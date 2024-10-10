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Рютте про удари західною зброєю по РФ: Юридично для цього є підстави, але вирішують союзники

Генсекретар НАТО Марк Рютте

Генсекретар НАТО Марк Рютте висловив думку, що надання дозволу Україні використовувати далекобійну зброю по цілях на території Росії є юридично можливим, проте залежить від кожної країни-члена Альянсу.

Про це він заявив у Лондоні у четвер, 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ну, знову ж таки, юридично, так, це можливо. І юридично для цього є підстави. Але тепер ви запитуєте не лише про цю законність, але й пов’язуєте це з однією конкретною зброєю, і це залежить не від мене, а від окремих членів Альянсу", - відповів Рютте на питання, чи підтримає він надання дозволу Україні використовувати західну зброю по Росії.

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Він додав, що у цьому питанні немає жодних змін, тому що врешті-решт це залежить від країн Альянсу, які постачають певні системи зброї в Україну, і вирішують, чи можна їх використовувати на велику відстань вглиб Росії.

Автор: 

дозвіл (293) Рютте Марк (420)


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Топ коментарі
+5
Простими словами - ми сцимо! Корейський хом'як не сцить допомагати агресору, а сильні держави жертві агресії навіть за міжнародним правом і то не спроможні.
Гарна ситуація для початку нової світової війни
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10.10.2024 18:07
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Вирішуємо Ми, союзнички можуть порадити..
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10.10.2024 17:28 Відповісти
В України немає - ні союзників, ні союзничків, тому - ми вирішуємо не все...
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10.10.2024 18:33 Відповісти
Залежить від США - і юридично і фактично
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10.10.2024 17:29 Відповісти
Це натяк на те, що "партнерам" плювати на юридичність?
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10.10.2024 17:32 Відповісти
Спасибо западным партнерам , хоть в такий кшталт, нас самих заставят изготавливать любое оружие и ракеты любой дальности.
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10.10.2024 17:49 Відповісти
Одне іншому не заважає!
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10.10.2024 20:39 Відповісти
Ukraine's friends and their various alliances have been showing a remarkable unity in teaching a masterclass on the importance of caution in statements and actions.
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10.10.2024 17:54 Відповісти
Простими словами - ми сцимо! Корейський хом'як не сцить допомагати агресору, а сильні держави жертві агресії навіть за міжнародним правом і то не спроможні.
Гарна ситуація для початку нової світової війни
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10.10.2024 18:07 Відповісти
Ага, союзнички. Оті перелякані які обмалювалися червоними лініями, і ще й ЗСУ тримають за руки..
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10.10.2024 18:22 Відповісти
Прав парень по схеме конечно---что всё решают союзники. Вот Китай, Иран и пуздро решили за час, и потом попёрли помощь как союзники. Воевать без союзников пустое дело. А у Украины не оказалось союзников---подгузники проссанные оказались те, что в союзники пришли!
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10.10.2024 20:04 Відповісти
 
 