Якщо Захід припинить підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і Путін досягне своїх цілей, - Боррель
Війна Росії проти України може закінчитися упродовж двох тижнів, якщо західні країни припинять надавати підтримку Києву. Європа має продовжувати допомогу.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю виданню 20minutos, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Багато хто хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед, самі українці. Але головне - як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і Путін досягне своїх цілей", - зазначив він.
За словами Борреля, Європа має "зробити все можливе" та продовжувати підтримувати Україну, щоб у майбутньому переговори відбувалися на умовах, які забезпечують суверенітет і територіальну цілісність України.
Дипломат наголосив, що це важливо для безпеки Європи.
а ми беремо в кращому випадку в борг, в більшості даром.
Якщо коротко:
З цих $61 млрд. Україна (саме Україна) отримала кілька млрд., 6 млрд "зависло"...
Але весь світ вважає, що Україні дали 61 000 000 000 американських грошей...