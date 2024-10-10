Вихованці реабілітаційного закладу на Львівщині не доїдають, один з них підпрацьовує копачем могил, - Лубінець

7 та 8 жовтня, співробітники Секретаріату Уповноваженого здійснили повторний візит до навчально-реабілітаційного центру в Львівській області, де нещодавно зазнала знущань дитина.

Про це написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Співробітники Секретаріату Уповноваженого зазначили, що діти під час індивідуальної оцінки їхніх потреб, виражали обережність у висловлюваннях. Це говорить про те, що працівники закладу ймовірно провели попередню роботу з дітьми, роз’яснивши, що можна говорити, а що ні. Проте під час тривалого спілкування окремі діти розкривались та розповідали, що зазнавали психологічного тиску, насильства, погроз, інші повідомляли, що були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу.

"Це свідчить, що таким дітям потрібна не разова допомога, а довготривалий супровід психолога або наставника", - наголосив Лубінець.

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Також згідно з попередніми результатами індивідуальної оцінки потреб дітей, більше ніж половина дітей не мали б перебувати у закладі. Наразі в таких дітей спостерігається педагогічна занедбаність.

Цим дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання або забезпечення інклюзивним навчанням чи навчанням у закладі середньої освіти.

"Навіть після виявлення порушень у закладі, діти продовжують скаржитись на якість харчування, те, що їм не вистачає їжі. Також один із вихованців закладу зазначив, що він підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх, що в такому віці може спричинити важкі психологічні наслідки та свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці", - розповів омбудсмен.

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Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

Згодом Державна служба у справах дітей виступила з вимогою перевести вихованців до іншого закладу.