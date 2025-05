Депутатка "Батьківщини" Розенблат не задекларувала майна та доходів у Дубаї на $1 млн, - ЗМІ

Олена Розенблат, депутатка Житомирської міськради від партії "Батьківщина" та сестра екснардепа – фігуранта "бурштинової справи" Борислава Розенблата – не задекларувала елітну нерухомість в Обʼєднаних Арабських Еміратах на 600 тисяч доларів та дохід від її оренди та продажу на 359 тисяч доларів – сукупно це 959 тисяч доларів або 27 мільйонів гривень за актуальним на той час курсом.

Сама депутатка сказала журналістам, що нічого не знає про це майно.

Витік даних з дубайських державних реєстрів

Інформацію про приховане майно депутатки та дохід, який ця нерухомість принесла, журналісти знайшли у витоку даних з дубайських державних реєстрів.

Цей масив даних спершу отримав Вашингтонський центр оборонних досліджень (C4ADS) і згодом передав їх норвезькому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP). У межах співпраці з цими медіа, доступ до витоку надали й "Схемам". У травні 2024 року, ґрунтуючись на отриманих даних, журналісти проєкту викрили низку українських чинних та колишніх посадовців у приховуванні своїх елітних активів у Дубаї від антикорупційних органів та громадськості.

Олена Розенблат на сесії Житомирської міськради

Нові знахідки "Схем" у даних витоку вказують на те, що депутатка Розенблат купила, але не задекларувала, готельний номер та квартиру, а також приховала дохід від здачі в оренду й продажу нерухомості.

Виявлена нерухомість Розенблат у Дубаї

Згідно з даними з дубайського витоку, у 2019 році депутатка придбала в Дубаї одразу два обʼєкти нерухомості: квартиру за 330 тисяч доларів (7,9 мільйона гривень на момент купівлі. – Ред.) та готельний номер за 270 тисяч доларів (6,4 мільйона гривень на момент купівлі. – Ред.).

Номер розташований в елітному готельному комплексі Seven Hotel and Apartments The Palm, а апартаменти на 70 квадратних метрів – у District One Residences 14. Рієлторське агентство Binayah Properties називає цей житловий комплекс "втіленням розкішного життя в Дубаї".

Згідно з даними з дубайського витоку обидва обʼєкти нерухомості з 2019 року принесли Розенблат сукупно 259 тисяч доларів доходу (9,1 мільйона гривень за курсом на момент транзакцій. – Ред.), який вона також не зазначала у жодній із своїх декларацій. За законом депутати міськрад, як вона, мають вказувати у деклараціях будь-який свій дохід.

Квартиру депутатка продала у січні 2024 року за 459 тисяч доларів. На цій угоді вона заробила 129 тисяч доларів (5,1 мільйона гривень за курсом на момент транзакції – Ред.). Проте, у своїх деклараціях про це не згадала. Хоча річну декларацію за 2024 рік Розенблат ще має час подати до 1 квітня 2025 року, одноразовий дохід від 151 тисяч гривень вона мала б вказати у декларації про суттєві зміни у майновому стані, але цього не зробила.

Готельний номер – здається в оренду. Та скільки саме грошей приносить Розенблат – напевно невідомо. Інформація про це в реєстрі відсутня, адже кошти з оренди спершу отримує готель.

Seven Hotel and Apartments The Palm

На своєму сайті Seven Hotel and Apartments The Palm обіцяє інвесторам гарантований дохід у понад 10% від вартості придбаного готельного номера. Відтак, з січня 2019 року Розенблат могла отримувати по 27 тисяч доларів щорічно, що за пʼять років склало б понад 130 тисяч доларів – дохід, який Розенблат теж не декларувала.

Деяке своє закордонне майно депутатка Житомирської міськради все ж вказує у деклараціях – зокрема, квартиру на 70 квадратних метрів, яку у 2020 році, як вона сама зазначає, придбала у Дубаї за 11,5 мільйонів гривень – але не дохід, який вона приносить. Хоча, як встановили "Схеми", цю квартиру Розенблат з 2021 року здає в оренду.

Ця квартира міститься у житловому комплексі преміумкласу The Residences at Marina Gate II, який звели у 2019 році. На сайті забудовника, компанії Select Group, зазначено, що "Marina Gate II пропонує розкішне життя в центрі одного з найбільш привабливих районів Дубая".

Згідно з даними витоку з державного земельного реєстру Дубаю, сукупний дохід від оренди цих апартаментів складає понад 100 тисяч доларів (3,5 мільйони гривень за курсом на момент транзакцій. – Ред.). Проте згадок про ці прибутки у деклараціях Розенблат немає.

The Residences at Marina Gate II

У січні 2024 року, відповідно до інформації з дубайського витоку, квартиру депутатки Житомирської міськради винайняв громадянин Росії й проживатиме там до січня 2025 року. За це він заплатив 150 тисяч дирхам або 40,5 тисяч доларів. Його ім’я журналістам встановити не вдалось.

