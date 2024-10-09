УКР
Новини
У Пентагоні розглядають можливість переносу засідання "Рамштайн"

У Пентагоні вирішують чи переносити засідання Рамштайн

У Міністерстві оборони США вирішують, чи переносити зустріч у форматі "Рамштайн", яка мала відбутись 12 жовтня, у зв'язку зі скасуванням візиту Джо Байдена в Німеччину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в Контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра", - заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Відповідаючи на питання журналіста чи планують перенести засідання групи з питань оборони України, об'єднавши її з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, у Пентагоні заявили, що поки не мають остаточного рішення:

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше".

Нагадаємо держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Німеччини під час якого мав взяти участь в засіданні контактної групи "Рамштайн".

Нагадаємо президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.

Також читайте: На "Рамштайні" можуть зняти обмеження на удари вглиб РФ, "анонси" відбудуться вже на території ворога, - Чернєв

Автор: 

Пентагон (1456) Рамштайн (178)
Мабуть Байден 100500 разів просив Зеленського прибрати єрмака а той вперся. От Байден і проігнорував "Рамштайн".
Собака не здатна самостійно змінити свого власника. Байден в курсі, сам має пса
Згоден на 100% що повністю підтримувати нову владу ворів та диктатора в Европі ніхто не буде. Частково підтримають аби країна не лягла під диктатора-кацапа і щоб була площадкою для стримування орків, а не повноцінним партнером. Ми самі винні в цьому.
Під час війни вибори ніхто не проводить
Проводить.
Проводять, і можливо хватить свою ОПешну херню просувати? Якщо не поміняти зеленого піськограя і його кодло, можливо буде шанс... А так коах однозначний!
Читай Конституцію і не неси маячню. Під час війни - заклики до повалення влади мають невідворотно каратись.
Та ти чого, хто ж закликає до повалення? Я вже давно зрозумів що це втрачена тема і вся ця пурга про свободу не більше ніж пустий звук....
А вам як представнику хімічної таблиці скажу, що я лише спостерігаю в яку ж дупу загонить країну зелений піськограй)))).... Це ж так весело та ПОТУЖНО, і головне НЕЗЛАМНО!!!
Байден х*й ложив на Україну і тут нічого несподіваного в нього ураган і це нормально для президента піклуватись про свою державу. Але тенденція така що він давно вже забив і навіть дозвіл на далекобійні ракети не дав. Зе і жОПа Єрмака в цьому допомогли. Вкраїчики самі винуваті що терпіли три рокі цю х*йню
А чого тебе це так колоте ? З'їбався з України то і сиди в Штатах мовчки , експерт херов .
Та вже давно помітили, що самі фахові експерди по усіх українських питаннях сидять саме за кордоном.
тут ще є варіант, що люди які не тут в Україні, можуть більш реально дивитись на перспективи. Вони всеж не ранені в голову гавномарафонами, псом патроном і картами таро буданова.
Але це всього лише думка)
Приїхали тут до знайомих родичі які як біженці звалили в Польщу ще в лютому 22 року , приїжали на тиждень але побувши один день під сиренами повітряних тривог втекли назад в Польщу зі словами , що в такому стрессі неможливо жити .То які поради Україні можуть дати такі колишні співвітчизники .
Дєда-мопєда заглох ...Вже всім стадо зрозуміло,що Бідон просто забив ...на війну в Україні та і на саму нашу неньку.
Байден физически не может что то обсуждать. Отложили для следующего президента.
Ну ,причём тут физически не может ??

Он страхуется ураганом ,чтобы отменить
свою поездку на "Рамштайн" .

Видимо не готов принимать план победы от Зеленского .
может ещё рейтинг Камалы не хотят портит, в т.ч. внешним видом деда.
Относительно того ,чтобы не портить рейтинг
Харрис ,согласна .
Ну ,а внешний вид -всё-таки не определяющая часть
личности для президента ,были бы мудрые решения
в поддержку Украины .
ТІЛЬКИ ПЕРЕНОСИТИ !

Без президента США- то марне зібрання .

Жодне життєво-необхідне питання по Україні не
можливо зараз вирішити без США .
А головне питання - наше членство в НАТО .

Ураган -це привід для Байдена не поїхати на "Рамштайн"
і це поганий для України знак .
Питання України в НАТО добре щоб при наших онуках вирішилось.
Але якщо виберуть Зезедента на другий термін, то не факт, що країна виживе.
Рамштайн - це посиденьки, під час яких українцям нагадують про загальну кількість грошей, які їм надали західні партнери. Ну і ще повторюють всі попередні заяви щодо надання чергової мізерної партії зброї та ***********.

Жодних доленосних рішень тут не приймають. Просто фіксують те, що було раніше озвучено.
А як прелюдія до саміту G20 ?
Українці ніяк не можуть зрозуміти, що вони не є пупом землі, а інструментом на користь інших.
Так вся проблема в тому що Захід зрозумів що Україна може стати пупом Землі , тому і бояться нашої перемоги , нашої потенційної сили . Помилково вважають що з часом ми зможемо диктувати Світу свою волю .Хоттяя ...))
Та гаразд тобі. Треба тверезо подивитися на ситуацію, що склалася. Це Захід переконав, що Україна самостійна та незалежна, а тепер він сам за це розплачується. Сьогодні західні громадяни самі страждають від санкцій, які були введені проти Росії, але призвели до зростання цін на енергію, скорочення ВВП, загострення війни. І не треба мене звинувачувати у ворожій пропаганді. Реальність така яка є.
Що ти можеш знати про реальність?! Чи, може, ти Бог?
А ти викинь телевізор і теж станеш реалістом.
НПЗД!
Дуже легко спростовується. Де ще зараз у світі відбувається військовий конфлікт, одна зі сторін якого, маючи ядерну зброю, постійно погрожує її застосувати і таким чином може ініціювати початок Третьої світової війни?
Ніяк не побудую логічного ланцюжка. Що саме спростовується фактом воєнного конфлікту?
Ось тому і не можете, що ланцюжок будуєте, спираючись не на те. Даю підказку: "ядерна зброя" і "Третя світова війна".
шланг
.Какой там Рамштайн. Его посрать на возыку возят. и следят, чтобы штаны не забыл снять.
То ли пыня, из питерской подворотни, всегда на ходу, и целый взвод ФСОшников носят за ним чемоданы с говном....
