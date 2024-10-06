УКР
Новини
1 570 12

Найперспективнішим є формат створення трибуналу на базі угоди між Україною і Радою Європи, - Кориневич

Антон Кориневич

Найбільш перспективним форматом створення трибуналу є такий, що базується на двосторонній угоді між Україною і Радою Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Гаазі сказав посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич.

"Дійсно, ми дійшли висновку, що формат створення трибуналу на основі двосторонньої угоди між Україною і Радою Європи є найбільш перспективним і таким, якому треба слідувати, і власне який треба розробляти надалі. Тому Core Group продовжує працювати й у нас ще будуть обов'язково зустрічі цього року і до кінця року. І потім, звичайно, ми будемо працювати далі над проєктами установчих документів, зокрема, для трибуналу. Тож робота ведеться", - сказав він.

Також читайте: Формат спецтрибуналу щодо РФ можуть погодити восени, - Малюська

Крім того, Кориневич зазначив, що "питання того, яким чином мають обиратися судді, як буде формуватися суддівський корпус, то всі ці питання ми вже, звичайно, обговорюємо. Тому що ці питання будуть закладені в установчі документи, зокрема в статут трибуналу. І якраз над розробкою відповідних документів зараз, зокрема, ми теж працюємо".

За його словами, зустріч Core Group зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, яка відбулася у вересні у Відні "була позитивною, і це є в цілому загальна оцінка всіх, хто брав участь у зустрічі".

Читайте: Своїм рішенням Суд ООН уперше визнав Росію порушником міжнародного права, - Кориневич

Автор: 

трибунал (287) Кориневич Антон (91)
Топ коментарі
+3
Ну и кому нужна эта очередная говорильня, на которую положит болт не только РФ, а и сами подписанты?

06.10.2024 07:50 Відповісти
+3
Трибунал це останній етап !
спочатку створюється корпус армій франціі німеччини польщі фінляндіі балтійських країн для допомоги зсу у перемозі над ******** фашизмом , а потім вже ***** і все шобло іде під трибулал а потім вже шибениця на майдані

ось які повинні бути плани , а не те все лайно яке 11 рік по вухах їздить

06.10.2024 07:59 Відповісти
+3
а чому лиш над рф????
а трибунал для влади України???
для безуглих та верещучок
для преза, який призначив на посади ворогів України
для казнокрадів
нач мсек, воєнкомів
для командирів, які знищували особовий склад
для тих хто відмазав силовиків від бойових дій
для самих мусарів..
такий трибунал край потрібен

06.10.2024 09:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Ну и кому нужна эта очередная говорильня, на которую положит болт не только РФ, а и сами подписанты?

06.10.2024 07:50 Відповісти
а на більше, ніж "говорільня" чинна влада ЕрЗе і не здатна.
Щоправда, всередині України та "говорільня" досить таки ефективна, судячи з повідомлень соціологічних контор з данними про рейтинги ЕрЗе.

06.10.2024 08:59 Відповісти
Трибунал це останній етап !
спочатку створюється корпус армій франціі німеччини польщі фінляндіі балтійських країн для допомоги зсу у перемозі над ******** фашизмом , а потім вже ***** і все шобло іде під трибулал а потім вже шибениця на майдані

ось які повинні бути плани , а не те все лайно яке 11 рік по вухах їздить

06.10.2024 07:59 Відповісти
Влада вигадала якусь дурню зістворення українських легіонів за кордоном , замість утворення інтернаціональних легіонів для перемоги України . І всю цю дурню явно пишуть у мацкві

06.10.2024 08:22 Відповісти
Але спочатку буде 25-рамштайн, другий глобальний саміт миру, безпекові угоди з народами Арктики, оновлений план миру і потужна Формула перемоги

06.10.2024 08:57 Відповісти
а чому лиш над рф????
а трибунал для влади України???
для безуглих та верещучок
для преза, який призначив на посади ворогів України
для казнокрадів
нач мсек, воєнкомів
для командирів, які знищували особовий склад
для тих хто відмазав силовиків від бойових дій
для самих мусарів..
такий трибунал край потрібен

06.10.2024 09:06 Відповісти
Ще одна ''кантора'' для розбазарування грошей

06.10.2024 09:22 Відповісти
Який в сраці Трибунал, ЗЄшобло збирається домовлятися з Пуйлом? Для чого ця вистава з ІБД?

06.10.2024 09:28 Відповісти
Тот, у кого на диване миллионы бабла баксов, не сдастся никогда

06.10.2024 09:33 Відповісти

06.10.2024 09:54 Відповісти
 
 