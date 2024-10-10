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Рютте вважає, що не варто хвилюватися через можливу перемогу Трампа: Він повністю розуміє значення боротьби в Україні

Марк Рютте, Володимир Зеленський та Кір Стармер

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав міжнародну спільноту "перестати турбуватися про президентство Трампа" та його наслідки для війни в Україні.

Про це генсек заявив у Лондоні, де відбулася тристороння зустріч Рютте, Президента Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Очільник НАТО наголосив, що добре знає кандидата на посаду президента США від республіканців. "Він повністю розуміє і погоджується зі мною, що ця боротьба в Україні стосується не лише України, а й захищеності та майбутньої безпеки Сполучених Штатів", - зазначив генсек.

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За словами Рютте, особисто він "не хвилюється" щодо імовірної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, оскільки "абсолютно переконаний, що в США… розуміють: Сполучені Штати в цілому були б у меншій безпеці, якби Путін досяг успіху в Україні".

Автор: 

Рютте Марк (420) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+6
Хрін редьки не солодшии - одні допомагають чаиними ложками -- другі пів - року тормозили
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10.10.2024 21:03
+3
Після всіх кардинально протилежних заяв важко зрозуміти хто всеж такий Трамп - лайно чи котлета, бо мухи сідають і на те і на інше.
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10.10.2024 21:10
+3
Я бы не был так в этом уверен. Вообще понятие "понимает" - это не про трампа.
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10.10.2024 21:36
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Та ну, місцеві геополітики зараз розкажуть, які круті демократи (яких самі і критикують за недостатню допомогу), і які погані республіканці. Куди той Рютте лізе зі своїми коментарями.
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10.10.2024 20:58 Відповісти
Довбню, навіщо щось розповідати і так всі бачать до чого призведе прихід до влади цієї прокремлівської шістки, підстреляного
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10.10.2024 23:34 Відповісти
Що це за формулювання "всі бачать до чого призведе прихід до влади цієї прокремлівської шістки, підстреляного"? Хто всі? Що бачать? Давай розкажи нам до чого приведе.

І довбня ти щодня в дзеркалі бачиш.
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10.10.2024 23:51 Відповісти
Тут якщо треба пояснювати , то не треба пояснювати.
І не дай боже я в дзеркалі бачив мага-чорта ,яки навіть не здатен зрозуміти , що топлячи за російську маріонетку - срампа , знов голосує "по приколу"

Добре, що інші українці розумніші за цього невігласа і бота
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11.10.2024 05:15 Відповісти
Я незнаю, чи погано буде коли прийде Трамп, чи добре. Якщо прийде - побачимо. Але я також не роблю передчасних висновків. А ти навіть не здатен обґрунтувати свою думку. Пишеш різну дурню, просто для кількості символів - жалюгідно.
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11.10.2024 11:32 Відповісти
Те що ти не здатен сприйняти викладену інформацію не має бути моєю проблемо
А як буде при срампі - ми вже бачили
Тоді Україна була повністю віддана на поталу путлеру
Дали пару сраних джавелінів і то цей агент кремля заборонив їми користуватись

Тому ні ,всі хто при розумі знають ,як було і як буде , якщо цей підстреляний знов дістанеться до влади
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11.10.2024 15:13 Відповісти
Не хвилюйтесь, вас не больно зарiжуть.
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10.10.2024 21:00 Відповісти
Хрін редьки не солодшии - одні допомагають чаиними ложками -- другі пів - року тормозили
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10.10.2024 21:03 Відповісти
Виступаючи в Савані, штат Джорджія, Трамп висміяв президента Джо Байдена про те, що США підтримуватимуть українські збройні сили, поки Київ не виграє війну.

