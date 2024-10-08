УКР
Понад 3500 ударів завдали окупанти по прикордонню Сумщини, Чернігівщини та Харківщини протягом вересня, - Держприкордонслужба

Обстріли прикордоння Чернігівщини

Протягом вересня зафіксовано понад 3,5 тис. ворожих обстрілів прикордонних територій Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Найбільше обстрілів - на Сумщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Фактично щоденно ворог продовжує обстрілювати територію України. І в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини тільки протягом вересня нашими прикордонними нарядами, прикордонними підрозділами, групами було зафіксовано понад 3,5 тисячі обстрілів, які здійснив ворог по території цих областей. Більшість обстрілів – по Сумському напрямку", - зазначив він.

Демченко додав, що для атак на прикордонню ворог використовує артилерію, БПЛА ударного типу. Більшість обстрілів припадає на населені пункти, ворог продовжує бити по мирних людях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: 3 особи загинули, зокрема дитина. 4 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

обстріл (30481) Сумська область (4168) Харківщина (6054) Чернігівщина (1585) Демченко Андрій (373)
Щось про Курщину жодних новин🤔
08.10.2024 17:39 Відповісти
Новини про Курщину біля сумських моргів.
08.10.2024 18:55 Відповісти
Демченко не все каже, наприклад, забуває про Каби і ракети.
08.10.2024 18:52 Відповісти
 
 