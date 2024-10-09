Через заборону месенджера Discord командні штаби РФ можуть залишитися без трансляції з БПЛА, - ЗМІ

В російській армії після блокування месенджера Discord почалися проблеми з трансляцією зображення з бойових безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Автори російських провоєнних каналів та російські "воєнкори" розкритикували блокування месенджера. Вони звернули увагу на те, що Discord використовується російськими військами в Україні для бойового управління, і зазначили, що тепер частина командних пунктів та штабів може залишитися без трансляції з безпілотників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жодної альтернативи месенджера Discord немає.

У Роскомнагляді заявили, що доступ до месенджера був обмежений через порушення вимоги законодавства, яке "необхідне для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян, продажу наркотиків" та "у зв'язку з розміщенням протиправної інформації".

Також читайте: У Росії запустять "православний месенджер"