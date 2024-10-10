Рютте про удари західною зброєю по РФ: Юридично для цього є підстави, але вирішують союзники
Генсекретар НАТО Марк Рютте висловив думку, що надання дозволу Україні використовувати далекобійну зброю по цілях на території Росії є юридично можливим, проте залежить від кожної країни-члена Альянсу.
Про це він заявив у Лондоні у четвер, 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ну, знову ж таки, юридично, так, це можливо. І юридично для цього є підстави. Але тепер ви запитуєте не лише про цю законність, але й пов’язуєте це з однією конкретною зброєю, і це залежить не від мене, а від окремих членів Альянсу", - відповів Рютте на питання, чи підтримає він надання дозволу Україні використовувати західну зброю по Росії.
Він додав, що у цьому питанні немає жодних змін, тому що врешті-решт це залежить від країн Альянсу, які постачають певні системи зброї в Україну, і вирішують, чи можна їх використовувати на велику відстань вглиб Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гарна ситуація для початку нової світової війни