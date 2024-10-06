УКР
Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку: "Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти"

Валерій Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ й нині посол України у Великобританії Валерій Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку в Україні нижче від 25 років.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині Посол України у Великій Британії, Валерій Залужний зустрівся з українськими студентами в Лондоні. Подію, що пройшла 3 жовтня, організувала Українська студентська спілка. Це перша зустріч Залужного зі студентами на посаді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Букви.

Ексголовком розповів, що не підтримує ідею зниження мобілізаційного віку нижче 25 років.

"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний був проти наступу на Курщину, - Politico

Він розповів, що військові старшого віку мають пострадянський менталітет, тому з ними працювати певною мірою важче.

"Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це "може зробити хтось інший" за них", – розповів ексголовком.

Однак, на думку Залужного, примусово залучати молодь до війська можна лише у крайньому разі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років, - нардеп "Голосу", воїн Костенко. ВIДЕО

"Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди", – сказав він.

Автор: 

мобілізація (3199) Залужний Валерій (733)
+24
І чому ти особисто не робиш те, про що тут пишеш?
показати весь коментар
06.10.2024 01:24 Відповісти
+22
Держава повинна максимально берегти абсолютно всіх своїх громадян. Але у нас люди для держави це ресурс, і нажаль для певної частини українців теж. Людина може жити без держави, а держава без людей існувати не може.
показати весь коментар
06.10.2024 01:33 Відповісти
+21
Чим ті особливі?! Горілку відрами жрати по клубам і махатися барах розум і здоров'я є, а воювати не можуть.
показати весь коментар
06.10.2024 07:24 Відповісти
Сторінка 3 з 3
Якщо програємо , то як раз потім 18 річні будуть відбудовувати московію в складах штраф батів до тогож вони всі в побуті і між собою спілкуються виключно московською , окрім західних областей
показати весь коментар
06.10.2024 08:21 Відповісти
Дебіл
показати весь коментар
06.10.2024 08:22 Відповісти
Зеленського ви також називаєте дебілом?
показати весь коментар
06.10.2024 10:07 Відповісти
Не тільки «Зе»
дебіл,а також бидлота зрадлива зі своєю зеленою гидотою!Ні одному «їх» слову не вірю і зневажаю цю погань!
показати весь коментар
06.10.2024 11:46 Відповісти
От якраз Залужний і не дебіл. Розумний пристосуванець, з якого мудрий нарід ліпить чергового рятівника нації. Мрія про доброго справедливого царя в головах більшості посполитих домінує.
показати весь коментар
06.10.2024 10:31 Відповісти
Там майбутнє України, Залужного, палить автівки військових за пару баксів та не вилазить з російських соцмереж. Утім все одно, особисто мені моя країна не дала нічого, щоб я боявся щось втратити, тому пан Залужний теж не зможе пояснити мені нащо та висота. Тільки по* років двадцять мого життя заради статистики для чиновників.
показати весь коментар
06.10.2024 08:33 Відповісти
Я знаю 20-річних, які зі зварювальним апаратом гарують і донатять на ЗСУ.
показати весь коментар
06.10.2024 09:58 Відповісти
??
показати весь коментар
06.10.2024 10:11 Відповісти
Узагальнення не відповідає дійсності. Поки сотня палить автівки, тисячі працюють, донатять на армію, ідуть добровольцями на фронт.
показати весь коментар
06.10.2024 11:46 Відповісти
І усе дуже радує. А вам уу смуток. Ніщо так не тішить, як ваша смуток. Ставка на Залужного скасовується).
показати весь коментар
06.10.2024 08:42 Відповісти
ОПі і упоротим зебілам радість. Має лишитись ОДИН, безальтернативний криворізький Лідор.
показати весь коментар
06.10.2024 10:04 Відповісти
Він завжди був зеленим, можливо менш упоротим як ті хто над ним, але лайно теж саме, хоч і менш смердюче
показати весь коментар
06.10.2024 10:50 Відповісти
Перемоги для українських героїв.
показати весь коментар
06.10.2024 08:51 Відповісти
Обговорювати висмикнуті фрази то таке. Факт остається фактом, середній вік захисника зараз 45 років, ми і тут попереду всій планети, таких прикладів в історії ще не було . Дорогі Українці, вам ще не набридло в умняк довбитись, вас вже залишилось не так то і багато, а на ТОТ мобілізують усіх, там про вік не питають, для них чим молодший, тим краще.
показати весь коментар
