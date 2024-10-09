УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5432 відвідувача онлайн
Новини
1 194 29

Маємо зробити все, щоб зменшити спроможність РФ дестабілізувати Європу і світ, - Зеленський

Зеленський у Хорватії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно зробити все, щоб зменшити спроможність Росії дестабілізувати Європу і світ, щоб вона більше не могла загрожувати іншим країнам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час вступного слова на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику (Хорватія).

"Якщо Росія досягне своєї цілі поневолити Україну, то, безсумнівно, з'являться нові на кшталт московського режими. Та і московський режим намагатиметься дестабілізувати і Балтійський регіон і Балкани. Ми маємо зробити так, щоб Росії не стало сил продовжувати цю агресію, щоб вона більше не могла загрожувати іншим країнам. Ми маємо зробити все, щоб зменшити спроможність Росії дестабілізувати Європу і світ", - сказав Зеленський.

Також читайте: Вже в листопаді буде готовий текст зі всіма умовами справедливого закінчення війни, - Зеленський

Також Зеленський привітав Хорватію як одну з країн, яка вже уклала з Україною безпекову угоду.

Президент повідомив, що вже 36 країн уклали такі угоди. І Україна запрошує багато інших країн.

"Абсолютно важливо укладати такі безпекові договори. Від цього залежить майбутнє Європи. У такий спосіб можна буде забезпечити мир, який не можна буде зруйнувати будь-яким зовнішнім впливом", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Європа (1972) Зеленський Володимир (25253) росія (67333)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Характерне фото , спереді зеленський а позаду дєрьмак з пультом від зеленського .
показати весь коментар
09.10.2024 18:30 Відповісти
+7
Ти вже все зробив щоб дестабілізувати Україну. То ще хочеш в Европу залізти.
показати весь коментар
09.10.2024 18:30 Відповісти
+5
Яки потужні пики на фото...
Слова ніби привільні..., але подивишся на дії та на пики...
показати весь коментар
09.10.2024 18:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яки потужні пики на фото...
Слова ніби привільні..., але подивишся на дії та на пики...
показати весь коментар
09.10.2024 18:29 Відповісти
Характерне фото , спереді зеленський а позаду дєрьмак з пультом від зеленського .
показати весь коментар
09.10.2024 18:30 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 18:44 Відповісти
Це спостережно контролюючий пристрій з функцією виведення информації на сервер ФСБ.
показати весь коментар
09.10.2024 18:48 Відповісти
Йди маринуй шашликі лох в 42 голіка. А татаров з дєрмаком поки покерують країною
показати весь коментар
09.10.2024 18:30 Відповісти
Ти вже все зробив щоб дестабілізувати Україну. То ще хочеш в Европу залізти.
показати весь коментар
09.10.2024 18:30 Відповісти
Наприклад, унеможливити транзит російських енергоресурсів територією України.
показати весь коментар
09.10.2024 18:34 Відповісти
Транзит російської нафти через Україну підскочив у вересні на 37% і перевищив 1 мільйон тонн
Джерело:
https://biz.censor.net/n3513696
показати весь коментар
09.10.2024 18:57 Відповісти
Фуу, какіє атвратітєльниє *****!
показати весь коментар
09.10.2024 18:35 Відповісти
Дайте ему селёдки!
показати весь коментар
09.10.2024 18:41 Відповісти
Сала
показати весь коментар
09.10.2024 19:11 Відповісти
Ему шо, скумбрии по 18 мало?
показати весь коментар
09.10.2024 19:44 Відповісти
Одна маячня.
показати весь коментар
09.10.2024 18:51 Відповісти
Голуб миру. За весь світ думає, думай краще, як війну закінчити.
показати весь коментар
09.10.2024 18:54 Відповісти
Тобто обкрадаючи країну він зменшує спроможність кацапстана дестабілізувати Європу і весь світ, а для цього грошей потрібно ще більше.
показати весь коментар
09.10.2024 18:55 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 19:01 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 19:45 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 19:03 Відповісти
Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, - https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720382/ ЕП об остановке бронирования до 15 ноября

По информации издания, Минэкономики вместе с Минобороны должны проверить обоснованность бронирования военнообязанных и отменить отсрочку от призыва в случае выявления необоснованных случаев.
показати весь коментар
09.10.2024 19:04 Відповісти
А чого бібіка-Сибіга не у піжамі?
показати весь коментар
09.10.2024 19:13 Відповісти
Може перестанеш красти зі своїм завгоспом спочатку
показати весь коментар
09.10.2024 19:37 Відповісти
Ну і роби, всім вже не цікаві верески.
показати весь коментар
09.10.2024 19:40 Відповісти
Це заявила особина, що зробила та робить все для дестабілізації ситуації у країні, посаду президента якої вона окупувала.
Абсурд?
показати весь коментар
09.10.2024 19:45 Відповісти
Тре да надоть.... Не-э, это не то чтобы... это ваапше...
показати весь коментар
09.10.2024 19:48 Відповісти
росія має ресурси і власне виробництво ракет, а зелена банда навіть за два з половиною роки війни не спромоглася забезпечити власне виробництво зброї і ***********, що фактично означає державну зраду
показати весь коментар
09.10.2024 19:48 Відповісти
Громадянин Зеленський, займись Україною!
Світ і Європа якось без тебе розберуться!
показати весь коментар
09.10.2024 20:16 Відповісти
Ох який захісник потужний. Не переймайся, їх нато захистить якщо що. Але на них ніхто не буде нападати
показати весь коментар
09.10.2024 20:24 Відповісти
заявив, що необхідно зробити все, щоб зменшити спроможність Росії дестабілізувати Європу і світ Джерело:

зелупень, конкретно шо? Зае*ал ты уже своими лозунгами ни про шо и ни про как.
показати весь коментар
09.10.2024 20:57 Відповісти
 
 