Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку: "Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти"
Колишній головнокомандувач ЗСУ й нині посол України у Великобританії Валерій Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку в Україні нижче від 25 років.
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині Посол України у Великій Британії, Валерій Залужний зустрівся з українськими студентами в Лондоні. Подію, що пройшла 3 жовтня, організувала Українська студентська спілка. Це перша зустріч Залужного зі студентами на посаді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Букви.
Ексголовком розповів, що не підтримує ідею зниження мобілізаційного віку нижче 25 років.
"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.
Він розповів, що військові старшого віку мають пострадянський менталітет, тому з ними працювати певною мірою важче.
"Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це "може зробити хтось інший" за них", – розповів ексголовком.
Однак, на думку Залужного, примусово залучати молодь до війська можна лише у крайньому разі.
"Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди", – сказав він.
дебіл,а також бидлота зрадлива зі своєю зеленою гидотою!Ні одному «їх» слову не вірю і зневажаю цю погань!
Жаль,що цього не розуміє пан генерал.Злочин,що цього не робить довбана зелена влада...
Вибори.
Тільки одна людина була з1897 року, усі інші с1904 та далі.
Вікова людина не може виконувати все необхідне в наслідок
свого стану. Чого у спорті в ігрових дисціплінах грають до 35років.
А фронт, це маневри і треба бути готовим для виконання поставлених
задач. Сидячі в обороні перемоги не досягнути.
Якщо мова про відтворення нації, то першу дитину в основному заводять в 25-30, а не у 18-25, і в горизонті планування 20-30 років взагалі *****, в 25 тебе мобілізували, чи у 26. У бусики зараз запихають тих, кому на початок повномасштабки 22 було.
Он хотя бы сможет победить Зеленского, раз Путина победить не смог.
Сам.
Голыми руками.
Берегти нада суспільно корисних - що навчаються чи працюють . Трезвомислячих, адекватних.
А так неясно- чого дядькам 40+ 50+ "більше всіх треба" а молодь буде думати про розваги - а не кров'ю виправляти помилки населення, тобто і свою бездумність та байдужість !
"дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю. Однак відомо, виходячи з ключових слів, що тема дисертації Залужного пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями."
"У роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу академії Державної пенітенціарної служби"
Розчарування...
людина з досвідом на час захисту, а тема дисертації "дисципліна". - замість наприклад застосування безпілотників, як нового роду військ...
"Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 16 грудня захистив дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Право" в Національному університеті "Одеська юридична академія"
кінець 2023 року - є час на навчання, та захист дисертації
з приводу того, що для залужного більше значення мала "дисципліна" замість новітнього застосування безпілотних систем - це, згоден, яскравий показник!! спочатку, своїми безпорадними діями і діями своїх горе-командирів довести керівний склад до погіршення дисципліни, потім потужно боротися з наслідками
Навіщо ж тоді прездинент призначав військового на цивільну посаду, коли прийняти її способу ніякого не було? Провокація? Щоб потім обливати помиями, що купив влк?
А чиї вони діти (віком до 25 років) , що можуть навчатися в Лондоні ???
бо наскільки я знаю, там навчання для іноземців ( і не кажу вже про мешкання) коштує шалені гроші.
З ким тоді зустрічався Залужний?
