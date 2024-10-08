УКР
Заявки на вступ до Українського легіону подали майже двісті осіб з усієї Європи, - Міноборони Польщі

Український легіон у Польщі

У Польщі триває набір до добровольчого Українського легіону, заявки до якого подали майже двісті осіб з усієї Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Як повідомляється, у Любліні триває масштабний набір до добровольчого українського легіону, до якого можуть вступити всі громадяни України. Наразі заявки подали майже двісті осіб з усієї Європи.

"Якщо буде створено першу групу з кількох сотень добровольців, ми їх одразу навчатимемо", – сказав Залевський.

Крім того, він нагадав, що Польща в межах програми навчання ЄС уже підготувала понад 20 тисяч українських військових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український легіон розпочав набір добровольців за кордоном, - Міноборони.

"Ми повністю усвідомлюємо, що обороноздатність України та стійкість Української держави є вкрай важливими для нашої безпеки, тому підтримуємо її в усіх можливих вимірах", - додав він.

Як зазначається, до Легіону можуть вступити всі громадянам України незалежно від статі та місця проживання.

"Ми бачимо дуже великий інтерес до цієї ініціативи серед наших громадян. Точні цифри доступні Міністерству оборони, але я можу сказати, що станом на п'ятницю, 4 жовтня, цифра становила 196 осіб, які подали заявки з усієї Європи", - зазначено в повідомленні.

Читайте: До Українського легіону в Польщі вступило надто мало українців, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

