Вибори в США: Росія продовжує кампанії впливу на підвищення шансів Трампа. Іран зацікавлений в перемозі Гарріс

Росія, Іран і Китай нарощують зусилля, щоб впливати на американських виборців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це йдеться в останній доповіді Офісу директора національної розвідки США.

Згідно з документом, немає жодних ознак того, що будь-яка з цих країн змінила свої цілі.

Водночас як зазначили у розвідці, Росія та Іран мають різні уподобання щодо переможця президентських виборів.

РФ, зокрема, продовжує проводити кампанії впливу, спрямовані на підвищення шансів колишнього президента США Дональда Трампа, а також намагається зашкодити кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс.

А зусилля Ірану залишаються зосередженими на тому, щоб допомогти Гарріс, завдавши шкоди Трампу, зазначили у розвідці, нагадавши про операцію зі зламу і витоку інформації, спрямовану проти кампанії Трампа, до якої причетні троє оперативників, що працюють на іранський Корпус вартових ісламської революції.

За оцінками американських спецслужб, Китай ще не втрутився у президентську кампанію в США, зосередившись на тому, щоб переконати американських виборців відкинути кандидатів від штатів і місцевих органів влади, які вважаються такими, що шкодять інтересам Пекіну, особливо тих, хто висловлює підтримку Тайваню.

Крім того, Росія і Куба приєдналися до Китаю, націлившись на вибори до Конгресу, штатів і місцевих органів влади.

Вибори в США у 2024 році

Вибори в США пройдуть 5 листопада 20224 року. У цей день американські виборці проголосують не лише за майбутнього президента, а й за кандидатів у Конгрес, які займуть місця у Палаті представників та Сенаті.

На відміну від багатьох країн, вибори в США відбуваються не на вихідних, а у вівторок (після першого понеділка листопада).

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься в президенти в 2028 році, якщо програє на поточних виборах.

Президент США Джо Байден заявив, що він не впевнений у тому, що президентські вибори у США будуть мирними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори у США можуть дати новий імпульс завершенню війни в Україні, - Столтенберг