06.10.2024 09:04 Відповісти
А ще попереду планети в корупції, розкраданні країни та армії, працюванні, так званої влади, на ворога, ле таке ще є? А наслідувати кацапів - "он на ТОТ вони гребуть усіх, і чим молодше тим краще" - так, а кого їм гребти? Не своїх же дітей, а тупих малоросів, пищали за кацапією, хрюкали їзньою балачкою, от тепер мясом воювати за своїх одноплемінників.
показати весь коментар
06.10.2024 10:17 Відповісти
В Курській області кацапи залучають строковиків, бо це захист їхньої країни, і це при їхньому моб ресурсі, а в нас виходить СВО, нехай каліки воюють. А молоді в Лондоні, Залужний розповість, як треба любити Батьківщину з за кордону…
показати весь коментар
06.10.2024 10:28 Відповісти
Ні, мають кинути навчання та йти здихати за цю країну мрій, а всілякі Кривошеєві та Кошові зі слуг кацапів будуть тільки реготати.
показати весь коментар
06.10.2024 10:34 Відповісти
А внас виходить, що каліки воюють, бо ухилянти з тцк ловлять кривих-сліпих та за 5 хвилин проводять влк, а в той час сотні тисяч підготовлених бугаїв з поліції та того ж тцк сидять в тилу, та підготовлені молоді військові пенсіонери 45+, є кому воювати.
показати весь коментар
06.10.2024 10:39 Відповісти
В нас віковий срач, хто кому більше винний, тому держави своєї ніколи не мали, і цю що комуняки «подарували» просремо. В 1991 році було 53 млн., а зараз 30? І це не війна винна, а дурість людська, пиха та жадібність, …а що ця Україна мені далааа?! І вареник з рота випав. Моя хата з краю!…
показати весь коментар
06.10.2024 11:33 Відповісти
Мені нічого не дала, навпаки обікрала та малим на вулицю викинула подихати, то з якого я переляку маю йти захищати цей концлагер щоб на мені ще й намародерили слуги кінченого населення? Чому поляки за 30 років побудувала свою країну? Чому мешканці країн Балтії побудували свої країни, а розумні та офігенні українці сидять в сраці? Хто винен, що заради пакету гречки готові вдавитись та продати своє майбутнє та майбутнє своїх дітей? Хто хотів довбтися в ясна з кацапами, хрюкати кацаплячою та увійти у "таможений союз" обираючи зека рецидивісті? Хто хотів премоги за два тижні? Хто хотів перестати стріляти та поржати? Не це їбануте населення? Ну нарешті доголосувалися до ручки, жеріть і не обляпайтесь. Віковий срач? Сильно кацапам помогли строковики? Хто не здох, то цілими табунами здавався в полон. І не треба про клуби та спиртне, це молодь має дозволу питати у тих, хто сам жере горілку відрами під генделиками, а як воювати, то ноги не несуть та болячок букет, хай краще молоді воюють, а ми за їх здоров'я ще хильнем. Он ще економічне бронювання на підході, воювати має худоба, а правильні та при грошах сидіти в тилу та посміюватись, всі воюватимуть, ага, аякже. Територія мрії.
показати весь коментар
06.10.2024 12:03 Відповісти
Та я ж не про конкретного тебе, хоча ти теж бачу з принижених ті скривджених, з тих хто шукає всі проблеми де завгодно, тільки не в собі. Тільки від себе не втечеш. Це марно.
показати весь коментар
06.10.2024 12:29 Відповісти
Так, це треба пошукати причину в собі чому пообіцявши тобі країна тебе потім кидає.Ну так це ж я винен, що мене в 13 років з сім'єю викинули на вулицю, а не ця офігенна країна. Треба все проаналізувати та перестати шукати проблеми де завгодно, а просто послати цю клоаку та її ******* населення подалі.
показати весь коментар
06.10.2024 13:08 Відповісти
Маєш право, нехай щастить.
показати весь коментар
06.10.2024 17:29 Відповісти
Еще один популист вылез. А что будет когда всех стариков выбьют и останутся одни молодые? Я неоднократно видел как идет работа где одни старики. Там не работа и мужицкие посиделки. А там где одни молодые там одни пьянки. Так что нужно миксовать чтобы первые подбадривали вторых а другие делились опытом и сдерживали первых. Иначе будет как в анекдоте...
показати весь коментар
06.10.2024 09:12 Відповісти
А насчет беречь, так нужно беречь и тех и других. И расстреливать таких хенералов которые по своей тупости или ради пиара делают братские могилы из наших людей.
показати весь коментар
06.10.2024 09:18 Відповісти
Ви, великі стратеги, пролюбили четверту частину держави, це ще не нагроза існуванню країни?
показати весь коментар
06.10.2024 09:23 Відповісти
А хворих дідусів, в утіль, щоб не платити пенсії та інвалідності
показати весь коментар
06.10.2024 09:39 Відповісти
Самый эффективный для войны возраст 18 - 25 лет. Почти все асы Вермахта войну закончили или убиты в возрасте до 25 лет. В то же время численность 20-летних вдвое ниже 40-летних.

