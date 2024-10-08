Україна закликає організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти спортсменів з РФ та Білорусі. ДОКУМЕНТ

Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до Президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом, у якому закликали зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року.

Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до Президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Українська сторона висловила вдячність за підтримку і закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай)", - йдеться в повідомленні.

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Крім того, представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

"Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом", - йдеться в листі.

Зазначається, що лист підписали міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.