Прямої заборони на мобілізацію військовозобов’язаних віком від 50 до 60 років немає, - Сумський ТЦК

Мобілізація військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років

В Україні змінили правила мобілізації військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років. Таких громадян можуть призвати лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главреду" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.

За його словами, процедура мобілізації зазначеної категорії військовозобов'язаних є абсолютно прозорою.

Заборони як такої немає – такі особи призиваються за письмовою згодою військових частин окремим мобілізаційним розпорядженням і до тих частин, які не потребують особливих вимог для військовозобовʼязаних. Тобто не до військово-штурмових військ, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту (ДСПП)", - пояснив Монукало.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб про нововведення в механізмі мобілізації: "Доброволець взагалі не заходитиме до ТЦК"

Він наголошує, що такі військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію для визначення придатності, після чого з ними працюють рекрутери відповідних частин та проводяться співбесіди у ТЦК.

За результатами їм оформлюють відношення до частини та призначають відповідну військову спеціальність.

"Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, щоб людина розуміла, що вона нікуди в іншу частину чи на іншу спеціальність не поїде", - резюмував начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.

Читайте також: Ексвійськкома Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшельських Островах, судитимуть 

Раніше повідомлялося, що понад 130 військових частин Збройних Сил України визнано пріоритетними для комплектування добровольцями без участі ТЦК під час мобілізації.

мобілізація (3204) ТЦК та СП (780)
+20
Правильно. Если не наловили от 25 до 50 лет, то что это теперь сотрудникам ТЦК идти Родину защищать и умирать там? Не для того мамки квиткы ростили. Не ребята, так не пойдет, пусть диды идут служат у которых болячки и здоровья кот наплакал. Генофонд нада беречь
08.10.2024 11:15 Відповісти
+13
08.10.2024 11:35 Відповісти
+9
розповідають гниди , які 24 лютого першими втекли з Сумщини .
08.10.2024 11:22 Відповісти
Брехуни-таких в першу чергу везуть на передок бо вважають що таких не жалко бо вони вже своє віджили
08.10.2024 11:15 Відповісти
Та да, щоб швидше обезкровити підрозділи і щоб ваші орки швидше до Дніпра прорвалися
08.10.2024 11:38 Відповісти
Правильно. Если не наловили от 25 до 50 лет, то что это теперь сотрудникам ТЦК идти Родину защищать и умирать там? Не для того мамки квиткы ростили. Не ребята, так не пойдет, пусть диды идут служат у которых болячки и здоровья кот наплакал. Генофонд нада беречь
08.10.2024 11:15 Відповісти
от якщо хтось має призвіще Фонд, йому варто назвати свого сина Гєной! Як гарно виходить, прям як в кіно:
- Агент 008, Фонд! Гєна Фонд!
08.10.2024 11:43 Відповісти
...і головне! Гєну Фонда будут постійно берігти
08.10.2024 11:48 Відповісти
Йому варто назвати сина Інвєст!
Фонд! Інвєст Фонд!
08.10.2024 12:14 Відповісти
що це за імʼя таке Інвєст? якесь польське? хоча більше схоже на армянське...
08.10.2024 12:16 Відповісти
Це таке новомодне. Інвест, Інцест, Квест...
08.10.2024 12:29 Відповісти
Агент 0,5
08.10.2024 12:39 Відповісти
08.10.2024 13:27 Відповісти
Ти сьогоді у тролів на темі "ТЦК" старший?
08.10.2024 11:45 Відповісти
К чему этот высер, закон говорит что с 50 не мобилизируют, хотя нормально это с 40 не мобилизируют, а с 18 - примусова мобілізація.
08.10.2024 14:00 Відповісти
Зато они могут голосовать на выборах, а это самое главное в наше время
08.10.2024 11:17 Відповісти
це називається - умри ти сьогодні а я завтра . Звичайно ніхто не хоче воювати - ані Ігнат, ані Козловський, ані Коля серга, ані Бронюк.... ані тисячі їх. Тому і гребуть всіх подряд. А взагалі найрідкісніша спец назарі - стрілець, тобто всі
08.10.2024 12:30 Відповісти
А, якщо, людині 59, але після завтра день народження...
08.10.2024 11:18 Відповісти
Давай еще 9 месяцев в утробе матери приплюсуем к возрасту. Не, ну а что?
08.10.2024 11:20 Відповісти
Нє. А, раптом - недоношений?
08.10.2024 11:21 Відповісти
60 включительно, чтоб не трогали - нужно 61
08.10.2024 12:05 Відповісти
Нє-нє-нє! 60 це вже 60
08.10.2024 14:11 Відповісти
Старі, та хворі люди з окопів не втечуть, та в полон не здадутьця! Про це є купа відео в інтернеті від командирів рот, батальонів, бригад!
08.10.2024 11:22 Відповісти
Дідів з берданками можна посадить на єраплани і нехай збивають шахеди.

