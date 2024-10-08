Понад 3500 ударів завдали окупанти по прикордонню Сумщини, Чернігівщини та Харківщини протягом вересня, - Держприкордонслужба

Протягом вересня зафіксовано понад 3,5 тис. ворожих обстрілів прикордонних територій Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Найбільше обстрілів - на Сумщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Фактично щоденно ворог продовжує обстрілювати територію України. І в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини тільки протягом вересня нашими прикордонними нарядами, прикордонними підрозділами, групами було зафіксовано понад 3,5 тисячі обстрілів, які здійснив ворог по території цих областей. Більшість обстрілів – по Сумському напрямку", - зазначив він.

Демченко додав, що для атак на прикордонню ворог використовує артилерію, БПЛА ударного типу. Більшість обстрілів припадає на населені пункти, ворог продовжує бити по мирних людях.