показати весь коментар
06.10.2024 09:43 Відповісти
В нас є свої вчені, випускники трускавецького універу, вони краще знають, коли треба з країни змитися…
показати весь коментар
06.10.2024 10:29 Відповісти
Ну, оце і є відповідь чому не мобілізовують до 25. Їх тупо мало. А тим хто тут оре "в савкє з 18 воювали" так і треба було народжувати як в совкє. Тоді б і вдома зараз сиділи.
показати весь коментар
06.10.2024 16:31 Відповісти
Чего не сделаешь, тем более не скажешь ради президентства!
показати весь коментар
06.10.2024 09:48 Відповісти
ну а с точки зрения боеспособности армии ? Есть мнение, что сознательный набор бойцов в возрасте 50+ -- это по сути диверсия против боеспособности ВСУ (в условиях дефицита оружия, мат ресурсов , денег.) Вроде бы генералы уровня Залужного должны это понимать...
показати весь коментар
06.10.2024 09:52 Відповісти
Він це розуміє, але що він сам собі ворог.
показати весь коментар
06.10.2024 10:35 Відповісти
Він сказав свою точку зору. Скоріш за все він помиляється. Ми вирощуємо молодь для яких це чужа війна.
показати весь коментар
06.10.2024 09:53 Відповісти
Залужний все прекрасно розуміє, він не ідіот, але мусить казати те, що сподобається виборцям.
показати весь коментар
06.10.2024 10:37 Відповісти
Можливо з 18-20 років посилати в окопи зарано,але з такого віку усі вже повинні проходити військову підготовку.Такі ******* реалії,запорука виживання нації.
Жаль,що цього не розуміє пан генерал.Злочин,що цього не робить довбана зелена влада...


показати весь коментар
06.10.2024 10:04 Відповісти
Повірте, був би він президентом ,було б так , як ви пишете . І цілком можливо, що мобілізували б з 20.
показати весь коментар
06.10.2024 10:39 Відповісти
Залужний думає про майбутнє країни. І він щирий, не те, що зєля, що думає лише про себе.

Вибори.
показати весь коментар
06.10.2024 10:32 Відповісти
які успіхи залужного на посаді посла в ВБ? може є дозвіл лупити ракетами по території кацапів?
показати весь коментар
06.10.2024 12:58 Відповісти
Про що думає Залужний,знає тільки він сам.А про майбутнє країни потрібно було думати до війни,зараз за неї треба воювати.Мене, особисто ,такі його заяви лякають,він уже лукавить,як політик-вливає в вуха аудиторії те,що вона хоче чути.
показати весь коментар
06.10.2024 19:38 Відповісти
После войны и открытия границ все 18-25 уедут за границу.А все эти заявления левый популизм.Я уехать могу(ребенок инвалид)но не хочу.
показати весь коментар
06.10.2024 10:39 Відповісти
Гучно зєлю поцілував в дупу, гучно
показати весь коментар
06.10.2024 11:17 Відповісти
Колись дивився штатний розклад своєї частини у 1944році.
Тільки одна людина була з1897 року, усі інші с1904 та далі.
Вікова людина не може виконувати все необхідне в наслідок
свого стану. Чого у спорті в ігрових дисціплінах грають до 35років.
А фронт, це маневри і треба бути готовим для виконання поставлених
задач. Сидячі в обороні перемоги не досягнути.
показати весь коментар
06.10.2024 10:48 Відповісти
Якщо вікова людина не може виконувати завдання, то хай тоді і не голосує "попріколу". А як наголосував - то вперед, оздоровлюватись, кидати бухати і починати день з пробіжки і нічого, життя налагодиться. Щодо 2 світової, то обидва мої прадіди, один 1900 і другий 1904 року були взяти на війну, і дід 1922 року. Тоді не розбирались, хто там генофонд, тоді було чим більше загине українців, тим краще, рсню зза уралу привезуть заселятись. Русня і не воювала майже, все в тилу сиділи.
показати весь коментар
06.10.2024 15:05 Відповісти
А кількість молодого населення тоді і зараз порівняти не хочете, нє? Тоді в кожній родині було 3-6 дітей, звісно молодь брали в першу чергу, бо їх було дофіга. Я не можу зрозуміти як така проста математика недоступна коментаторам на цензорі....
показати весь коментар
06.10.2024 16:34 Відповісти
Єрмак просто тримає Залужного за яйця компроматом, тому той сидить як миша, і пищить тільки тоді і те, коли і що йому дозволяють пропищати.

