УКР
Вибори в США: Росія продовжує кампанії впливу на підвищення шансів Трампа. Іран зацікавлений в перемозі Гарріс

Вибори в США

Росія, Іран і Китай нарощують зусилля, щоб впливати на американських виборців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це йдеться в останній доповіді Офісу директора національної розвідки США.

Згідно з документом, немає жодних ознак того, що будь-яка з цих країн змінила свої цілі.

Водночас як зазначили у розвідці, Росія та Іран мають різні уподобання щодо переможця президентських виборів.

РФ, зокрема, продовжує проводити кампанії впливу, спрямовані на підвищення шансів колишнього президента США Дональда Трампа, а також намагається зашкодити кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс.

А зусилля Ірану залишаються зосередженими на тому, щоб допомогти Гарріс, завдавши шкоди Трампу, зазначили у розвідці, нагадавши про операцію зі зламу і витоку інформації, спрямовану проти кампанії Трампа, до якої причетні троє оперативників, що працюють на іранський Корпус вартових ісламської революції.

За оцінками американських спецслужб, Китай ще не втрутився у президентську кампанію в США, зосередившись на тому, щоб переконати американських виборців відкинути кандидатів від штатів і місцевих органів влади, які вважаються такими, що шкодять інтересам Пекіну, особливо тих, хто висловлює підтримку Тайваню.

Крім того, Росія і Куба приєдналися до Китаю, націлившись на вибори до Конгресу, штатів і місцевих органів влади.

Вибори в США у 2024 році

Вибори в США пройдуть 5 листопада 20224 року.  У цей день американські виборці проголосують не лише за майбутнього президента, а й за кандидатів у Конгрес, які займуть місця у Палаті представників та Сенаті.

На відміну від багатьох країн, вибори в США відбуваються не на вихідних, а у вівторок (після першого понеділка листопада).

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься в президенти в 2028 році, якщо програє на поточних виборах.

Президент США Джо Байден заявив, що він не впевнений у тому, що президентські вибори у США будуть мирними.

+4
Вы хоть себя слышите, Іран зацікавлений в перемозі Гарріс ? Трамп, Рашка и Иран ето единое целое. Трамп с ****** и начали ету войну против Израиля чтобы построить всю свою предвыборную кампанию на том что он когда придет к власти якобы всех помирит. Сколько в етом мире тупых людей которые не видят очевидного.
08.10.2024 10:03 Відповісти
+3
За все время никто так и не обяснил почему ето Трамп будет плохой для Ирана. Хотя Трамп даже не скрывает что он наоборот хочет всех диктаторов и террористов удовлетворить ради так называемого 'мира", а Европу наоборот нагнуть раком.
08.10.2024 10:20 Відповісти
+1
Іран зацікавлений в перемозі Гарріс.

Я ж казав, що Трамп нормальний мужик. А ви на нього лайно діжкою виливаєте
08.10.2024 09:55 Відповісти
А хто нормальніший, Трамп чи наш Потужний Лідер?
08.10.2024 10:14 Відповісти
Лише скудоумні мага-чорти повірять у ці фейки щодо Ірану.
Ти ще розкажи , що рашка то центр демократії і свободи слова
08.10.2024 10:51 Відповісти
тож на цьому фоні потрібно, щоб зчепились між собою кацапи з рушниками. )
08.10.2024 09:56 Відповісти
Вы хоть себя слышите, Іран зацікавлений в перемозі Гарріс ? Трамп, Рашка и Иран ето единое целое. Трамп с ****** и начали ету войну против Израиля чтобы построить всю свою предвыборную кампанию на том что он когда придет к власти якобы всех помирит. Сколько в етом мире тупых людей которые не видят очевидного.
08.10.2024 10:03 Відповісти
За все время никто так и не обяснил почему ето Трамп будет плохой для Ирана. Хотя Трамп даже не скрывает что он наоборот хочет всех диктаторов и террористов удовлетворить ради так называемого 'мира", а Европу наоборот нагнуть раком.
08.10.2024 10:20 Відповісти
Тому, що ти тупе створіння, яке вже забуло, що саме Трамп заохочував Ізраїль не виконувати мирні угоди і переніс посольство в Єрусалим, який є головним каменем для нормалізації ситуації в регіоні.
08.10.2024 10:35 Відповісти
Ты тупой имбицыл, который верит что Трампа беспокоит судьба Израиля. Все что оно делает только ради собственной выгоды и война с Израилем ему сейчас выгода как никогда. И Трамп ниразу НИРАЗУ не высказал своему дружбану ***** чтобы тот перестал поддерживать Иран и террористов ХАМАСА и Хезболлы
08.10.2024 10:52 Відповісти
Просто Трамп, такий же дебіл, як ти і не усвідомлює свої дії і слова.
Дійшло?
08.10.2024 11:05 Відповісти
Йолупе, я розумію , що ти тут на зарплаті. Але вам мага-чортам все одно нічого не світить
Ані вам, ані цьому кремлівсько-іранському шуту Срампу
08.10.2024 10:52 Відповісти
Повернись в палату, тебе шукають санітари.
08.10.2024 11:07 Відповісти
Та ні,я не твій сусіда, жертва великого зомбофону
08.10.2024 11:24 Відповісти
Потому что боятся судьбы генерала Сулеймани...
08.10.2024 10:50 Відповісти
США! А може на фоні явного та доведеного втручання кацапів у Ваші вибори все ж таки варто зняти обмеження на удари далекобійними ракетами по @уйлостану
так би мовити яко санкції за втручання
08.10.2024 10:06 Відповісти
Що тупі араби думають,що жінка їм не "дасть цицьки",як стане президентом?))
08.10.2024 10:13 Відповісти
08.10.2024 10:14 Відповісти
08.10.2024 12:27 Відповісти
Харі харі | #Крішна
08.10.2024 10:45 Відповісти
це ж треба..., американські виборці вже майже нічого не вирішують..., не треба тепер дивуватись, що будь хто в нашій країні, хто володіє прийомами діставати живих кроликів зі шляпи, може переконати "мудрий нарід" проголосувати за будь якого пройдисвіта...
08.10.2024 10:51 Відповісти
Ну про іран, то мабуть анекдот. Тільки хворий на всю голову може повірити, що терорист зацікавлений в перемозі демократії
Дивно інше: чому досі жує соплі американська Феміда? Чому досі руда тварина не на нарах? Вони ж добре знають, чим загрожує державі (і всьому світові теж) президентство трампакса.
08.10.2024 12:31 Відповісти
Цікаво,звідколи діктатури були зацікавлені в перемозі демократіі в США???Особливо це стосується ірану.
08.10.2024 16:45 Відповісти
 
 