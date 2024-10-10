Зеленський представив Макрону свій План: "Наступний Мирний саміт має бути в листопаді"

Президент України Володимир Зеленський у четвер на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном представив йому "План перемоги" України.

Про це глава держави повідомив на брифінгу на подвір’ї Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я розповів президенту Макрону наш план, "План перемоги", а також про інші ініціативи, як на полі бою так і в управлінні", - сказав Зеленський.

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Він також відповів на запитання журналістів з приводу підготовки до Саміту миру.

"Наступний Мирний саміт має бути в листопаді. План його буде на столі. Щодо точної дати – я не знаю на сьогоднішній момент. Але ми підготуємо все, що ми вирішили", - сказав глава держави.

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Він додав, що план з усіма деталями має з’явитися на самому початку листопада.