Рютте вважає, що не варто хвилюватися через можливу перемогу Трампа: Він повністю розуміє значення боротьби в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав міжнародну спільноту "перестати турбуватися про президентство Трампа" та його наслідки для війни в Україні.

Про це генсек заявив у Лондоні, де відбулася тристороння зустріч Рютте, Президента Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Очільник НАТО наголосив, що добре знає кандидата на посаду президента США від республіканців. "Він повністю розуміє і погоджується зі мною, що ця боротьба в Україні стосується не лише України, а й захищеності та майбутньої безпеки Сполучених Штатів", - зазначив генсек.

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За словами Рютте, особисто він "не хвилюється" щодо імовірної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, оскільки "абсолютно переконаний, що в США… розуміють: Сполучені Штати в цілому були б у меншій безпеці, якби Путін досяг успіху в Україні".