У разі перемоги на виборах Трамп не чекатиме інавгурації, щоб домогтися миру в Україні, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в разі переобрання Дональда Трампа президентом США він навіть не чекатиме інавгурації, щоб вжити заходів щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Трамп діятиме негайно, тому ми, як європейські лідери, не можемо втрачати часу, тому що між виборами та інавгурацією нового президента не буде двох-трьох місяців, як це зазвичай буває. Ми повинні реагувати спочатку інтелектуально, філософськи, потім стратегічно, а потім на рівні дій якомога швидше", - заявив Орбан під час пресконференції у Страсбурзі.

Він нагадав, що 7 листопада у Будапешті заплановано неформальний саміт європейських лідерів - через два дні після президентських виборів у США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": І Зеленський, і Путін вірять, що час працює на них, тому хочуть продовження війни, - Орбан

"Я радий, що неформальний саміт європейських лідерів пройде в Будапешті через два дні після виборів у Сполучених Штатах", - зазначив Орбан.

За його словами, це буде слушна нагода обговорити підходи до розв'язання війни РФ проти України та визначити подальші кроки як для окремих держав, так і для Євросоюзу загалом.

Угорський прем'єр також порівняв зовнішньополітичні підходи адміністрації Трампа з нинішньою демократичною владою США, наголосивши на "значній різниці" між ними.

Читайте також: Трамп розкритикував надання допомоги Україні від США на тлі урагану "Гелен"

Він висловив упевненість, що Трамп, у разі перемоги, не чекатиме офіційної інавгурації для того, щоб діяти на міжнародній арені, та "домогтися миру" в Україні. 

"Ми відкоркуємо кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться", - додав Орбан.

