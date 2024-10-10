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Новини Війна
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Кадиров запропонував відправляти "проблемну молодь" Чечні на війну проти України

Кадиров пообіцяв відправляти проблемну молодь Чечні на війну в Україну

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував відправляти на війну проти України жителів республіки, які вчинили адміністративні правопорушення, зокрема "проблемну молодь".

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми неодноразово закликали молодих людей республіки бути зразковими, гідними, відповідати нашим традиціям. Але є й така категорія, хоч і мізерна, яка вважає, що для неї жодних законів не писано. Молодь, що належить до цієї меншості, веде дозвільний, аморальний спосіб життя. Може дозволити собі припаркуватися будь-де, сісти за кермо, перебуваючи під впливом заборонених препаратів, порушувати ПДР, пишаючись цим, провокувати конфлікти", - стверджує Кадиров.

За словами глави Чечні, "проблемну молодь" відправлятимуть на війну в Україну.

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Він доручив депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову "взяти це питання під контроль".

"Відтепер розмова з ними буде короткою. Не поважаєш закон - або за ґрати за максимальним терміном, або термін підписуй контракт і в зону "СВО". Там ворогові й показуй свою хоробрість, зухвалість та молодецтво. Замість притягнення до адміністративної відповідальності доцільніше відправляти правопорушників на службу до лав російських військ", - погрожує очільник Чечні.

За словами диктатора, у Чечні вже нібито формують полк на 2,5 тис. осіб.

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Кадиров пообіцяв відправляти "проблемну молодь" на війну в Україну
Кадиров пообіцяв відправляти "проблемну молодь" на війну в Україну

Автор: 

Кадиров Рамзан (528) Чечня (284)


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Топ коментарі
+9
З свого сина почнеш?
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10.10.2024 09:31
+7
Цікаво як гордий народ, який воював десятки років проти кацапні, перетворився в лайно яким заправляє подібна мерзота...
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10.10.2024 09:40
+5
прийде час і та молодь тебе путінського лизуна настовпі повісить…
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10.10.2024 09:33
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10.10.2024 09:31 Відповісти
Те відгодоване порося в жоден люк не пролізе. Щей медальки всюди чіплятися будуть..
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10.10.2024 09:55 Відповісти
На росії щосили розганяється тема "всех срочніков на сво" - кадирка мусить підспівувати цій темі.
Відправить десяток молодих чеченят тих кого не жалко для ангітації.
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10.10.2024 13:06 Відповісти
прийде час і та молодь тебе путінського лизуна настовпі повісить…
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10.10.2024 09:33 Відповісти
За неправильну парковку потрібно вбивати - бо на віині ше можуть вижити
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10.10.2024 09:33 Відповісти
Саме цікаве - він про "наслідки" не подумав... Якщо молодик "проблемний" в цивільному житті, то яким же він з фронту повернеться? Коли вже "гальма зірвані" остаточно будуть?
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10.10.2024 09:39 Відповісти
Він сподівається, що вони не повернуться. Живими.
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10.10.2024 09:41 Відповісти
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10.10.2024 09:34 Відповісти
давай відправляй наркоманів, буде весело на фронті .
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10.10.2024 09:37 Відповісти
Цікаво як гордий народ, який воював десятки років проти кацапні, перетворився в лайно яким заправляє подібна мерзота...
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10.10.2024 09:40 Відповісти
Як можна відправити родича на війну , в чечні всі родичі .
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10.10.2024 09:43 Відповісти
Чего все так "обрадовались" как будто здесь все не так..Различие только не с молодежью,а у нас вообще всех повально до 60.Сейчас на какой либо кипишь или вызов,приезжает полиция и если лицо призывного возраста,зачастую заберают и прямиком в ТЦК "данные уточнять" Куча видео,где людей останавливают на дороге за какое то нарушение,пробивают по планшету,а ты уже "в розыске" хер знает за что и почему...Тут же пакуют и везут в ТЦК...У самих хата горит,но конечно..новости ******** куда приятней читать .Может они украинскую модель решили "обкатать" она ж рабочая..
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10.10.2024 11:08 Відповісти
 
 