Рютте вважає, що не варто хвилюватися через можливу перемогу Трампа: Він повністю розуміє значення боротьби в Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав міжнародну спільноту "перестати турбуватися про президентство Трампа" та його наслідки для війни в Україні.
Про це генсек заявив у Лондоні, де відбулася тристороння зустріч Рютте, Президента Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Очільник НАТО наголосив, що добре знає кандидата на посаду президента США від республіканців. "Він повністю розуміє і погоджується зі мною, що ця боротьба в Україні стосується не лише України, а й захищеності та майбутньої безпеки Сполучених Штатів", - зазначив генсек.
За словами Рютте, особисто він "не хвилюється" щодо імовірної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, оскільки "абсолютно переконаний, що в США… розуміють: Сполучені Штати в цілому були б у меншій безпеці, якби Путін досяг успіху в Україні".
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І довбня ти щодня в дзеркалі бачиш.
І не дай боже я в дзеркалі бачив мага-чорта ,яки навіть не здатен зрозуміти , що топлячи за російську маріонетку - срампа , знов голосує "по приколу"
Добре, що інші українці розумніші за цього невігласа і бота
А як буде при срампі - ми вже бачили
Тоді Україна була повністю віддана на поталу путлеру
Дали пару сраних джавелінів і то цей агент кремля заборонив їми користуватись
Тому ні ,всі хто при розумі знають ,як було і як буде , якщо цей підстреляний знов дістанеться до влади
Трамп наполягав на тому, що США повинні «вийти», хоча він не уточнив, як?
Которые разрешил отправить в Украину
КОНГРЕСС США!!!!!
Отправить разрешили
А вот использовать - нет
И они просто лежали на складах
Трамп заявив, що буде спиратися на свою «дружбу» з Путіним, щоб досягти врегулювання шляхом переговорів. Хоча це, безперечно, порожня бравада - він не має впевненого плану закінчити війну там - це безумовно свідчить про те, що він також не прагне продовжувати фінансувати оборону України. Його напарник Джей Ді Венс заявив, що його не дуже хвилює, "що так чи інакше станеться з Україною". Венс вважає, що Європа, а не США, повинна нести більшу частину фінансового навантаження, коли справа доходить до допомоги Україні.
Немає жодних сумнівів у тому, що Україна скам'яніла від ідеї перемоги Трампа-Венса. Це було б рівнозначно смертному вироку за втрачені території країни. Або, принаймні, це означатиме, що їй доведеться продовжувати боротьбу без значних ресурсів, які постачають США.
варто хвилюватися про те безмежне та нерозділене кохання, що він має у сердці до *****!
,,Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом, в статусе президента США, не прекратит поддержку Украины.
У меня нет сигнала для президента Трампа, потому что я хорошо его знаю.
Он понимает, что эта борьба - не только об Украине, но и о будущем безопасности США"
Впрочем, если ваши государственные и публичные мужи продолжат гадить в карманы Трампу в том же темпе, что делали до сих пор, то всё-таки стоит начинать беспокоиться (Трамп злопамятен).