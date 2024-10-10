Кадиров запропонував відправляти "проблемну молодь" Чечні на війну проти України
Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував відправляти на війну проти України жителів республіки, які вчинили адміністративні правопорушення, зокрема "проблемну молодь".
Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми неодноразово закликали молодих людей республіки бути зразковими, гідними, відповідати нашим традиціям. Але є й така категорія, хоч і мізерна, яка вважає, що для неї жодних законів не писано. Молодь, що належить до цієї меншості, веде дозвільний, аморальний спосіб життя. Може дозволити собі припаркуватися будь-де, сісти за кермо, перебуваючи під впливом заборонених препаратів, порушувати ПДР, пишаючись цим, провокувати конфлікти", - стверджує Кадиров.
За словами глави Чечні, "проблемну молодь" відправлятимуть на війну в Україну.
Він доручив депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову "взяти це питання під контроль".
"Відтепер розмова з ними буде короткою. Не поважаєш закон - або за ґрати за максимальним терміном, або термін підписуй контракт і в зону "СВО". Там ворогові й показуй свою хоробрість, зухвалість та молодецтво. Замість притягнення до адміністративної відповідальності доцільніше відправляти правопорушників на службу до лав російських військ", - погрожує очільник Чечні.
За словами диктатора, у Чечні вже нібито формують полк на 2,5 тис. осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відправить десяток молодих чеченят тих кого не жалко для ангітації.