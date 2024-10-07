Якщо Захід припинить підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і Путін досягне своїх цілей, - Боррель

Війна Росії проти України може закінчитися упродовж двох тижнів, якщо західні країни припинять надавати підтримку Києву. Європа має продовжувати допомогу.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю виданню 20minutos, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Багато хто хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед, самі українці. Але головне - як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і Путін досягне своїх цілей", - зазначив він.

За словами Борреля, Європа має "зробити все можливе" та продовжувати підтримувати Україну, щоб у майбутньому переговори відбувалися на умовах, які забезпечують суверенітет і територіальну цілісність України.

Дипломат наголосив, що це важливо для безпеки Європи.

