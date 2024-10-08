Здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи України: До 15 років заочно засуджено двох хакерів ФСБ

Двох учасників хакерського угруповання ФСБ під назвою "Armageddon" заочно засуджено до тюремного ув’язнення завдяки доказовій базі, зібраній СБУ та ДБР.

Як зазначається, зловмисники здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України. Найбільша кількість із них припала на електронні системи Міністерства закордонних справ та Міністерство економічного розвитку України. Встановлено, що метою хакерських атак було отримати доступ до системи електронного документообігу та серверів із секретними даними урядових структур України.

Так, ключовими організаторами підривної діяльності є двоє колишніх співробітників управління СБУ в АР Крим, які у 2014 році зрадили присязі. Тоді вони добровільно вступили до "філії" ФСБ на тимчасово окупованому півострові.

За матеріалами українських правоохоронців суд призначив обом зрадникам 15 років позбавлення волі. Їх визнано винними за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоновані втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем).

Зазначається, що судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинувачених). Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання засуджених.