Трамп наполягав на тому, що США повинні «вийти», хоча він не уточнив, як?
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10.10.2024 21:06 Відповісти
ти спершу поїдь та розкажи це наприклад мешканцям Покровська
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10.10.2024 21:07 Відповісти
Вы еще Джавелины вспомните!!!
Которые разрешил отправить в Украину
КОНГРЕСС США!!!!!
Отправить разрешили
А вот использовать - нет
И они просто лежали на складах
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10.10.2024 21:08 Відповісти
Демократам не вірю ще після обами...
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10.10.2024 21:08 Відповісти
Після всіх кардинально протилежних заяв важко зрозуміти хто всеж такий Трамп - лайно чи котлета, бо мухи сідають і на те і на інше.
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10.10.2024 21:10 Відповісти
дуже влучно. проте який би він не був, він один не зможе зробити все, що він захоче. серед республіканців є дуже багато тих, хто ненавидить комунізм і кацапізм. крім можливої адміністрації Трампа є ще Конгрес, Сенат, які теж дуже потужно впливають на політику США. до того ж, в можливій майбутній адміністрації Трампа точно будуть не всі люди, яких буде хотіти сам Трамп, а будуть ті, які йому затвердить Сенат. тобто Трамп буде всього лише президентом, звісгно якщо його ще оберуть. саме президентом, а не монархом чи імператором, де все залежить лише від однієї людини. тож а американській політиці балансів вистачає. А Марк Рютте, ще коли був на посаді прем'єра зарекомендував себе як дуже хорошого прихильника України. і Роман Безсмертний відгукувався про Рютте як про дуже хорошого переговорника. Тож будучи вже на посаді Генсека НАТО, Рютте не стане кидати на вітер порожніх слів. це тільки екси можуть собі таке дозволити, а не діючі чиновники, які завжди мають фільтрувати кожне сказане ними слово. особливо на таких посадах.
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10.10.2024 21:22 Відповісти
theglobeandmail.com

Трамп заявив, що буде спиратися на свою «дружбу» з Путіним, щоб досягти врегулювання шляхом переговорів. Хоча це, безперечно, порожня бравада - він не має впевненого плану закінчити війну там - це безумовно свідчить про те, що він також не прагне продовжувати фінансувати оборону України. Його напарник Джей Ді Венс заявив, що його не дуже хвилює, "що так чи інакше станеться з Україною". Венс вважає, що Європа, а не США, повинна нести більшу частину фінансового навантаження, коли справа доходить до допомоги Україні.

Немає жодних сумнівів у тому, що Україна скам'яніла від ідеї перемоги Трампа-Венса. Це було б рівнозначно смертному вироку за втрачені території країни. Або, принаймні, це означатиме, що їй доведеться продовжувати боротьбу без значних ресурсів, які постачають США.
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10.10.2024 21:14 Відповісти
If something appears all but inevitable, one might as well stop worrying and start preparing.
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10.10.2024 21:17 Відповісти
...не варто хвилюватися через можливу перемогу трампакса...

варто хвилюватися про те безмежне та нерозділене кохання, що він має у сердці до *****!
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10.10.2024 21:19 Відповісти
Я бы не был так в этом уверен. Вообще понятие "понимает" - это не про трампа.
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10.10.2024 21:36 Відповісти
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге, после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Кииром Стармером в Лондоне:
,,Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом, в статусе президента США, не прекратит поддержку Украины.
У меня нет сигнала для президента Трампа, потому что я хорошо его знаю.
Он понимает, что эта борьба - не только об Украине, но и о будущем безопасности США"
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10.10.2024 21:54 Відповісти
Штаты вообще в войне ничего не решают, только Китай
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10.10.2024 22:15 Відповісти
недолугий шахрай і мерзотник щось там розуміє?! Не люблю висновки але це рютте скоріш за все таке саме чмо як і трамп
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11.10.2024 00:02 Відповісти
Хоть один нормальный человек... (ему, видимо, еще "методичку" не прислали, как всяким Портниковым, Зеленским, Маркаровым и иже с ними)...
Впрочем, если ваши государственные и публичные мужи продолжат гадить в карманы Трампу в том же темпе, что делали до сих пор, то всё-таки стоит начинать беспокоиться (Трамп злопамятен).
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11.10.2024 05:56 Відповісти
 
 