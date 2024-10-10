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Новини Війна
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Ворог активізував удари балістикою по Одещині, щоб зупинити роботу морських коридорів, - Братчук

Росія активізувала удари балістикою по Одеській області

Росія збільшила інтенсивність ударів балістичними ракетами по Одеській області, намагаючись зупинити роботу українських морських коридорів.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти вночі знову атакували Одеський район ракетою, ймовірно, ракетою Х-59/Х-69. Вона припинила своє існування в межах району, наслідки уточнюються. 

Крім того, наголосив Братчук, за 4 дні ворог пошкодив вже третє судно під іноземним прапором.

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"Ворог хоче завдати шкоди, а можливо навіть такі глобальні плани - спробувати призупинити роботу українських морських коридорів, які успішно працюють на ресурсність нашої держави й власне на ресурсність, яка допомагає нам відбивати ворожі атаки", - зазначив він.

Також окупанти не припиняють завдавати ударів дронами. Цієї ночі, за даними Братчука, більшість шахедів проходили повз область транзитом.

"Практично кожної ночі у нас іде бойова робота і по шахедах, і по ракетах", - додав речник Української добровольчої армії Південь.

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Удари по Одеській області

Нагадаємо, у понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Унаслідок чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області 9 жовтня загинуло 6 людей ще 8 поранені.

Автор: 

Одеська область (3273) Братчук Сергій (147) зерновий коридор (583)


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ООН не хоче з цього приводу висловити занепокоєння? Вони ж верещали, що на українське збіжжя очікують у країнах Афорики та Азії. І що без нього може розпочатися голод. Зараз країна-агресор вибиває засоби доставки цього самого збіжжя. Ну і? Де засудження? Де спроби запобігти цьому?
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10.10.2024 10:36 Відповісти
мені теж цікаво..., русня тупо атакує цивільні судна, й ніякої реакції від поважної? міжнародної організації, хоч якесь там мізерне занепокоєння...
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10.10.2024 10:46 Відповісти
ООН боится реагировать. Потому и не выгнали Венгрию оттуда. Им путинские шавки предлагают закрыть глаза и они закрывают. Потому что готовы закрыть. Руками только разводят. Типа что поделаешь у них есть право голоса...
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10.10.2024 13:42 Відповісти
******* треба було більше зеленим довбойобам, й цьому братчуку зокрема, як кацапи полякалися, шо з'їбалися невідомо куди й як афігітєльно запрацював "коридор"...
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10.10.2024 11:59 Відповісти
Навзаєм потрібні удари морстких дронів по елементах рашистського експортного нафтотрафіку у Чорному морі.
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10.10.2024 12:13 Відповісти
 
 