У разі перемоги на виборах Трамп не чекатиме інавгурації, щоб домогтися миру в Україні, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в разі переобрання Дональда Трампа президентом США він навіть не чекатиме інавгурації, щоб вжити заходів щодо завершення війни в Україні.

"Трамп діятиме негайно, тому ми, як європейські лідери, не можемо втрачати часу, тому що між виборами та інавгурацією нового президента не буде двох-трьох місяців, як це зазвичай буває. Ми повинні реагувати спочатку інтелектуально, філософськи, потім стратегічно, а потім на рівні дій якомога швидше", - заявив Орбан під час пресконференції у Страсбурзі.

Він нагадав, що 7 листопада у Будапешті заплановано неформальний саміт європейських лідерів - через два дні після президентських виборів у США.

"Я радий, що неформальний саміт європейських лідерів пройде в Будапешті через два дні після виборів у Сполучених Штатах", - зазначив Орбан.

За його словами, це буде слушна нагода обговорити підходи до розв'язання війни РФ проти України та визначити подальші кроки як для окремих держав, так і для Євросоюзу загалом.

Угорський прем'єр також порівняв зовнішньополітичні підходи адміністрації Трампа з нинішньою демократичною владою США, наголосивши на "значній різниці" між ними.

Він висловив упевненість, що Трамп, у разі перемоги, не чекатиме офіційної інавгурації для того, щоб діяти на міжнародній арені, та "домогтися миру" в Україні.

"Ми відкоркуємо кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться", - додав Орбан.