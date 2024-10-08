СБУ про спецоперації з підриву Керченського мосту: Використали 21 тонну вибухівки у тротиловому еквіваленті
У жовтні 2022 року підірвати Керченський міст вдалося за допомогою вантажівки з вибухівкою, її вага сягала 21 тонну у тротиловому еквіваленті. Голова СБУ Василь Малюк особисто розробляв і керував спецоперацією.
Про це в телеефірі розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці спецоперації СБУ
"Підірвати Кримський міст в жовтні 2022 року вдалося за допомогою вантажівки з вибухівкою. Вибухівка була закамуфльована під рулони із плівкою. Вага її сягала 21 тонну у тротиловому еквіваленті. І для вибуху була використана досить складна, потрійна і взаємодублююча система детонації. Варто звернути увагу, що після кожної спецоперації ворог посилює безпекові заходи.
Зокрема, наразі, особливо після другого удару СБУ, на Кримському мосту додатково встановлені системи ППО, а також бонові споруди у морі, щоб захистити міст від морських дронів. Але служба безпеки не стоїть на місці, технології змінюються, ми постійно вдосконалюємо свої розробки й шукаємо кращі рішення", - розповів Дехтяренко.
Він зазначив, що два підриви Кримського мосту, здійснені СБУ, без перебільшення змінили хід війни, оскільки спецоперація довела, що російська військова міць і нібито найбільш "захищений" Кримський міст є міфом.
Ми не просто перерізали ворогу логістичний коридор для постачання зброї на фронт, ми також зруйнували міф про надзвичайну захищеність цього об'єкту. І окремо хочу підкреслити, що Кримський міст, по якому до ударів СБУ рашисти перевозили війська і бойову техніку на південний фронт України, це абсолютно законна ціль для нашої держави", - зауважив речник.
Дехтяренко наголосив, що Керченський міст приречений, і після перемоги України Чорне море стане популярним місцем для дайвінгу.
Речник СБУ також розповів, що Василь Малюк, який особисто розробляв і керував операцією, разом із іншими учасниками задуму готували все до найменших деталей, і дату удару - 8 жовтня – було обрано не випадково.
"Це був одночасний удар і по об'єкту, який забезпечує військові потреби ворога, і по самолюбству Путіна", - додав Дехтяренко.
Нагадаємо, 6 жовтня посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич заявив, що Керченський міст має припинити своє існування, бо це єдиний спосіб відновити свободу судноплавства.
Cкорше Буданова знесуть, ніж міст.
памʼятаєте, як вперше, кілька років тому, європейці і американці згодилися віддати Україні всі польські МІГи? Виліз шольц і привселюдно заявив що "Україні передадуть всі польські літаки!" і тим самим зірвав цю операцію... памʼятаєте як ті літаки намагалися один-одному спихнути поляки-американцям, американці-взад полякам - стидобіще!
Коли всю отаку зелену хню розсеркетять, ми з Вами очуєїмо..якщо доживемо..
Пройшло 2 роки. Міст стоїть, де стояв.
Може, ви б звернули увагу на залізничний коридор до Криму, що кацапи побудували та експлуатують, і на Маріупольський порт, через який вони ж вивезли вже 180 тисяч тон краденого зерна?
не допоможе.
За кермом вантажівки (з ненавистю в очах до чеченців) сидів Олег Татаров.
Арестович не дасть збрехати.
Саме час згадати колишні заслуги