08.10.2024 13:47 Відповісти
розповідають гниди , які 24 лютого першими втекли з Сумщини .
08.10.2024 11:22 Відповісти
З Херсону, Харкова...
А зараз вони вже давно втекли з Покровська та Костянтинівки.
08.10.2024 14:13 Відповісти
Одной рукой давать какие-то послабления, а другой отбирать.
08.10.2024 11:24 Відповісти
годі вже мусолити тему призову до ЗСУ.. усі ці тЬорки лише на користь кацапам та корисним ідіотам розвага...
08.10.2024 11:25 Відповісти
А чего товарищь Шмыгаль сократил своей постановой явку по повесте с двух недель до 7-10 дней? Что все так плохо?
08.10.2024 11:27 Відповісти
чудово - в ТЦК завжди перевиконання плану, а бригади й досі лишаються недоукомплектованими..., чомусь командири не хочуть брати п'яниць, нариків та старих й хворих дідуганів... й немає ніякої відповідальності...
08.10.2024 11:28 Відповісти
може поки вони недоукомплектовані їх ніхто не має права відправляти на ЛБЗ?
08.10.2024 11:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mCnrPSiGmGE Про "комплектацію" бригад на ЛБЗ...
08.10.2024 14:15 Відповісти
https://x.com/VladymyrVVV Vladymyr

І ще про «героїв»: -на першому фото барбершоп в чудовій фіз.формі розказує з теплої студії кого і де треба мобілізувати,та як «всім доведеться боронити Неньку».

-на другому боєць 123 бр., якого реально відправили обороняти Вугледар.

То може не в офісах,а у студіях пошукати?
08.10.2024 11:34 Відповісти
08.10.2024 11:35 Відповісти
Ага, "студия 95 квартал". Правда, те уже почти все за бугор сбежали, но то такое!
08.10.2024 11:45 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2024/09/26/novyna/bezpeka/komiteti-naczbezpeky-pidtverdyly-mobilizacziyu-cholovikiv-vikom-50-rokiv-********* У комітеті нацбезпеки підтвердили, що мобілізацію чоловіків віком від 50 років обмежили