Я умоляла НЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОЦА!!!!!
Помню ,как говорила 25 -летним пацанам
Вам придется пройти воевать
Но уже по- серьезному
И как пацаны надо мной ржали - очень хорошо помню
Не уверена сегодня, что все они живы....
Пацаны ,видимо, голову использовали
Чтобы видосики смотреть
И пиво в нее заливать
А голова не только для этого нужна....
Ну ничего - война научит ГОЛОВОЙ думать
А не ДУПОЙ
Потужно... Не для того вони здриснули, щоб записуватись...
За кого воевать?
За что умирать?
За Кирюшу Тимошенко?
За убийцу чеченцев Татарова?
Или за козлов Зеленского - которые обожают ЗЕЛЕНЬ?
Собирают эту ЗЕЛЕНЬ по КРУПице
Нема дурных
У нас президент - только выглядит как еврей
А на самом деле -он редкий ПОЦ
А кто захочет идти в бой с ПОЦОМ?
потужна перемога а в батальон Монако черга в той же час
значить, не варто тоді було і голосувати за того поца.
Як я Вас розумію....
А за кого треба було голосувати, щоб пуйло, маючи багатократну перевагу своєї армії над українською, передумало підкорювати Україну силою?
То есть вы голосовали за Зеленского?
Чтобы ЭТО ЧМО было ВЕРХОВНЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ?
Вот и воюйте теперь с ЭТИМ ЧМОМ!!!!
А не пишите всякие отмазки
Поздно уже отмазки писать
за Пороха, на худий кінець за Смешка, Гриценка, хто там ще був у списку з фахових і адекватрних. та навіть за ту же Жульку... тільки не за Бойка, Зелень та прочих ригів і зальотних... крім прізвища у кріслі потрібно ще дивитися на оточення, яке йде з тим прізвищем у президенти. проте оптимальним вибором було на той час - це не міняти коней на переправі, тобто потрібно було голосувати повторно за Пороха. той би не допустив повномасштабної війни, зважаючи на його величезний фаховий і дипломатичний досвід... но нарід вибрав паржать... тепер "ржемо" всі разом.. хоча не всі. бо дуже багато з тих виборців вже давно дременули з України. тепер вони ржуть з-за бугра.
Путину нужен был ПРОРОССИЙСКИЙ кандидат
И путин сделал все, чтобы ПРОРОССИЙСКИЙ кандидат
Стал украинским президентом
Он был нужен путину для мягкой экспансии
У путина с Зеленским - не получилось
И в конце 2021 года рейтинги Зеленского
Упали с 73% до 25 %
Я почти уверена - что Зеленский с путиным договорились о войне
Если бы это было не так
То Зеленский после предупреждений Байдена в октябре 2021 года
О том, что путин готовит вторжение
Стал бы готовить страну и народ - к войне
Зеленский сделал наоборот
То есть ПОДЫГРАЛ ПУТИНУ
Только за одно это его должен судить ТРИБУНАЛ
Разминирование Чонгара - это тоже на пользу путину
Отстранение Залужного - это ПОДАРОК ПУТИНУ
Я считаю зеленского агентом путина
И самым страшным врагом Украины
Печально,что вы этого не понимаете
нуу Молдова же якось змогла уникнути війни. і навіть у той час, коли там був не Додон, а прозахідний, проєвропейський президент. про Грузію пропустимо, бо там зараз дійсно "Бойко" при владі сидить... звісно, гарантії 100% немає, що при Пороху ху йло би не полізло повномасштабною війною далі на Україну... проте ймовірність сценарію уникнення великої війни однозначно при Пороху була би вищою набагато, ніж при зелених. які то заглядали у вічко ху йла у пошуку миру, то в Оман літали з ним на таємну сходку, паралельно при цьому скорочуючи фінансування армії і заморожуючи ракетні програми і обіцяючи у Нормандії підписати одне, а по факту підсунути на підпис ху йлу зовсім інше. ху йло таких ігор з ним не прощає. якщо ти лізеш з розтопиреними пальцями бикувати проти ху йла, не маючи за спиною потужної армії, більше того, навпаки, ту армію ще сам і послаблюєш своїми некомпетентними діями, а по факту свідомо зрадницькими діями, то тоді вірогідність отримати те, що ми отримали 24.02. виростає набагато більше. не говорячи вже про те, як свідомо поступив із медведчуком, щоб ще більше піднасрати ху йлу. то літає медведчуківським літаком в Оман на стрєлку, то потім пресує того медведчука і сажає його в кутузку. і мова тут зовсім не у пропаганді з його каналів. з зелених рупорів подібних кремлівських наративів було не менше чути, ніж із медведчуковських. і мова навіть не про корупцію з тим нафтопродуктопроводом медведчуковим, бо зелені тою корупцією займаються навіть ще більше (навіть зараз качають нафту мадярам і словакам). мова тут виключно про те, щоб максимально уколоти ху йла, закривши його кума. ось ці тупоролилі шарахання зелених і довели до великої війни... бо коли ти ведеш фахово і послідовно свою політику, без отих шарахань у різні сторони, без тих поїздок в Оман, а паралельно розбудовуєш і посилюєш свою армію, вичищаєш з усіх владних структур усіх цих кремлівських агентів, а не запускаєш їх в Україну з приходом до влади (портнов, лєнкабондаренка, той же Татаров, Кулініч, Єрмак (прикормиш рига Тедеєва), їздиш на саміти НАТО, а не футболиш їх, як це робив Вова. заручаєшся там підтримкою західних партнерів. А не верещиш потім на весь світ "Байден, чому ми нє в НАТО?". коли ти у парламенті голосуєш за звернення до Конгресу США, щоб вони розглянули і надали Україні статус головного союзника США поза блоком НАТО на той час, коли ми будемо проводити реформи і готуватись до вступу у НАТО, то тоді ху йло точно сцикануло би нападати на Україну, бо тоді з ху йлом зовсім по-іншому говорили би західні політики, в першу чергу Байден. я вже взагалі мовчу про практично одностороннє відведення наших військ з укріплених фортифікаціями рубежів і розмінування Чонгару. а так, як казав один президент: "маємо те, що маємо". і тут не потрібно ніякої машини часу. притомним людям це було ясно ще у 19-му році перед виборами - що зелений або зіллє Україну кацапам, або приведе до великої війни..
Президенти приходять і йдуть, а Україна завжди в серці кожної справжньої людини. Більше того, український національний ідеал випливає із закоріненості життя кожної справжньої людини у Батьківщину. І якби у всіх була така ж логіка, як у вас, то *уйло давно б захопив країну. А ви б, напевно, фліртували з орками: "Угостите даму спичкой".
У тебе просто кацапсяче мислення. Хлопці на фронті гинуть не за президента, а за своїх дітей, жінок, матерів, за націю яку хочуть кацапи знищити.
Якби ж то з ПОЦом. А то за щасливе існування ПОЦа треба вмирати. Шукайте дурних. В ЄС пробралися розумні або хитрі. Або багаті.
Вчера где то мелькнуло что набралось 300 желающих. Спартанцев. Сегодня уже 200. Но не спартанцев. Или 100 передумали и свалили?! У меня своя версия---та врядли есть вообще кто. Или мало.
100 відібрали в розвідку. Вони вже мають "легенду" та новий паЧпорт
100 протрезвели.
Невже не вистачає клепки тримати язика за зубами?
Чи гадаєте, що кацапи не зроблять відповідний висновок: справи в цьому напрямку йдуть дуже погано?
Що
Я піду, якщо будуть створювати німці. Бо до пшеків у мене недовіра.
Потужно! Бережись, кацапе!
