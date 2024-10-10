Зеленський представив Макрону свій План: "Наступний Мирний саміт має бути в листопаді"
Президент України Володимир Зеленський у четвер на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном представив йому "План перемоги" України.
Про це глава держави повідомив на брифінгу на подвір’ї Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні я розповів президенту Макрону наш план, "План перемоги", а також про інші ініціативи, як на полі бою так і в управлінні", - сказав Зеленський.
Він також відповів на запитання журналістів з приводу підготовки до Саміту миру.
"Наступний Мирний саміт має бути в листопаді. План його буде на столі. Щодо точної дати – я не знаю на сьогоднішній момент. Але ми підготуємо все, що ми вирішили", - сказав глава держави.
Він додав, що план з усіма деталями має з’явитися на самому початку листопада.
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у нас парламенсько-президенська система правління
він не цар щоб одноосібно щось вирішувати.
а цого плану депутати не бачили та про що в там мова, не знають
тому там можуть бути як корисні для України речі так і шкідливі!
а те що ОПа на чолі з зе, та при підтримці "коаліції"якої реально нема, вже нанесла багато шкоди економіці так і загалом Україні, ми всі знаємо.
то хай краще покаже
1 план знищення щурів та корупціонерів
2 розжене "менеджерів" а призначить спеців
3 покаже мирний план ВР та народу
4 покарає винуватих за провали в обороні 24-28. 02.2024го.
Джим Керрі 👍
Бригада отримає 128 бронетранспортерів VAB, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, 18 легких колісних танків AMX-10 RC, 20 протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Milan та 10 військових вантажівок TRM. Очікується, що бійці "Анни Київської" вирушать в Україну наприкінці жовтня.
Уявіть, якщо б така ситуація сталася б при "баризі"! Скільки б "правдорубів" різниї "УПешечок" з "шабуньками", "нацжон" повилазило б зі своїми заявами! А тут- суцільна тиша!
Ви там всі давно на профогляді у психіатра були?
Почитав план перемоги від Зеленського. Мало не луснув від сміху.
Адже той план перемоги писав сценаріст "кварталу" - а талант не проп'єш.
"Ініціативи в управлінні" це ліжка в борделі регулярно переставляти?
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-zelenskyy-viyna-plan-peremohy-********-soyuznyky-viyna%2F33122424.html&psig=AOvVaw0QUXl59EfXR2FKjaFejN8c&ust=1728674048095000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCPCy6OrChIkDFQAAAAAdAAAAABAd план готовий на 90%