, беруть в руки автомат і заходять в Білрусь. Бажано шляхом- Маріуполь-Донецьк-Луганськ-Білгород-Мінськ, по дорозі зайдуть в Ялту випити кави.
А по дорозі на Мінськ і Москву бригада КВН ім.О.Маслякова дає концерти перед білоруською і кацапською ордами , ті весело регочуть, потім нонстоп-перегляд "Сватів" з саморозброянням противника! Далі дивись план перемоги Зеленського пункт 303/1.
показати весь коментар
06.10.2024 10:05 Відповісти
Главный сюрприз в том, что никто до сих пор не понимает, нахера она была нужна. Зелин бубнёж про стратегическое значение не в счёт
показати весь коментар
06.10.2024 12:01 Відповісти
Американська преса писала, що для покращення низько рейтинга преЗЕдента, а військові задають питання, як і Залужний - а далі, що з цим робити?...
показати весь коментар
06.10.2024 12:06 Відповісти
 
 