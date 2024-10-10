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Новини
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МОЗ отримало понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК: одразу направляємо перевірки, - Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Міністерство охорони здоров'я отримало понад 3 тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав у телеефірі, передає Укрінформ.

"Ми маємо десь понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК, ми їх ранжуємо і одразу в ті ж МСЕКи направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються чи ні", - сказав Ляшко.

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Він закликав громадян телефонувати на гарячі лінії при виявленні порушень в роботі МСЕК.

"По Хмельницькій, наприклад, МСЕК відразу за результатами скарг було направлена перевірка і було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з центральним обласним МСЕКом, бо ми бачимо, там були проблеми. От пропрацювали, результат всі бачили минулого тижня", - додав міністр.

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Автор: 

скарга (135) медицина (2132) Ляшко Віктор (1516)


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Топ коментарі
+4
Одразу починайте перевіряти перевіряючих, а потім теж одразу перевіряючих перевіряючих...
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10.10.2024 21:40
+3
дарма іронізуєте...в мене знайомий з онкологією кожен рік з боями підтверджував інвалідність...і раптом у цьому році прийшов підтверджувати а там комісія з МОЗу і отримав пожиттєве...
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10.10.2024 21:42
+2
Те проверяющие берут с собой большие сумки?
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10.10.2024 21:38
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Те проверяющие берут с собой большие сумки?
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10.10.2024 21:38 Відповісти
Одразу починайте перевіряти перевіряючих, а потім теж одразу перевіряючих перевіряючих...
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10.10.2024 21:40 Відповісти
так і є.
до самого ляшка.
а, той вже сам заносить.
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10.10.2024 21:59 Відповісти
дарма іронізуєте...в мене знайомий з онкологією кожен рік з боями підтверджував інвалідність...і раптом у цьому році прийшов підтверджувати а там комісія з МОЗу і отримав пожиттєве...
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10.10.2024 21:42 Відповісти
Пофартило. Проблема у тому, що після закінчення роботи комісії все повернеться на круги своя.
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10.10.2024 21:50 Відповісти
Приїхав перевіряючий - всі зразу білі та пухнасті, як кролики, перевіряючий уїхав - усе знову повернулося на свої рейки, бо ворон ворону око не виклює. Корупція цвіте в МСЕК, як будяк - хворі або будь яке підтвердження у них тільки за великі гроші. А ловлять лише тих, які не діляться або зажерлися. Піар Ляшка в даному випадку - зовсім недоречний.
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10.10.2024 22:09 Відповісти
ніііііііі
я бачив що скарги на Хмельницький мсек взагалі не поступали більше двох років, або вони не підтвержувалися всі 35 місяців
і я, та весь світ бачили підтверження саме моїм а не твоїм словам
і це підтверження лежало на кроваті коло крупи,
чи крупа лежав біля підтверження
різниці нема хто коло кого лежав,
бо додаткове підтверження вилітало з вікна....
тож маємо вже два....
а третє, це годиннички, золотішко, брюліки, і тд.
то назви склад комісії яка не підтвердила тут зловживань та других порушень...
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10.10.2024 22:21 Відповісти
Це як ті діти з інтернату під Львовом, котрі теж скаржились на персонал та звинувачували директора у знущаннях та сексуальному насильстві. Поліція "порушень не знайшла"... Завіса...
А кому скаржитись на МСЕК? Таким самим хабарникам та здирникам?
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11.10.2024 08:31 Відповісти
щоб мати такі статки потрібно красти всі 16 років і за чей час жодної скарги, таке може бути тільки при круговій порукі, провірячи з моз теж в долі, бо як би не ділилася , вигнали би давно,- от така казочка малята, і не потрібно впихувати невпихуємо пан ляшко
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10.10.2024 22:40 Відповісти
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10.10.2024 22:42 Відповісти
Якщо б провести обшуки в Ляшка, то там пів лярда баксів мінімум знайшли
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10.10.2024 22:42 Відповісти
А тим часом:

"Влада закриває ******** реабілітаційний центр для поранених щоб забудувати його територію"

"Під час війни звільнити 375 медичних працівників і ліквідувати ******** реабілітаційний центр для військових - таке може зробити лише ворог!

Топ посадовці у вищих ешелонах влади прямо зараз знищують Київський обласний центр реабілітаційної медицини для наших військових заради 5,5 гектарів столичної землі в Сирецькому гаю, де він знаходиться. А все тому, що тут мальовнича природа і в 300 метрах від лікарні заплановано відкриття станції метро, тому земля просто золота для злобудовників.

Просто уявіть собі, які покидьки сидять у вищих кабінетах влади, якщо під час повномасштабної війни із реабілітаційного центру вже звільнили 375 медпрацівників! А вже завтра (10.10) ці сволоти планують протягнути через сесію Київської обласної ради питання про припинення юридичної особи лікарні як такої.

Перша спроба захопити землю під реабілітаційним центром відбулася ще понад рік тому. Тоді голова Київоблради Добрянський зі своїм дружком-держзрадником Дубінським незаконно звільнили директора - лікаря з 32-х річним стажем Ігоря Кучму, який виграв відкритий конкурс, і який під час повномасштабної війни якраз і забезпечив створення реабілітаційного центра для військових на базі Київської обласної лікарні №2. На його місце ці покидьки призначили керувати медустановою помічницю Дубінського, колишнього редактора 1+1, яка взагалі не має ніякого відношення до медицини.

... (багато тексту, важливого, але просто не поміститься в це повідомлення все, тому нижче ще крайній текст, а так у відео говориться про все. )...

При цьому ми звертаємося до Президента Зеленського, як Верховного головнокомандувача, з вимогою зупинити своїх "слуг", які в гонитві за особистою корупційною наживою знищують ******** реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців, і забезпечити подальше функціонування та розвиток Київського обласного центру реабілітаційної медицини як окремої лікарні! У разі відсутності реакції, нам залишиться тільки прямо констатувати, що Володимир Зеленський особисто зацікавлений в таких діях своїх підлеглих.

Просимо кожного, кому не байдужа доля наших поранених військових, яким просто немає де нормально лікуватися і проходити реабілітацію в нашій країні, зробити все, щоб не дати корупціонерам ліквідувати Київський обласний центр реабілітаційної медицини заради дорогоцінної землі! Найменше, що ви може зробити - це надати цьому розголос!"

https://youtu.be/MjPh8pyPsCc?si=eluR0dlipDFhOLbd
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10.10.2024 23:12 Відповісти
 
 