Прямої заборони на мобілізацію військовозобов’язаних віком від 50 до 60 років немає, - Сумський ТЦК

В Україні змінили правила мобілізації військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років. Таких громадян можуть призвати лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главреду" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.

За його словами, процедура мобілізації зазначеної категорії військовозобов'язаних є абсолютно прозорою.

Заборони як такої немає – такі особи призиваються за письмовою згодою військових частин окремим мобілізаційним розпорядженням і до тих частин, які не потребують особливих вимог для військовозобовʼязаних. Тобто не до військово-штурмових військ, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту (ДСПП)", - пояснив Монукало.

Він наголошує, що такі військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію для визначення придатності, після чого з ними працюють рекрутери відповідних частин та проводяться співбесіди у ТЦК.

За результатами їм оформлюють відношення до частини та призначають відповідну військову спеціальність.

"Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, щоб людина розуміла, що вона нікуди в іншу частину чи на іншу спеціальність не поїде", - резюмував начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.

Раніше повідомлялося, що понад 130 військових частин Збройних Сил України визнано пріоритетними для комплектування добровольцями без участі ТЦК під час мобілізації.