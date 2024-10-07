УКР
Якщо Захід припинить підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і Путін досягне своїх цілей, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель про допомогу Україні

Війна Росії проти України може закінчитися упродовж двох тижнів, якщо західні країни припинять надавати підтримку Києву. Європа має продовжувати допомогу.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю виданню 20minutos, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Багато хто хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед, самі українці. Але головне - як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і Путін досягне своїх цілей", - зазначив він.

За словами Борреля, Європа має "зробити все можливе" та продовжувати підтримувати Україну, щоб у майбутньому переговори відбувалися на умовах, які забезпечують суверенітет і територіальну цілісність України.

Дипломат наголосив, що це важливо для безпеки Європи.

Автор: 

допомога і підтримка (1180) Боррель Жозеп (1075)
+12
Боррель , шматок ід* ота...війна продовжиться... вже на теріторії ЄС ...китайська армія чекає ...
07.10.2024 12:44 Відповісти
+6
Вона не закінчиться ні за 2 тижні, ні за 2 місяці, просто у ЗСУ в рази виростуть втрати. І в рази швидше будуть відступати до великих міст. А потім втрати виростуть ще більше. А борель буде сидіти і чекати поки війна прийде до нього додому.
07.10.2024 12:53 Відповісти
+6
Борель і говорить, що допомогу Україні припиняти неможна. Читати вивчись
07.10.2024 13:02 Відповісти
Боррель , шматок ід* ота...війна продовжиться... вже на теріторії ЄС ...китайська армія чекає ...
07.10.2024 12:44 Відповісти
Ромуянин а що тобі неподобається, що ЄС буде продовжувати надавати військову допомогу Україні ?
07.10.2024 13:01 Відповісти
Вона не закінчиться ні за 2 тижні, ні за 2 місяці, просто у ЗСУ в рази виростуть втрати. І в рази швидше будуть відступати до великих міст. А потім втрати виростуть ще більше. А борель буде сидіти і чекати поки війна прийде до нього додому.
07.10.2024 12:53 Відповісти
Борель і говорить, що допомогу Україні припиняти неможна. Читати вивчись
07.10.2024 13:02 Відповісти
Я відповів на те, що за його словами пу виграє війну за 2 тижні. Читати навчись.
07.10.2024 13:11 Відповісти
Борель "небуде сидіти", як за твоїми писаннями. Борель закликає і далі підтримувати Україну.
Читати вивчись
07.10.2024 13:16 Відповісти
Тобто у тебе якась сліпота чи як? Він сказав, "якщо ми перестанемо підтримувати".
Спробуй хоч трохи читати, що тобі пишуть. Бо я відповів саме на це припущення.
А якщо не вмієш - раджу навчитись. Дуже корисне вміння.
07.10.2024 14:08 Відповісти
Чувак, в тебе який рівень IQ ?
Ти колись чув вираз- " Доведення від супротивного"?
Якщо ні, то, для людей із низиким розумовим розвитком( як ви задрали), поясню.
Борель і висловлюється, що" якщо перестанемо надавати допомогу"? Ау, в бронєвікє!
07.10.2024 15:14 Відповісти
Якщо ти вилізеш з бронєвіка, то, сподіваюсь, все ж зможеш прочитати те, що я писав. Тому спробую просто повторити, може дійде з 5 разу: він сказав, що пу виграє за 2 тижні, якщо вони припинять підтримку, я сказав, що ні за 2 тижні, ні за 2 місяці пу не виграє.
Яким чином тут взагалі твоє доведення від супротивного, якщо я заперечив не те, що вони хочуть чи не хочуть припиняти допомогу, а те, що навіть попри припинення допомоги, ЗСУ не програють за 2 тижні?
Я заперечив його припущення про 2 тижні. Безглуздість його ствердження саме у цьому.
Вже розжував як для першокласника, може зараз до тебе дійте сенс написаного, якщо ні, то спробую дізнатись якими словами треба пояснювати людям взагалі без IQ.
08.10.2024 00:03 Відповісти
А якщо китай зі своїми сателітами перестане підтримувати кацапів?
07.10.2024 12:56 Відповісти
різниця в тому, що Китай та інші продають

а ми беремо в кращому випадку в борг, в більшості даром.
07.10.2024 14:38 Відповісти
Як таких довбнів ставлять на такі посади ? Взагалі немає в голові звʼязку між причинами та наслідками
07.10.2024 12:56 Відповісти
А якщо вона не "підтримуватиме",а "підтримає", то війна закінчиться вигнанням окупантів назад на болота. Питання: нахіба тягнути кота за яйця?
07.10.2024 12:57 Відповісти
Борелль це не Європа і думає по страусиному...Україна буде Україною,а він залишається страусом, але не в Європі разом з гутерішом-гуталіном...
07.10.2024 13:10 Відповісти
отото надопомагали вже
07.10.2024 13:29 Відповісти
Без допомоги не війна закінчиться за два тижні, а геноцид українців розпочнеться за два тижні.
07.10.2024 13:45 Відповісти
А з допомогою та Зеленським вона буде йти роками.
07.10.2024 13:49 Відповісти
Том Купер пише, що західні країни виділили 0,02 відсотка своїх засобів на цю велику війну.
07.10.2024 13:51 Відповісти
Все так, але за два тижні війна не закінчиться. Далі буде Молдова. Потім - середня Азія, і на закуску - Прибалтика
07.10.2024 13:58 Відповісти
"Президент США Джо Байден підписав у середу, 24 квітня, закон, який передбачає, зокрема, виділення 61 мільярда доларів для України. Поставки допомоги Україні "почнуться негайно, в найближчі кілька годин", пообіцяв президент США Джо Байден, оголошуючи про підписання документу" /24.04.2024/
Якщо коротко:
З цих $61 млрд. Україна (саме Україна) отримала кілька млрд., 6 млрд "зависло"...
Але весь світ вважає, що Україні дали 61 000 000 000 американських грошей...
07.10.2024 14:00 Відповісти
Мабуть він помиляється.
07.10.2024 14:10 Відповісти
Тобто героїчний спротив українців - то таке, головне - допомога от таких сцикливих борелів! Кацапи на своїх ресурсах вже завивають від радості від цієї дурноватої заяви, типу ну точно ж з Заходом воюють...
07.10.2024 14:33 Відповісти
 
 