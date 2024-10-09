УКР
Через заборону месенджера Discord командні штаби РФ можуть залишитися без трансляції з БПЛА, - ЗМІ

У Росії заблокували Discord: як це вплине на армію РФ

В російській армії після блокування месенджера Discord почалися проблеми з трансляцією зображення з бойових безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Автори російських провоєнних каналів та російські "воєнкори" розкритикували блокування месенджера. Вони звернули увагу на те, що Discord використовується російськими військами в Україні для бойового управління, і зазначили, що тепер частина командних пунктів та штабів може залишитися без трансляції з безпілотників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жодної альтернативи месенджера Discord немає.

У Роскомнагляді заявили, що доступ до месенджера був обмежений через порушення вимоги законодавства, яке "необхідне для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян, продажу наркотиків" та "у зв'язку з розміщенням протиправної інформації".

росія (67333) блокування (684) месенджери (68)
Топ коментарі
+3
🗿 Буданов встояв, але буде другий раунд. Буданова намагались зняти і забрати у розвідки важливі підрозділи, - NV. )

За інформацією джерела NV у ГУР планувалось спочатку забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипмісії заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин.

Також планували відокремити всі спецпідрозділи, що виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. А ще у відомства Буданова намагались би забрати групи, що використовують далекобійні дрони, та розподілити їх по інших військових структурах. Також йшла мова, щоб забрати у відомства Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Джерело в ГУР не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні « 👺 деякі представники Банкової».
показати весь коментар
09.10.2024 14:50 Відповісти
+2
Джерело в ГУР не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні « деякі представники Банкової».

А призвіща деяких представників Банкової, починаютьця з літери З, чи Є?
показати весь коментар
09.10.2024 15:01 Відповісти
+1
Єрмаковщина рулить шашличниками.
показати весь коментар
09.10.2024 15:02 Відповісти
🗿 Буданов встояв, але буде другий раунд. Буданова намагались зняти і забрати у розвідки важливі підрозділи, - NV. )

За інформацією джерела NV у ГУР планувалось спочатку забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипмісії заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин.

Також планували відокремити всі спецпідрозділи, що виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. А ще у відомства Буданова намагались би забрати групи, що використовують далекобійні дрони, та розподілити їх по інших військових структурах. Також йшла мова, щоб забрати у відомства Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Джерело в ГУР не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні « 👺 деякі представники Банкової».
показати весь коментар
09.10.2024 14:50 Відповісти
буданов=ермак=зеленский
показати весь коментар
09.10.2024 15:23 Відповісти
Джерело в ГУР не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні « деякі представники Банкової».

А призвіща деяких представників Банкової, починаютьця з літери З, чи Є?
показати весь коментар
09.10.2024 15:01 Відповісти
На "дєрь" починається, на "мак" закінчується.
показати весь коментар
09.10.2024 18:26 Відповісти
Єрмаковщина рулить шашличниками.
показати весь коментар
09.10.2024 15:02 Відповісти
Що сказати - лондонскі олігархічні чиновники лілі-путіна давно відірвані від потреб глубінного народу трусіянців...
ГГГООЙЙДДАА!!
показати весь коментар
09.10.2024 15:08 Відповісти
у нас тут на тєлєгу наїжджають, а кацапи виявляється геймерський діскорд використовують
показати весь коментар
09.10.2024 15:15 Відповісти
транслювати відео можуть десятки додатків.

навряд чи вони користувалися Дискорд, це капелюх в основному для трансляції Вінди.
показати весь коментар
09.10.2024 15:15 Відповісти
Капелюх? В тебе гугл-перекладач відклеївся. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна.
показати весь коментар
09.10.2024 15:38 Відповісти
у мене яндекс набір слів-типу Аліса, але Маруся, мені ліньки друкувати
показати весь коментар
09.10.2024 18:53 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 15:52 Відповісти
ну от звідки в них Старлінки, що там ілон маск думає, чи йому все одно, й Пентагон щось грізно обіцяв й нічого...
показати весь коментар
09.10.2024 16:27 Відповісти
 
 