У Пентагоні розглядають можливість переносу засідання "Рамштайн"

У Міністерстві оборони США вирішують, чи переносити зустріч у форматі "Рамштайн", яка мала відбутись 12 жовтня, у зв'язку зі скасуванням візиту Джо Байдена в Німеччину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в Контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра", - заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Відповідаючи на питання журналіста чи планують перенести засідання групи з питань оборони України, об'єднавши її з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, у Пентагоні заявили, що поки не мають остаточного рішення:

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше".

Нагадаємо держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Німеччини під час якого мав взяти участь в засіданні контактної групи "Рамштайн".

Нагадаємо президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.

