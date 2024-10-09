Маємо зробити все, щоб зменшити спроможність РФ дестабілізувати Європу і світ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно зробити все, щоб зменшити спроможність Росії дестабілізувати Європу і світ, щоб вона більше не могла загрожувати іншим країнам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час вступного слова на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику (Хорватія).

"Якщо Росія досягне своєї цілі поневолити Україну, то, безсумнівно, з'являться нові на кшталт московського режими. Та і московський режим намагатиметься дестабілізувати і Балтійський регіон і Балкани. Ми маємо зробити так, щоб Росії не стало сил продовжувати цю агресію, щоб вона більше не могла загрожувати іншим країнам. Ми маємо зробити все, щоб зменшити спроможність Росії дестабілізувати Європу і світ", - сказав Зеленський.

Також Зеленський привітав Хорватію як одну з країн, яка вже уклала з Україною безпекову угоду.

Президент повідомив, що вже 36 країн уклали такі угоди. І Україна запрошує багато інших країн.

"Абсолютно важливо укладати такі безпекові договори. Від цього залежить майбутнє Європи. У такий спосіб можна буде забезпечити мир, який не можна буде зруйнувати будь-яким зовнішнім впливом", - сказав Зеленський.

