Ворог активізував удари балістикою по Одещині, щоб зупинити роботу морських коридорів, - Братчук

Росія збільшила інтенсивність ударів балістичними ракетами по Одеській області, намагаючись зупинити роботу українських морських коридорів.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти вночі знову атакували Одеський район ракетою, ймовірно, ракетою Х-59/Х-69. Вона припинила своє існування в межах району, наслідки уточнюються.

Крім того, наголосив Братчук, за 4 дні ворог пошкодив вже третє судно під іноземним прапором.

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"Ворог хоче завдати шкоди, а можливо навіть такі глобальні плани - спробувати призупинити роботу українських морських коридорів, які успішно працюють на ресурсність нашої держави й власне на ресурсність, яка допомагає нам відбивати ворожі атаки", - зазначив він.

Також окупанти не припиняють завдавати ударів дронами. Цієї ночі, за даними Братчука, більшість шахедів проходили повз область транзитом.

"Практично кожної ночі у нас іде бойова робота і по шахедах, і по ракетах", - додав речник Української добровольчої армії Південь.

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Удари по Одеській області

Нагадаємо, у понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Унаслідок чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області 9 жовтня загинуло 6 людей ще 8 поранені.