Норвегія виділяє понад $90 млн на збільшення виробництва зброї: "Є нагальна потреба в оборонних матеріалах в Україні"

Уряд Норвегії оголосив, що виділить 967 мільйонів норвезьких крон (понад 90 млн доларів США) в рамках дорожньої карти для збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості країни.

Про це йдеться у пресрелізі уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Безпекова ситуація створила значну й нагальну потребу в оборонних матеріалах в Україні, серед наших союзників і всередині країни. Дорожня карта є комплексним планом, який допоможе збільшити виробничі потужності оборонної промисловості Норвегії. Ми беремо на себе відповідальність за внесок у задоволення потреб України, нашої нації та наших союзників", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

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Він додав, що Україна залежить від доступу до систем ППО, ракет, артилерійських снарядів та інших оборонних засобів, щоб продовжувати свою боротьбу.

"І наша промисловість, і уряд зробили багато для збільшення виробництва в Норвегії, але це залишається складним і довгостроковим викликом для всіх наших союзників. За допомогою цієї дорожньої карти ми беремо на себе відповідальність за посилення спроможності Норвегії та союзників підтримувати Україну в її опорі агресії", - сказав міністр.

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Зазначається, що виділені кошти підуть на підтримку малих та середніх норвезьких компанії, які постачають українським військовим інноваційні технології, що можуть принести користь; нову лінію з виробництва ракетних двигунів; розвиток виробництва гексаміну для вибухових речовин у Норвегії; техніко-економічне обґрунтування нового заводу з виробництва вибухівки.

Фінансування надходить через програму Нансена.