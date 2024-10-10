МОЗ отримало понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК: одразу направляємо перевірки, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я отримало понад 3 тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав у телеефірі, передає Укрінформ.

"Ми маємо десь понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК, ми їх ранжуємо і одразу в ті ж МСЕКи направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються чи ні", - сказав Ляшко.

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Він закликав громадян телефонувати на гарячі лінії при виявленні порушень в роботі МСЕК.

"По Хмельницькій, наприклад, МСЕК відразу за результатами скарг було направлена перевірка і було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з центральним обласним МСЕКом, бо ми бачимо, там були проблеми. От пропрацювали, результат всі бачили минулого тижня", - додав міністр.

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