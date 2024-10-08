Заявки на вступ до Українського легіону подали майже двісті осіб з усієї Європи, - Міноборони Польщі

У Польщі триває набір до добровольчого Українського легіону, заявки до якого подали майже двісті осіб з усієї Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Як повідомляється, у Любліні триває масштабний набір до добровольчого українського легіону, до якого можуть вступити всі громадяни України. Наразі заявки подали майже двісті осіб з усієї Європи.

"Якщо буде створено першу групу з кількох сотень добровольців, ми їх одразу навчатимемо", – сказав Залевський.

Крім того, він нагадав, що Польща в межах програми навчання ЄС уже підготувала понад 20 тисяч українських військових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український легіон розпочав набір добровольців за кордоном, - Міноборони. ФОТО

"Ми повністю усвідомлюємо, що обороноздатність України та стійкість Української держави є вкрай важливими для нашої безпеки, тому підтримуємо її в усіх можливих вимірах", - додав він.

Як зазначається, до Легіону можуть вступити всі громадянам України незалежно від статі та місця проживання.

"Ми бачимо дуже великий інтерес до цієї ініціативи серед наших громадян. Точні цифри доступні Міністерству оборони, але я можу сказати, що станом на п'ятницю, 4 жовтня, цифра становила 196 осіб, які подали заявки з усієї Європи", - зазначено в повідомленні.

Читайте: До Українського легіону в Польщі вступило надто мало українців, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.