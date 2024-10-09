У Пентагоні розглядають можливість переносу засідання "Рамштайн"
У Міністерстві оборони США вирішують, чи переносити зустріч у форматі "Рамштайн", яка мала відбутись 12 жовтня, у зв'язку зі скасуванням візиту Джо Байдена в Німеччину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в Контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра", - заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.
Відповідаючи на питання журналіста чи планують перенести засідання групи з питань оборони України, об'єднавши її з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, у Пентагоні заявили, що поки не мають остаточного рішення:
"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше".
Нагадаємо держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Німеччини під час якого мав взяти участь в засіданні контактної групи "Рамштайн".
Нагадаємо президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.
А вам як представнику хімічної таблиці скажу, що я лише спостерігаю в яку ж дупу загонить країну зелений піськограй)))).... Це ж так весело та ПОТУЖНО, і головне НЕЗЛАМНО!!!
Але це всього лише думка)
Он страхуется ураганом ,чтобы отменить
свою поездку на "Рамштайн" .
Видимо не готов принимать план победы от Зеленского .
Харрис ,согласна .
Ну ,а внешний вид -всё-таки не определяющая часть
личности для президента ,были бы мудрые решения
в поддержку Украины .
Без президента США- то марне зібрання .
Жодне життєво-необхідне питання по Україні не
можливо зараз вирішити без США .
А головне питання - наше членство в НАТО .
Ураган -це привід для Байдена не поїхати на "Рамштайн"
і це поганий для України знак .
Але якщо виберуть Зезедента на другий термін, то не факт, що країна виживе.
Жодних доленосних рішень тут не приймають. Просто фіксують те, що було раніше озвучено.