Коментар Олени Розенблат

Журналісти "Схем" звернулись до Олени Розенблат та розпитали її про дубайське майно та про те, чому вона, депутатка Житомирської міськради, у розпал війни Росії проти України здає свою нерухомість в оренду громадянину РФ. Розенблат відповіла, що про цього орендаря їй нічого не відомо.

На запитання про те, чому вона не вказала у деклараціях усю свою нерухомість у Дубаї та доходи від неї, депутатка відповіла, що не знає ні про готельний номер, ані про квартиру у Дубаї, ані про дохід від них.

Яке покарання передбачено за приховування нерухомості

За приховування володіння нерухомістю та доходів від оренди та продажу майна на загальну суму 959 тисяч доларів (27 мільйонів гривень за курсом на момент транзакцій. – Ред.) Олену Розенблат можуть притягнути до відповідальності за недостовірне декларування, каже юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко.

"Якщо цього всього немає в деклараціях, але це майно належало саме їй, як фізичній особі, то вона мала і декларувати як саме майно, так і дохід від оренди та дохід від відчуження такого майна. Вона мала ці доходи показувати. Тепер їй загрожує відповідальність за статтею 366-2 Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації", – сказав Бойко у коментарі "Схемам".

Згідно з законодавством, кримінальна відповідальність настає при внесенні у декларацію недостовірних відомостей на суму від 1,5 мільйона гривень. Так, за підрахунками "Схем", Розенблат не вказала майна та доходів сукупно на 27 мільйонів гривень (за курсом на момент операцій. – Ред.). За це їй може загрожувати одне з таких покарань: до двох років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади строком до трьох років, обмеження волі на такий самий термін, громадські роботи, штраф до 85 тисяч гривень.

На запит "Схем" у Національному агентстві з протидії корупції (НАЗК) повідомили, що депутатка міськради не нестиме відповідальності за невиконання вимоги вказувати всі свої статки у деклараціях до 2020 року, адже строки давності притягнення її до відповідальності за це – вже спливли.

За те, що Розенблат не вказувала всі свої дубайські статки у подальших деклараціях від 2021 року – відповідальність передбачена. У НАЗК відповіли, що проведуть повну перевірку декларацій депутатки, щойно отримають докази володіння нею незадекларованим майном.

"Бурштинова справа" Розенблата

Олена Розенблат – сестра екснардепа від партії "Блок Петра Порошенка" Борислава Розенблата. Останній – фігурант так званої "бурштинової справи". Це кримінальне провадження, у межах якого Борислава Розенблата обвинувачують у зловживанні впливом та в отриманні хабарів на 280 тисяч доларів за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні. Сам Розеблат ці звинувачення відкидає.

Борислав Розенблат

"Це провокація, нахабна провокація проти людини, яка просто написала закон", – сказав Борислав Розенблат у коментарі журналістам "Схем".

Зараз "бурштинову справу" слухає Вищий Антикорупційний Суд. Якщо провину колишнього нардепа доведуть, йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Раніше дотичною до справи називали й саму Олену Розенблат. У 2017 році тодішній очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький казав, що вона була співвласницею компанії-бенефіціара ймовірної злочинної схеми.

"Бурштин, згідно з задумом, мав вивозитися з України за заниженими цінами, а частина дійсного прибутку мала переходити на рахунки компанії (Sun stone NJ LLC – ред.), яка розташована в Сполучених Штатах Америки, і, за наполяганням (Борислава. – Ред.) Розенблата, співвласником якої стала його рідна сестра", – заявив Холодницький тоді.

Чи досі Олена Розенблат володіє Sun stone NJ LLC у САП на запит "Схем" не відповіли. Втім, повідомили, що наразі вона не є підозрюваною у цій справі, і згадується у провадженні лише як особа, яка внесла 6,9 мільйона гривень з 7 мільйонів гривень застави за свого брата.

Розенблат використовував свою сестру для приховування активів

Джерело "Схем", знайоме з матеріалами справи, на умовах анонімності повідомило, що Борислав Розенблат використовував свою сестру Олену для приховування своїх активів – записував на неї свої об’єкти нерухомості та компанії. Зокрема, у 2017 році екснардеп переписав на Олену Розенблат половину свого будинку під Житомиром, на який за два дні до того суд наклав арешт – про це повідомляв Центр протидії корупції.

У коментарі виданню РБК "Україна" у 2017 році прокурор САП Віталій Кравець заявляв, що після оголошення про підозру та накладання арешту на майно Борислава Розенблата, той переписав його на сестру, сина та інших родичів. Це майно й досі залишається під арештом, попри спроби екснардепа його повернути.

У розмові зі "Схемами" Олена Розенблат заперечила те, що її брат Борислав міг записати не неї дубайську нерухомість.

"Мій брат Борислав Соломонович Розенблат – це окрема одиниця. Якщо є питання до нього, питайте у брата", – відповіла журналістам "Схем" Олена Розенблат.

Стосовно незадекларованого дубайського майна та доходів сестри сам Борислав Розенблат сказав, що не має до цього стосунку, а Олена – успішна підприємиця, яка має кошти на схожі покупки.