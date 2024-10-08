УКР
СБУ про спецоперації з підриву Керченського мосту: Використали 21 тонну вибухівки у тротиловому еквіваленті

СБУ розповіла про спецоперації з підриву Кримського мосту у 2022 році

У жовтні 2022 року підірвати Керченський міст вдалося за допомогою вантажівки з вибухівкою, її вага сягала 21 тонну у тротиловому еквіваленті. Голова СБУ Василь Малюк особисто розробляв і керував спецоперацією.

Про це в телеефірі розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Подробиці спецоперації СБУ

"Підірвати Кримський міст в жовтні 2022 року вдалося за допомогою вантажівки з вибухівкою. Вибухівка була закамуфльована під рулони із плівкою. Вага її сягала 21 тонну у тротиловому еквіваленті. І для вибуху була використана досить складна, потрійна і взаємодублююча система детонації. Варто звернути увагу, що після кожної спецоперації ворог посилює безпекові заходи.

Зокрема, наразі, особливо після другого удару СБУ, на Кримському мосту додатково встановлені системи ППО, а також бонові споруди у морі, щоб захистити міст від морських дронів. Але служба безпеки не стоїть на місці, технології змінюються, ми постійно вдосконалюємо свої розробки й шукаємо кращі рішення", - розповів Дехтяренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни стягують до Кримського мосту системи ППО. Вони його прикривають більше, ніж важливі об’єкти на території самої РФ, - Плетенчук

Він зазначив, що два підриви Кримського мосту, здійснені СБУ, без перебільшення змінили хід війни, оскільки спецоперація довела, що російська військова міць і нібито найбільш "захищений" Кримський міст є міфом.

Ми не просто перерізали ворогу логістичний коридор для постачання зброї на фронт, ми також зруйнували міф про надзвичайну захищеність цього об'єкту. І окремо хочу підкреслити, що Кримський міст, по якому до ударів СБУ рашисти перевозили війська і бойову техніку на південний фронт України, це абсолютно законна ціль для нашої держави", - зауважив речник.

Дехтяренко наголосив, що Керченський міст приречений, і після перемоги України Чорне море стане популярним місцем для дайвінгу.

Читайте також: Україна закликає трибунал в Гаазі зобов’язати РФ демонтувати Керченський міст

Речник СБУ також розповів, що Василь Малюк, який особисто розробляв і керував операцією, разом із іншими учасниками задуму готували все до найменших деталей, і дату удару - 8 жовтня – було обрано не випадково.

"Це був одночасний удар і по об'єкту, який забезпечує військові потреби ворога, і по самолюбству Путіна", - додав Дехтяренко.

Нагадаємо, 6 жовтня посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич заявив, що Керченський міст має припинити своє існування, бо це єдиний спосіб відновити свободу судноплавства.

Також читайте: Російські окупанти будують невідому захисну споруду біля Керченського мосту, - Плетенчук

Автор: 

СБУ (13278) Керченський міст (539) Дехтяренко Артем (9)
Топ коментарі
+8
Що там обіцяв Буданов? Що до кінця року кримській міст буде остаточно зруйнований?
показати весь коментар
08.10.2024 14:29 Відповісти
+6
дивно все це! за звичай, наче, подібні спогади друкують коли закінчена війна - знімають гріфи секретності зі спецоперацій... а тут сидять-маструбують - інших перемог немає?
показати весь коментар
08.10.2024 14:33 Відповісти
+6
Але служба безпеки не стоїть на місці, технології змінюються, ми постійно вдосконалюємо свої розробки й шукаємо кращі рішення", - розповів Дехтяренко. Джерело:
Пройшло 2 роки. Міст стоїть, де стояв.
Може, ви б звернули увагу на залізничний коридор до Криму, що кацапи побудували та експлуатують, і на Маріупольський порт, через який вони ж вивезли вже 180 тисяч тон краденого зерна?
показати весь коментар
08.10.2024 14:37 Відповісти
Що там обіцяв Буданов? Що до кінця року кримській міст буде остаточно зруйнований?
показати весь коментар
08.10.2024 14:29 Відповісти
Найсильніша руснява оборона збудована в *ОПі!
Cкорше Буданова знесуть, ніж міст.
показати весь коментар
08.10.2024 16:50 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 14:29 Відповісти
дивно все це! за звичай, наче, подібні спогади друкують коли закінчена війна - знімають гріфи секретності зі спецоперацій... а тут сидять-маструбують - інших перемог немає?
показати весь коментар
08.10.2024 14:33 Відповісти
Немає...
показати весь коментар
08.10.2024 14:39 Відповісти
Заодно підказують вразливі точки й методи/способи/засоби кацапам..
показати весь коментар
08.10.2024 14:47 Відповісти
от в мене теж підозри, що це раніше шпіони користувалися якимись мікропльонками, мікрошифрамі, відправляли повідомлення радіохвильовими шифроваторами... зараз можно просто вийти в ефір і під виглядом "спогадів" або повідомлення для ЗМІ передати всю потрібну інфу!