Угорщина (2429) США (24127) Трамп Дональд (6987) Орбан Віктор (621)
+15
"Ми відкоркуємо кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться" Орбан, можешь уже открыть 1 бутылку и сесть на неё, т.к. трампон вернётся, но только в тюрьму.
09.10.2024 08:35 Відповісти
+12
Бреше і не зморгне! Для Трампа головне - не "війна в Україні... Для нього головне - припинення розслідування порушених проти нього кримінальних справ... А це він може зробить лише після інавгурації - коли отримає всю повноту влади... А то, поки він буде займаться Україною - можуть виплисти такі "штучки", що запахне негайним імпічментом... І тоді йому точно буде не до України...
09.10.2024 08:44 Відповісти
+9
Орбан-здохни.
09.10.2024 08:31 Відповісти
та президентом США буде Херіс! в Сімпсонах про це вже є пророцтво
09.10.2024 08:41 Відповісти
Будуть Україну ділити? Мадьярам Закарпаття?
09.10.2024 08:34 Відповісти
Для чого її ділити? Україна і так прагне стати членом Європейського Союзу - нехай приймають ВСЮ.
09.10.2024 13:08 Відповісти
До речі! Жирік вже відкупорював шампанське колись!
09.10.2024 08:35 Відповісти
dva ******* po kotorim tjurma plače
09.10.2024 08:38 Відповісти
Трамп порішає все на марші - такии шустряк
09.10.2024 08:43 Відповісти
корба несе повну ахінею.
В якому статусі Трамп буде рішати? Якщо до інавгурації - то що йому заважає зробити це ПРЯМО ВЖЕ?
Якщо після інавгурації - то корба нагло бреше.
А в цілому - крім Трампона є ще парламент та демократи в ньому - чи він їх до інавгурації ліквідує?
09.10.2024 13:12 Відповісти
Трамбон!
09.10.2024 13:13 Відповісти
Згодна з вами ! В США скандал , рудий Трамп був на вечірках Пі Дідді , він є в списках , і не одноразово , притому не тільки на "білих ", а і на " брудних ". А там наркота , згвалтування неповнолітніх ... Відкупитися не вийде , навіть якщо він стане президентом .
09.10.2024 11:35 Відповісти
Ага,хіба що оголосить Україну одним із Штатів США...😁
09.10.2024 08:47 Відповісти
дорочі нармальний як для українців варіант !!! американське цру, фбр спересадило б цих зе-агентів кремля при владі ...
09.10.2024 09:33 Відповісти
дурік ти орбан, тобі то ублюдку звідки знати.
09.10.2024 08:48 Відповісти
А він і не знає, йому головне ляпнути, і гроші от ху... ла за це порахувати
09.10.2024 09:32 Відповісти
Таке йому Трамп сказав, чи наснилося?
09.10.2024 08:50 Відповісти
Чекати не буде...Одразу самоубьється!
09.10.2024 08:53 Відповісти
09.10.2024 08:56 Відповісти
Буде нова "Ось" - Вашингтон-Будапешт-Москва-Пхеньян-Тегеран?
09.10.2024 09:24 Відповісти
Він висловив упевненість, що Трамп, у разі перемоги, не чекатиме офіційної інавгурації для того, щоб діяти на міжнародній арені, та "домогтися миру" в Україні. - що воно меле х/зн???(((Трамп, у разі перемоги, не чекатиме офіційної інавгурації для того, щоб діяти на міжнародній арені)))тоді що він чекає зараз, і недіє на міжнародній арені, щоб до інавгурації "домогтися миру" ???
09.10.2024 09:44 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vojna-i-tajnye-zvonki-putina/ Олег Пономарь :
Трамп таємно отримував від ***** особисті інструкції, спілкувався з ним щонайменше сім разів з моменту відставки з посади Президента.
На протязі 2023-24рр. Трамп чинив тиск на конгресменів-республіканців, вимагаючи заблокувати військову допомогу Україні для боротьби з російськими загарбниками. Про це йдеться в новій книзі журналіста Боба Вудворда "Війна".
У книзі під назвою "Війна", Вудворд описує епізод, що стався в січні ц.р. в Мар-а-Лаго, маєтку Трампа у Флориді, коли колишній президент наказав помічникові вийти зі свого кабінету, щоб провести телефонну розмову з ******. За словами неназваного помічника, відтоді як Трамп залишив Білий дім, ці двоє спілкувалися щонайменше ще шість разів.
09.10.2024 10:06 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp Олег Шарп :
Трамп під час своєї першої зустрічі з ****** 7 липня 2017 року у Гамбурзі питав у нього поради щодо військової допомоги Україні, повідомляє The New York Times. Видання з посиланням на колишнього держсекретаря Рекса Тіллерсона оприлюднює подробиці діалогу двох президентів.
Трамп заявив *****, що розглядає можливість постачання зброї Україні та запитав: «Що ви думаєте?» ***** зайвило, «це було б помилкою, і яку допомогу США не надали б українцям, вони попросять ще». Американський президент не заперечував, повідомляє NYT з посиланням на трьох чиновників.
***** зневажливо відгукувався про Україну та «влаштував майстер-клас із формування мислення» Трампа. Тіллерсон після переговорів закликав співробітників адміністрації США «попрацювати, щоб змінити думку президента щодо України».
За даними співрозмовників видання, президенти обговорювали Україну і під час їхньої першої телефонної розмови 28 січня 2017 року. Трамп першим порушив це питання, попросивши Путіна висловити свою думку. Російський президент почав говорити про корупцію в цій країні, на що Трамп реагував обережно і не захищав Україну. Водночас він визнав, що «конфлікт» між Москвою та Києвом заважає йому покращити відносини США з Росією.

🤷‍♂️ Я не знаю, що могло змінитись у свідомості Трампа. Modus operandi, який полягає у тому, щоб телефонувати путіну і питати його поради стосовно України, нікуди не дівся.
09.10.2024 10:16 Відповісти
***** вместе с трампом недобитым
09.10.2024 10:18 Відповісти
А во вторых, что значит трамп еще официально не будучи президентом может астанавить вайну? Тоесть орбан подтверждает что трамп ету войну и начал. Потому что войну может остановить только тот кто ее начал. И давайте вспомним с чего все начиналось. А начиналось с того что рашисты начали войну с уверенностью что придет трамп и все порешает. Тоесть как я и говорил что именно Трамп с ****** начали ету войну в Украине. И точно так же в Израиле.
09.10.2024 10:34 Відповісти
Постійний потік дезінформації від Орбана. Навіщо в ньому приймати участь?
09.10.2024 11:13 Відповісти
Перемога Трампа - це перемога Путлера в Україні.
09.10.2024 11:44 Відповісти
09.10.2024 11:49 Відповісти
*****, іди нах разом зі своїм срампом.
09.10.2024 22:49 Відповісти
 
 