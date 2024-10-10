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Новини
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Вихованці реабілітаційного закладу на Львівщині не доїдають, один з них підпрацьовує копачем могил, - Лубінець

Лубінець розповів про ситуацію в спецзакладі на Львівщині де знущались над дитиною

7 та 8 жовтня, співробітники Секретаріату Уповноваженого здійснили повторний візит до навчально-реабілітаційного центру в Львівській області, де нещодавно зазнала знущань дитина.

Про це написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Співробітники Секретаріату Уповноваженого зазначили, що діти під час індивідуальної оцінки їхніх потреб, виражали обережність у висловлюваннях. Це говорить про те, що працівники закладу ймовірно провели попередню роботу з дітьми, роз’яснивши, що можна говорити, а що ні. Проте під час тривалого спілкування окремі діти розкривались та розповідали, що зазнавали психологічного тиску, насильства, погроз, інші повідомляли, що були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу. 

"Це свідчить, що таким дітям потрібна не разова допомога, а довготривалий супровід психолога або наставника", - наголосив Лубінець.

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Також згідно з попередніми результатами індивідуальної оцінки потреб дітей, більше ніж половина дітей не мали б перебувати у закладі. Наразі в таких дітей спостерігається педагогічна занедбаність.

Цим дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання або забезпечення інклюзивним навчанням чи навчанням у закладі середньої освіти.

"Навіть після виявлення порушень у закладі, діти продовжують скаржитись на якість харчування, те, що їм не вистачає їжі. Також один із вихованців закладу зазначив, що він підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх, що в такому віці може спричинити важкі психологічні наслідки та свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці", - розповів омбудсмен.

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Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

Згодом Державна служба у справах дітей виступила з вимогою перевести вихованців до іншого закладу.

Автор: 

діти (5128) Лубінець Дмитро (614) Львівська область (2452)


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Топ коментарі
+11
Вкрасти їжу у вже і так обездоленої дитини може лише остання потвора
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10.10.2024 19:32
+7
"Тяжолоє наслєдіє рєжима Порошенка". (с)

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10.10.2024 19:41
+4
Зато кацапсячих орків відгодовують як на убой, мля!
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10.10.2024 19:50
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Вкрасти їжу у вже і так обездоленої дитини може лише остання потвора
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10.10.2024 19:32 Відповісти
"Тяжолоє наслєдіє рєжима Порошенка". (с)

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10.10.2024 19:41 Відповісти
Зато кацапсячих орків відгодовують як на убой, мля!
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10.10.2024 19:50 Відповісти
Які пАтужні експерДи!
Спочатку "...дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання" і при цьому зазначають "дітям потрібна не разова допомога, а довготривалий супровід психолога або наставника".
Як це можна забезпечити, коли відповідальність опікунів вами ж зведено на зеро? Соціальні працівники не можуть зараз навіть рекомендацій щодо виховання надавати, не кажучи вже про пряме втручання!
Який психолог?
Все на розсуд опікуна.
Лубінець скажи правду: приміщення центру сподобалося?
І було принято рішення передати його в твої надійні руки?
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10.10.2024 19:52 Відповісти
Робоча група, до якої увійшли представники Державної служби України у справах дітей, провела перевірку у https://suspilne.media/lviv/852923-pobitta-ditini-u-navcalno-reabilitacijnomu-centri-na-lvivsini-vihovatelci-vrucili-pidozru/ Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі , щодо якого триває слідство. Фахівці закликають якнайшвидше перевести дітей з цього закладу в інший, адже там виявили низку порушень.
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10.10.2024 20:19 Відповісти
Короче нікуя нкхто дітям не допоміг, написали стопку доповідей, і все на тому.
Держслужбовці - це паразити що нічого корисного не роблять за свої нескромні зарплати з податків
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11.10.2024 00:23 Відповісти
100% правда
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11.10.2024 04:19 Відповісти
Нескромні зарплати? Вони грабують навіть те, що виділено з бюджету для дітей-сиріт.
Привладні корупціонери не кращі від п.дарів кацапів, вони не мають ні честі, ні совісті, жодних залишків людяності, фактично йдуть по трупам дітей заради власного злочинного збагачення.
За привладну корупцію має бути передбачено довічне позбавлення волі, але це ж не на часі, коли такі ж самі виродки й перевертні знаходяться у найвищих щаблях влади.
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11.10.2024 13:33 Відповісти
Дієслово «недоїдати» пишеться разом, коли мається на увазі нестача їжі. Не думаю, що в статті йдеться про надмірну кількість їжі, яку вихованці фізично не можуть з'їсти.
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11.10.2024 04:24 Відповісти
 
 