памʼятаєте, як вперше, кілька років тому, європейці і американці згодилися віддати Україні всі польські МІГи? Виліз шольц і привселюдно заявив що "Україні передадуть всі польські літаки!" і тим самим зірвав цю операцію... памʼятаєте як ті літаки намагалися один-одному спихнути поляки-американцям, американці-взад полякам - стидобіще!
показати весь коментар
08.10.2024 14:52 Відповісти
Ага. Тут одного зе!марафону вистачає. Ще й фінансуємо з бюджету..

Коли всю отаку зелену хню розсеркетять, ми з Вами очуєїмо..якщо доживемо..
показати весь коментар
08.10.2024 15:19 Відповісти
100 відсотків! і я не про "розсекретять", а про те, що навряд чи ми до цього доживемо
показати весь коментар
08.10.2024 15:20 Відповісти
І ще дивно, що про малюка як найвидаднішого розробника до деталей операціі "пшик хлопці погрались у війнушку" упомянув служивий, а про участь найвеличнишего нічого. Мабуть скоро знімуть, зелена гидота таке не прощае. Щось затихло про подвиги недоразуміння Буданова на архі стратегичном обекте Кінбурськой косі.
показати весь коментар
08.10.2024 16:10 Відповісти
Але служба безпеки не стоїть на місці, технології змінюються, ми постійно вдосконалюємо свої розробки й шукаємо кращі рішення", - розповів Дехтяренко. Джерело:
Пройшло 2 роки. Міст стоїть, де стояв.
Може, ви б звернули увагу на залізничний коридор до Криму, що кацапи побудували та експлуатують, і на Маріупольський порт, через який вони ж вивезли вже 180 тисяч тон краденого зерна?
показати весь коментар
08.10.2024 14:37 Відповісти
Про Червінського жодного слова. Він, за версією влади Єрмака, тільки корупцією займавсь.
показати весь коментар
08.10.2024 14:41 Відповісти
Якщо міст стоїть то ваші технології теж стоять! Отже це все бла-бла!
показати весь коментар
08.10.2024 14:50 Відповісти
Шось якось слабуваті пошкодження були, як для 21 тони тротилу. Шось він лукавить.
показати весь коментар
08.10.2024 14:55 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 14:56 Відповісти
"Використали 21 тонну вибухівки" а міст все ще стоїть...
показати весь коментар
08.10.2024 15:31 Відповісти
Вихваляються, щоб не зняли з посади. "а пам'ятаєте як ми тоді ...". Буданов мовчить, мабуть справа щодо нього вирішена, а цей старається, нагадує старі заслуги, щоб згадали і оцінили.
не допоможе.
показати весь коментар
08.10.2024 15:41 Відповісти
Голова СБУ Василь Малюк особисто розробляв і керував спецоперацією.
За кермом вантажівки (з ненавистю в очах до чеченців) сидів Олег Татаров.
Арестович не дасть збрехати.
показати весь коментар
08.10.2024 17:09 Відповісти
Зараз здали останні укріплені з 2014 позиції, знищили кращі бригади, вбили мобілізацію, розікрали бюджет на дрони і фортифікації...
Саме час згадати колишні заслуги
показати весь коментар
08.10.2024 23:24 Відповісти
 
 