Чоловіків https://www.slovoidilo.ua/2024/09/02/novyna/suspilstvo/zelenskyj-maye-rozhlyanuty-petycziyu-pro-znyzhennya-mobilizaczijnoho-viku-50-rokiv віком 50-60 років , згідно з новою директивою, призивають виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Це https://news.liga.net/ua/politics/news/pozytsiia-viiskovoho-kerivnytstva-v-ukraini-diisno-*********-mobilizatsiiu-cholovikiv-50-ale-niuans LIGA.net підтвердив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.
08.10.2024 11:38 Відповісти
Верить Иннокентию Смоктуновскому Федору Вениславскому тоже самое, что доверять Даниле Гетьманцеву
08.10.2024 11:41 Відповісти
чого не мобілізовують наших патріотичноналаштованих громадян з лондон-відня? там здорові бугаї, їм є що захищати в Україні - купа різного рухомо- нерухомого майна,яке приносить бабло щоденно. Та й в Україні "майновиті" спокійно почуваються. Бідні не хочуть мобілізовуватися, бо багаті українці аж занадто хитрожопі. Тому мобілізація і провалилася, і фронт посипеться, то лише питання часу. У депутатів були усі можливості і усі важелі,щоб змінити підхід до мобілізації, зробити її справедливою, але вони роблять як завжди за принципом - "бєз лоха жізнь плоха". Тепер нас чекає руїна і повна срака.
08.10.2024 11:40 Відповісти
Руіна і полна срака нас чекала одразу когда вибрали кловуна в 2019 году. Так шо годі скігліті
08.10.2024 11:43 Відповісти
...біріть ліпату і кіпайти звідси і до абіда
08.10.2024 11:46 Відповісти
Варто сказати заради справедливості,що срака почалася набагато раніше, а 2019 рік - то був лише закономірний наслідок процесу знаходження при владі гнид різного гатунку з початку Незалежності. Якщо в 1991р проголосували за незалежну, демократичну, суверенну і правову України, то потрібно було б бути послідовними і активними і на виборах, і в суспільному житті, бо справедлива держава сама собою не збудується. А народу у своїй більшості все до сраки, він звик лише пристосовуватися, деколи огризатися, то побачимо як пристосується тепер в руїнах.
08.10.2024 11:58 Відповісти
Ну по такой логике выходит, что в 1991 независимость досталась нам на шару, не через какой-та революционный или идейный процесс, а тупо на шару, бо совок развалился. Какой не благодарный нарид кароче
08.10.2024 12:02 Відповісти
совок розвалився, бо він був совком,
08.10.2024 13:17 Відповісти
Так, на шару, проголосували в ВР і все, тому що в москві були Горбачов і Ельцин які не зробили Югославії в срср хоча могли.
08.10.2024 13:38 Відповісти
ТЦК, при усій неповазі до начальників- крайні між молотом і ковадлом. Із одного боку- всі сплошяком заброньовані, до 25 років- взагалі ядерний ілікторат Зеленьського, а із іншого фронт голий.
От і виникає ситуація, що гребуть усіх підряд. А винен у цьому хто? Хто таку систему завів, ТЦК?

08.10.2024 11:48 Відповісти
ТЦК, при усій неповазі до начальників- крайні між молотом і ковадлом. А винен у цьому хто?

Перепрошую, а як можна попасти під такий молот з ковадлом?

Двох очільників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Київській області - Бориспільського та Бучанського - 19 серпня відправили під варту без альтернативи застави. Обох підозрюють в отриманні грошей від ухилянтів. За попередніми підрахунками, загальна сума неправомірної вигоди перевищила мільйон доларів США.

