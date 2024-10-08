Прямої заборони на мобілізацію військовозобов’язаних віком від 50 до 60 років немає, - Сумський ТЦК
В Україні змінили правила мобілізації військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років. Таких громадян можуть призвати лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главреду" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.
За його словами, процедура мобілізації зазначеної категорії військовозобов'язаних є абсолютно прозорою.
Заборони як такої немає – такі особи призиваються за письмовою згодою військових частин окремим мобілізаційним розпорядженням і до тих частин, які не потребують особливих вимог для військовозобовʼязаних. Тобто не до військово-штурмових військ, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту (ДСПП)", - пояснив Монукало.
Він наголошує, що такі військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію для визначення придатності, після чого з ними працюють рекрутери відповідних частин та проводяться співбесіди у ТЦК.
За результатами їм оформлюють відношення до частини та призначають відповідну військову спеціальність.
"Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, щоб людина розуміла, що вона нікуди в іншу частину чи на іншу спеціальність не поїде", - резюмував начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.
Раніше повідомлялося, що понад 130 військових частин Збройних Сил України визнано пріоритетними для комплектування добровольцями без участі ТЦК під час мобілізації.
- Агент 008, Фонд! Гєна Фонд!
Фонд! Інвєст Фонд!
А зараз вони вже давно втекли з Покровська та Костянтинівки.
І ще про «героїв»: -на першому фото барбершоп в чудовій фіз.формі розказує з теплої студії кого і де треба мобілізувати,та як «всім доведеться боронити Неньку».
-на другому боєць 123 бр., якого реально відправили обороняти Вугледар.
То може не в офісах,а у студіях пошукати?
Чоловіків https://www.slovoidilo.ua/2024/09/02/novyna/suspilstvo/zelenskyj-maye-rozhlyanuty-petycziyu-pro-znyzhennya-mobilizaczijnoho-viku-50-rokiv віком 50-60 років , згідно з новою директивою, призивають виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.
Це https://news.liga.net/ua/politics/news/pozytsiia-viiskovoho-kerivnytstva-v-ukraini-diisno-*********-mobilizatsiiu-cholovikiv-50-ale-niuans LIGA.net підтвердив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.
Иннокентию СмоктуновскомуФедору Вениславскому тоже самое, что доверять Даниле Гетьманцеву
От і виникає ситуація, що гребуть усіх підряд. А винен у цьому хто? Хто таку систему завів, ТЦК?
Перепрошую, а як можна попасти під такий молот з ковадлом?
Двох очільників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Київській області - Бориспільського та Бучанського - 19 серпня відправили під варту без альтернативи застави. Обох підозрюють в отриманні грошей від ухилянтів. За попередніми підрахунками, загальна сума неправомірної вигоди перевищила мільйон доларів США.
Пер4читай ще раз, може до тебе дійде.
Ти визначись остаточно, напиши, потім
Що ці всі заяви об'єднує? Вони всі брехливі!
А ще вони всі прямим текстом кажуть: "так, ми регулярно порушуємо закони цієї країни".