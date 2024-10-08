СБУ про спецоперації з підриву Керченського мосту: Використали 21 тонну вибухівки у тротиловому еквіваленті

У жовтні 2022 року підірвати Керченський міст вдалося за допомогою вантажівки з вибухівкою, її вага сягала 21 тонну у тротиловому еквіваленті. Голова СБУ Василь Малюк особисто розробляв і керував спецоперацією.

Про це в телеефірі розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Подробиці спецоперації СБУ

"Підірвати Кримський міст в жовтні 2022 року вдалося за допомогою вантажівки з вибухівкою. Вибухівка була закамуфльована під рулони із плівкою. Вага її сягала 21 тонну у тротиловому еквіваленті. І для вибуху була використана досить складна, потрійна і взаємодублююча система детонації. Варто звернути увагу, що після кожної спецоперації ворог посилює безпекові заходи.

Зокрема, наразі, особливо після другого удару СБУ, на Кримському мосту додатково встановлені системи ППО, а також бонові споруди у морі, щоб захистити міст від морських дронів. Але служба безпеки не стоїть на місці, технології змінюються, ми постійно вдосконалюємо свої розробки й шукаємо кращі рішення", - розповів Дехтяренко.

Він зазначив, що два підриви Кримського мосту, здійснені СБУ, без перебільшення змінили хід війни, оскільки спецоперація довела, що російська військова міць і нібито найбільш "захищений" Кримський міст є міфом.

Ми не просто перерізали ворогу логістичний коридор для постачання зброї на фронт, ми також зруйнували міф про надзвичайну захищеність цього об'єкту. І окремо хочу підкреслити, що Кримський міст, по якому до ударів СБУ рашисти перевозили війська і бойову техніку на південний фронт України, це абсолютно законна ціль для нашої держави", - зауважив речник.

Дехтяренко наголосив, що Керченський міст приречений, і після перемоги України Чорне море стане популярним місцем для дайвінгу.

Речник СБУ також розповів, що Василь Малюк, який особисто розробляв і керував операцією, разом із іншими учасниками задуму готували все до найменших деталей, і дату удару - 8 жовтня – було обрано не випадково.

"Це був одночасний удар і по об'єкту, який забезпечує військові потреби ворога, і по самолюбству Путіна", - додав Дехтяренко.

Нагадаємо, 6 жовтня посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич заявив, що Керченський міст має припинити своє існування, бо це єдиний спосіб відновити свободу судноплавства.

