Підсанкційний білоруський завод постачав в Україну добрива через компанію в ОАЕ. Маршрут пролягав через РФ, - розслідування

Білоруський виробник мінеральних добрив "Гродно Азот" постачав в Україну продукцію під виглядом туркменського виробництва через компанію, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах громадянами Туреччини.

Про це йдеться у розслідуванні білоруської служби "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що постачання сталося попри санкції, запроваджені Україною та Євросоюзом проти білоруського промислового гіганта.

У розпорядженні розслідувачів опинилося рішення Шевченківського районного суду Києва. У документі йдеться йдеться про те, що слідчі викрили цю схему під час розслідування кримінальної справи проти української компанії "Оскар Оптима", яка займалася постачанням і продажем білоруських мінеральних добрив в Україні. Слідство у цій справі триває з січня 2023 року.

Маршрут постачання

У документі зазначається, що "Гродна Азот" відправляв свою продукцію залізницею в порт російського міста Ростов, звідки її транспортували до порту міста Бургас у Болгарії.

Там добрива пакували в мішки, а потім транспортували до порту болгарського міста Русе на річці Дунай. А звідти їх транспортували до Ізмаїльського морського порту.

Митне оформлення здійснювалося на підставі сертифікатів про походження продукції з Туркменістану, де взагалі не виробляють цей вид добрив.

За допомогою ImportGenius - служби, яка відображає глобальні торгові документи на імпорт/експорт від митної служби США - журналісти "Радіо Свобода" знайшли одну таку поставку, здійснену в квітні 2023 року.

Дубайська компанія Agro chain general trading LLC поставила з Туркменістану в Україну мінеральних добрив на суму 1,1 мільйона доларів. Імпортером визначено українську компанію "Оскар Оптима".

Водночас вартість цього контракту не співвідноситься з фінансовими результатами української компанії-реципієнта, які вона надала контролюючим органам.

Слідчі з'ясували назви всіх суховантажів, на яких везли білоруські добрива - це White Star, Marina, Dobrich, Danimex 3, Leda, Paul P. Всього в Україну таким чином було завезено 4,9 тис. тонн продукції весною 2023 року.

Сертфікати про походження продукції були підроблені

Також розслідувачі з'ясували, що сертифікати про походження продукції були підроблені. У телефоні одного з представників української компанії знайшли листування з громадянами Туреччини-керівниками дубайської Argo Chain General Trading LLC. Завдяки цьому листуванню вдалося підтвердити, що перші партії мінеральних добрив були доставлені з Ростова, а фактичним відправником і виробником гранульованого карбаміду є "Гродно Азот".

Згодом Інститут судових експертиз України підтвердив, що добрива, які постачає українська компанія "Оскар Оптима", повністю відповідають зразкам продукції, яка виробляється в Гродно.

Санкції Євросоюзу та України проти компанії "Гродно Азот"

"Гродно Азот" – єдине підприємство в Білорусі, яке виробляє карбамід.

Європейський Союз запровадив санкції проти цієї компанії в грудні 2021 року за звільнення працівників, які брали участь у протестах після президентських виборів 2020 року.

У рішенні про введення санкцій Рада ЄС назвала це білоруське підприємство "джерелом значних доходів для режиму Лукашенка", а також "відповідальним за репресії проти громадянського суспільства".

Після того, як диктатор РБ Олександр Лукашенко підтримав повномасштабне російське вторгнення, Україна вийшла з низки міжнародних угод з Республікою Білорусь, у тому числі торговельних угод, і ввела санкції проти низки підприємств, зокрема, "Гродно Азот".

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