08.10.2024 12:09 Відповісти
Яким боком це до того, що мною писане?
Пер4читай ще раз, може до тебе дійде.
08.10.2024 12:29 Відповісти
Це про те, що твої "крайні" дуже добре на цьому наживаються. І саме тцк-шні пацюки в цьому винні. Дійшло?
08.10.2024 14:19 Відповісти
А хто із вас, двох тролів старший, ти чи той, що фотки постить ?
08.10.2024 15:05 Відповісти
Тебе вигнали з ТЦК, і тепер ти шукаєш роботу? Тут не подають, звернися до своїх кацапів
08.10.2024 15:21 Відповісти
А шо ж тобі не сподобалося, росіянин, що тебе вище Санчо- Панси на фермі ніяк далі не просувають ?
08.10.2024 15:35 Відповісти
Які ви "зелені" тролі, примітивні. Усі, хто називає злодія - злодієм, дєрьмака - дєрьмаком.... у вас росіянін, кремль... тощо. Ущербні ушльопки
08.10.2024 15:56 Відповісти
Блііін, ви колись визначитеся, хто у кого із вас, тролів Санчо- Пансою, хто ослом працює ?
08.10.2024 16:02 Відповісти
А з чого ти висмоктуєш висновки про те, що мені подобається а що ні? Ти мабуть позашлюбний внучок Ванги?
08.10.2024 16:13 Відповісти
Так сподобалось, чи несподобалось тобі що Санчо- Пансою кар'єра скінчилась,?
Ти визначись остаточно, напиши, потім
08.10.2024 16:21 Відповісти
Ти ж сам вже все вирішив за всіх, то навіщо питаєш?
08.10.2024 16:31 Відповісти
ой *** - кожен нач тцк законотворець ? той плаче - той скаче.той на дивані гроші рахує,а той тису штурмує.оце начудив янелох боневтік оманський !!!
08.10.2024 11:50 Відповісти
Кароче! Як гребли всх підряд,так і будуть гребти!
08.10.2024 12:11 Відповісти
Правильно,стариков нах в кровавые окопы, оставаться в тылу должна только молодая элита - податкивцы,таможенники,судьишки и детишки депутатиков.
08.10.2024 12:20 Відповісти
З останкіно?
08.10.2024 13:00 Відповісти
А я чув, що ти кацапський посіпака.
08.10.2024 14:35 Відповісти
блін, просто капець, сумський тцк прямо генеральний носій інформації, головний елемент в розповсюдженні "юридичних правил" в Україні, так би мовити, глобальне джерело правди...від пляснявих... кабміну, генштабу, міноборони, верховного і конституційного суду не існує - тільки сумський тцк. Хоча зрозуміло, ті знають, що це все афера і незаконно, тому мовчать, а ці додіки озвучують що треба.
08.10.2024 13:26 Відповісти
Снижайте курвы конченые возраст до 18. Это на голову не налазит. Кто то может обьяснить, что например в Израиле, где перманентная война и служат все, возраст призыва с 18 до 40 !!! В 40 никого не призывают, а 18ти летних сук надо просто бусифицировать прямо с универа. Конченые.
08.10.2024 14:03 Відповісти
Я сподіваюсь це був сарказм ? 18 років дитину в окоп ? Я вважаю що єдине що має бути це служба за контрактом, якщо не можуть набрати нікого, то значить влада себе дискредитувала і ніхто не хоче її захищати 🤷
08.10.2024 18:12 Відповісти
якщо "дитина" не хоче жити під рашкою і потім воювати за нею то її треба в окоп
08.10.2024 22:30 Відповісти
А у вас інших варіантів не існує, або окоп або рашка ? Світ великий, ризикувати своїм життям через якусь конкретну країну немає сенсу, тим паче дитині якій ця країна взагалі нічого не дає і ніколи не дасть. Бо з 91 року єдине що робила влада це обкрадала свій народ і брехала, замість того щоб зміцнювати економіку і армію, а тепер діти мають іти за них воювати. Ні дякую, краще спокійно жити десь в Іспанії.
09.10.2024 19:31 Відповісти
Ну це якась інша інтерпретація. Були ж роз'яснення, що після 50-ти можуть мобілізувати за наявності рідкої спеціальності. А цей щось своє намутив.
08.10.2024 15:10 Відповісти
За останні кілька тижнив вже було декілька інтерв'ю з тцк-шним начальством.
Що ці всі заяви об'єднує? Вони всі брехливі!
А ще вони всі прямим текстом кажуть: "так, ми регулярно порушуємо закони цієї країни".
08.10.2024 15:25 Відповісти
Та і в цілому закони не для тцк, вони у нас особливі 🐓
08.10.2024 18:09 Відповісти
А потім «за особливим наказом» переведуть у штурмову. І ось у нас і посадці 3-є чудових і сильних штурмовиків, а пофакту - просраний фронт
08.10.2024 20:54 Відповісти
 
 