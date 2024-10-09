У разі перемоги на виборах Трамп не чекатиме інавгурації, щоб домогтися миру в Україні, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в разі переобрання Дональда Трампа президентом США він навіть не чекатиме інавгурації, щоб вжити заходів щодо завершення війни в Україні.
Про це повідомляє видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
"Трамп діятиме негайно, тому ми, як європейські лідери, не можемо втрачати часу, тому що між виборами та інавгурацією нового президента не буде двох-трьох місяців, як це зазвичай буває. Ми повинні реагувати спочатку інтелектуально, філософськи, потім стратегічно, а потім на рівні дій якомога швидше", - заявив Орбан під час пресконференції у Страсбурзі.
Він нагадав, що 7 листопада у Будапешті заплановано неформальний саміт європейських лідерів - через два дні після президентських виборів у США.
"Я радий, що неформальний саміт європейських лідерів пройде в Будапешті через два дні після виборів у Сполучених Штатах", - зазначив Орбан.
За його словами, це буде слушна нагода обговорити підходи до розв'язання війни РФ проти України та визначити подальші кроки як для окремих держав, так і для Євросоюзу загалом.
Угорський прем'єр також порівняв зовнішньополітичні підходи адміністрації Трампа з нинішньою демократичною владою США, наголосивши на "значній різниці" між ними.
Він висловив упевненість, що Трамп, у разі перемоги, не чекатиме офіційної інавгурації для того, щоб діяти на міжнародній арені, та "домогтися миру" в Україні.
"Ми відкоркуємо кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться", - додав Орбан.
В якому статусі Трамп буде рішати? Якщо до інавгурації - то що йому заважає зробити це ПРЯМО ВЖЕ?
Якщо після інавгурації - то корба нагло бреше.
А в цілому - крім Трампона є ще парламент та демократи в ньому - чи він їх до інавгурації ліквідує?
Трамп таємно отримував від ***** особисті інструкції, спілкувався з ним щонайменше сім разів з моменту відставки з посади Президента.
На протязі 2023-24рр. Трамп чинив тиск на конгресменів-республіканців, вимагаючи заблокувати військову допомогу Україні для боротьби з російськими загарбниками. Про це йдеться в новій книзі журналіста Боба Вудворда "Війна".
У книзі під назвою "Війна", Вудворд описує епізод, що стався в січні ц.р. в Мар-а-Лаго, маєтку Трампа у Флориді, коли колишній президент наказав помічникові вийти зі свого кабінету, щоб провести телефонну розмову з ******. За словами неназваного помічника, відтоді як Трамп залишив Білий дім, ці двоє спілкувалися щонайменше ще шість разів.
Трамп під час своєї першої зустрічі з ****** 7 липня 2017 року у Гамбурзі питав у нього поради щодо військової допомоги Україні, повідомляє The New York Times. Видання з посиланням на колишнього держсекретаря Рекса Тіллерсона оприлюднює подробиці діалогу двох президентів.
Трамп заявив *****, що розглядає можливість постачання зброї Україні та запитав: «Що ви думаєте?» ***** зайвило, «це було б помилкою, і яку допомогу США не надали б українцям, вони попросять ще». Американський президент не заперечував, повідомляє NYT з посиланням на трьох чиновників.
***** зневажливо відгукувався про Україну та «влаштував майстер-клас із формування мислення» Трампа. Тіллерсон після переговорів закликав співробітників адміністрації США «попрацювати, щоб змінити думку президента щодо України».
За даними співрозмовників видання, президенти обговорювали Україну і під час їхньої першої телефонної розмови 28 січня 2017 року. Трамп першим порушив це питання, попросивши Путіна висловити свою думку. Російський президент почав говорити про корупцію в цій країні, на що Трамп реагував обережно і не захищав Україну. Водночас він визнав, що «конфлікт» між Москвою та Києвом заважає йому покращити відносини США з Росією.
🤷♂️ Я не знаю, що могло змінитись у свідомості Трампа. Modus operandi, який полягає у тому, щоб телефонувати путіну і питати його поради стосовно України, нікуди не дівся.