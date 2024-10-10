МОЗ отримало понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК: одразу направляємо перевірки, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я отримало понад 3 тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав у телеефірі, передає Укрінформ.
"Ми маємо десь понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК, ми їх ранжуємо і одразу в ті ж МСЕКи направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються чи ні", - сказав Ляшко.
Він закликав громадян телефонувати на гарячі лінії при виявленні порушень в роботі МСЕК.
"По Хмельницькій, наприклад, МСЕК відразу за результатами скарг було направлена перевірка і було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з центральним обласним МСЕКом, бо ми бачимо, там були проблеми. От пропрацювали, результат всі бачили минулого тижня", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
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до самого ляшка.
а, той вже сам заносить.
я бачив що скарги на Хмельницький мсек взагалі не поступали більше двох років, або вони не підтвержувалися всі 35 місяців
і я, та весь світ бачили підтверження саме моїм а не твоїм словам
і це підтверження лежало на кроваті коло крупи,
чи крупа лежав біля підтверження
різниці нема хто коло кого лежав,
бо додаткове підтверження вилітало з вікна....
тож маємо вже два....
а третє, це годиннички, золотішко, брюліки, і тд.
то назви склад комісії яка не підтвердила тут зловживань та других порушень...
А кому скаржитись на МСЕК? Таким самим хабарникам та здирникам?
"Влада закриває ******** реабілітаційний центр для поранених щоб забудувати його територію"
"Під час війни звільнити 375 медичних працівників і ліквідувати ******** реабілітаційний центр для військових - таке може зробити лише ворог!
Топ посадовці у вищих ешелонах влади прямо зараз знищують Київський обласний центр реабілітаційної медицини для наших військових заради 5,5 гектарів столичної землі в Сирецькому гаю, де він знаходиться. А все тому, що тут мальовнича природа і в 300 метрах від лікарні заплановано відкриття станції метро, тому земля просто золота для злобудовників.
Просто уявіть собі, які покидьки сидять у вищих кабінетах влади, якщо під час повномасштабної війни із реабілітаційного центру вже звільнили 375 медпрацівників! А вже завтра (10.10) ці сволоти планують протягнути через сесію Київської обласної ради питання про припинення юридичної особи лікарні як такої.
Перша спроба захопити землю під реабілітаційним центром відбулася ще понад рік тому. Тоді голова Київоблради Добрянський зі своїм дружком-держзрадником Дубінським незаконно звільнили директора - лікаря з 32-х річним стажем Ігоря Кучму, який виграв відкритий конкурс, і який під час повномасштабної війни якраз і забезпечив створення реабілітаційного центра для військових на базі Київської обласної лікарні №2. На його місце ці покидьки призначили керувати медустановою помічницю Дубінського, колишнього редактора 1+1, яка взагалі не має ніякого відношення до медицини.
... (багато тексту, важливого, але просто не поміститься в це повідомлення все, тому нижче ще крайній текст, а так у відео говориться про все. )...
При цьому ми звертаємося до Президента Зеленського, як Верховного головнокомандувача, з вимогою зупинити своїх "слуг", які в гонитві за особистою корупційною наживою знищують ******** реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців, і забезпечити подальше функціонування та розвиток Київського обласного центру реабілітаційної медицини як окремої лікарні! У разі відсутності реакції, нам залишиться тільки прямо констатувати, що Володимир Зеленський особисто зацікавлений в таких діях своїх підлеглих.
Просимо кожного, кому не байдужа доля наших поранених військових, яким просто немає де нормально лікуватися і проходити реабілітацію в нашій країні, зробити все, щоб не дати корупціонерам ліквідувати Київський обласний центр реабілітаційної медицини заради дорогоцінної землі! Найменше, що ви може зробити - це надати цьому розголос!"
https://youtu.be/MjPh8pyPsCc?si=eluR0dlipDFhOLbd