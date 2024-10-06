Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку: "Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти"

Колишній головнокомандувач ЗСУ й нині посол України у Великобританії Валерій Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку в Україні нижче від 25 років.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині Посол України у Великій Британії, Валерій Залужний зустрівся з українськими студентами в Лондоні. Подію, що пройшла 3 жовтня, організувала Українська студентська спілка. Це перша зустріч Залужного зі студентами на посаді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Букви.

Ексголовком розповів, що не підтримує ідею зниження мобілізаційного віку нижче 25 років.

"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.

Він розповів, що військові старшого віку мають пострадянський менталітет, тому з ними працювати певною мірою важче.

"Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це "може зробити хтось інший" за них", – розповів ексголовком.

Однак, на думку Залужного, примусово залучати молодь до війська можна лише у крайньому разі.

"Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди", – сказав він.