Якщо мова про відтворення нації, то першу дитину в основному заводять в 25-30, а не у 18-25, і в горизонті планування 20-30 років взагалі *****, в 25 тебе мобілізували, чи у 26. У бусики зараз запихають тих, кому на початок повномасштабки 22 було.
показати весь коментар
06.10.2024 10:54 Відповісти
Значит есть компромат.Не такой уж белый и пушистый Залужнный,хотя вменяемым людям это давно известно.Интересно, чего там в компроматах,я бы полистал .
показати весь коментар
06.10.2024 11:33 Відповісти
Як що це причетність до підриву північних потоків то на мою думку це героїчний вчинок.
показати весь коментар
08.10.2024 13:26 Відповісти
От 25 до 45 и не иначе! Детей депутатов-министров, чинуш, судей-прокуроров и прочих властьпридержащих, а также отставных ментов в первую очередь!
показати весь коментар
06.10.2024 11:11 Відповісти
Я так зрозумів берегти для росії?
показати весь коментар
06.10.2024 11:26 Відповісти
Виходить так, ті що по світу не розбіглись, будуть кацапам служити, як завжди, нічого нового.
показати весь коментар
06.10.2024 11:39 Відповісти
Будуть звільняти російскомовних громадян Европи.
показати весь коментар
08.10.2024 13:29 Відповісти
Вот и началась предвыборная кампания Залужного... ну не самый плохой вариант для следующего президентства...
Он хотя бы сможет победить Зеленского, раз Путина победить не смог.
показати весь коментар
06.10.2024 11:33 Відповісти
" раз Путина победить не смог".
Сам.
Голыми руками.
показати весь коментар
06.10.2024 11:47 Відповісти
хрєнасе "голые руки"! в нього, взагалі-то, під командуванням, була армія в МІЛЬОН людей
показати весь коментар
06.10.2024 13:00 Відповісти
С 2014 по 2016 год численность украинской армии увеличилась на 100 тысяч человек и составила 250 тысяч военныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-122 [99] .
показати весь коментар
06.10.2024 13:30 Відповісти
Не дивуйтесь. Розумні люди вже давно казали що 'мудра більшість' що рік тому носила Залужного на руках, скоро буде його хYRми обкладати- чим ближче до виборів, тим агресивніше
показати весь коментар
06.10.2024 18:14 Відповісти
Цікаво, де був цей великий військовий теоретик з "несовковим менталітетом", коли ми, студенти київських ВУЗів, виходили на демонстрації у 1989-90 роках проти комуняки Кравчука? Тепер, коли нам далеко за 50, ми виявилися дрімучими совками і ледве не сміттям.
показати весь коментар
06.10.2024 11:50 Відповісти
Ха ха
Берегти нада суспільно корисних - що навчаються чи працюють . Трезвомислячих, адекватних.
А так неясно- чого дядькам 40+ 50+ "більше всіх треба" а молодь буде думати про розваги - а не кров'ю виправляти помилки населення, тобто і свою бездумність та байдужість !
показати весь коментар
06.10.2024 12:20 Відповісти
Є ж розумні люди, нажаль іх мало.
показати весь коментар
06.10.2024 12:33 Відповісти
"Ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для військової служби."

"дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю. Однак відомо, виходячи з ключових слів, що тема дисертації Залужного пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями."

"У роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу академії Державної пенітенціарної служби"

Розчарування...
показати весь коментар
06.10.2024 12:44 Відповісти
коли здаєш дисертацію твій виступ записують на відео! цікаво, чи можна витребувати те відео, щоб подивитися на якість виступу
показати весь коментар
06.10.2024 13:01 Відповісти
"вони становлять державну таємницю" - то все інше також таємниця

людина з досвідом на час захисту, а тема дисертації "дисципліна". - замість наприклад застосування безпілотників, як нового роду військ...

"Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 16 грудня захистив дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Право" в Національному університеті "Одеська юридична академія"
кінець 2023 року - є час на навчання, та захист дисертації
показати весь коментар
06.10.2024 13:11 Відповісти
ви наче не знаєте, як в Україні здаються дисертації...

з приводу того, що для залужного більше значення мала "дисципліна" замість новітнього застосування безпілотних систем - це, згоден, яскравий показник!! спочатку, своїми безпорадними діями і діями своїх горе-командирів довести керівний склад до погіршення дисципліни, потім потужно боротися з наслідками
показати весь коментар
06.10.2024 13:16 Відповісти
Так у нас з армії два виходи тільки є - або через ВЛК, або ногами вперед. Наші очільники потубувались щоб третього не було.
Навіщо ж тоді прездинент призначав військового на цивільну посаду, коли прийняти її способу ніякого не було? Провокація? Щоб потім обливати помиями, що купив влк?
показати весь коментар
06.10.2024 15:11 Відповісти
Як же ж справно ці політікани однією фразою розділяют суспільство. Непридатний генерал, який воліє стати президентом, кинув кістку і ми гриземося за неї,як дурні. Це ж той генерал,що рекомендував мобілізовувати інвалідів 2 та 3 групп, а сам списався у своїх підлеглих по ВЛК. Якщо виберемо його, він загребе усіх від 18 до 60 років та запропонує розширити вікові межи до 65.Дивіться на те яку тему дисертації він захищав у Ківалова - посилення відповідальності війсковослужбовців, бойовий імунітет,дісціплінарний устав.Далі- закон 7351, про застосування зброї командирами проти підлегліх, він просував руками Марьяни Безуглої?Він,це ж доконаний факт. Не дай нам Боже зачаруватись цією постатью. Це буде жах.
показати весь коментар
06.10.2024 12:51 Відповісти
Представники, цьої спілки студентів не хотіли запитати у Залужного, про обставини його поранення? Хай би Він або підтвердив, або спростував цю історію. Чи це ще не на часі?
показати весь коментар
06.10.2024 12:52 Відповісти
А був Залужний кандидатом якись наук?
показати весь коментар
06.10.2024 13:19 Відповісти
мда.хуево на тебя Валера заграница повлияла.
показати весь коментар
06.10.2024 13:22 Відповісти
Зустрівся з УКР студентами в Лондоні. ...
А чиї вони діти (віком до 25 років) , що можуть навчатися в Лондоні ???
бо наскільки я знаю, там навчання для іноземців ( і не кажу вже про мешкання) коштує шалені гроші.
показати весь коментар
06.10.2024 14:24 Відповісти
"Також юристи зазначили, що особам, які станом на 24 лютого 2022 року не були студентами іноземних вишів, виїзд за межі країни не дозволено. Особа 18-річного віку не підлягає призову під час мобілізації до досягнення нею 25-річного віку, проте виїзд за кордон все одно заборонено."

З ким тоді зустрічався Залужний?
показати весь коментар
06.10.2024 16:04 Відповісти
Головний показник ревнощів Зеленої банди- подоляцька ботва з коментами типу - О, мені вже 26, значить ще трохи поживу
показати весь коментар
06.10.2024 18:12 Відповісти
Додам... Треба бути уважним з Залужним, бо він ні політикою, ні історію, ні філософією НІКОЛИ не займався. В цьому він небезпечний для країни. не знаю його військових здібностей, але в побудові демократичного урівноважено суспільства він "0". Оскільки він в тренді у піпла, його зараз будуть використовувати для своїх меркантильних інтересів українська ЖЛОБОЕЛІТА. Можливо і грати в темну ним. Не хотів би щоб в нього повірило укрсуспільство, так як повірило колись в чорта із табакерки, національного клоуна. Нагадаю, що досить з рота Залужного ще ніякої ідеї або візії майбутнього України не вийшло.
показати весь коментар
06.10.2024 18:39 Відповісти
Читай, мудило:
Як віднайти шлях до перемоги й на чому зосередитися у 2024 році. Стаття Залужного для CNN
https://texty.org.ua/fragments/111676/yak-vidnajty-shlyah-do-peremohy-j-na-chomu-zoseredytysya-u-2024-roci-stattya-zaluzhnoho-dlya-cnn/
показати весь коментар
07.10.2024 10:10 Відповісти
зараз всі мамаші вивозять дітей до 18 років. Про які 18-25р ми говоримо? Їх скоро буде 0.
показати весь коментар
06.10.2024 22:15 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 