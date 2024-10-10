Умєров після зустрічі з Гілі: На фронті з’явиться більше САУ AS-90. Є добрі новини щодо далекобійної зброї
Україна отримає більше артилерійських самохідних установок AS-90 до кінця поточного року. Крім того, є "добрі новини" стосовно далекобійної зброї.
Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з головою Міноборони Великої Британії Джоном Гілі, передає Цензор.НЕТ.
"Зустрівся з великим другом України та моїм колегою, міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Головна тема зустрічі — подальші кроки для підтримки Сил оборони — як зараз, так і в майбутньому.
Велика Британія діє на випередження, забезпечуючи наших воїнів необхідними боєприпасами: артилерійські, мінометні, ППО, протитанкові міни. Це приклад для інших партнерів, адже своєчасні поставки дозволяють ефективніше нищити ворога.
До кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90. Також маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем — ворог відчує це на полі бою.
Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням наших бригад стратегічного резерву. Домовилися з Джоном Гілі разом опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів.
Ключове питання — інвестиції в українську оборонну промисловість. Британія вже залучена у виробництво, але наше завдання — розширити ці можливості та наростити виробництво в ОПК.
Окремо поінформував британського колегу про План перемоги Президента Володимира Зеленського, зокрема в частині оборони.
Щиро вдячний народу Великої Британії, Уряду і особисто Джону Гілі за підтримку. Разом ми сильніші і наближаємо перемогу України!" - розповів Умєров.
Зазначимо, САУ AS-90 (Gun Equipment 155 mm L131) – це британська самохідна артилерійська установка (САУ) вагою 45 тонн. Озброєна гарматою калібру 155 мм і довжиною 39 калібрів, має дальність стрільби до 30 км. САУ робить три постріли за 10 секунд чергою, шість пострілів за три хвилини швидким темпом та два постріли за хвилину у сталому темпі. Постачається Україні з квітня 2022 року.
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"Влада закриває ******** реабілітаційний центр для поранених щоб забудувати його територію"
"Під час війни звільнити 375 медичних працівників і ліквідувати ******** реабілітаційний центр для військових - таке може зробити лише ворог!
Топ посадовці у вищих ешелонах влади прямо зараз знищують Київський обласний центр реабілітаційної медицини для наших військових заради 5,5 гектарів столичної землі в Сирецькому гаю, де він знаходиться. А все тому, що тут мальовнича природа і в 300 метрах від лікарні заплановано відкриття станції метро, тому земля просто золота для злобудовників.
Просто уявіть собі, які покидьки сидять у вищих кабінетах влади, якщо під час повномасштабної війни із реабілітаційного центру вже звільнили 375 медпрацівників! А вже завтра (10.10) ці сволоти планують протягнути через сесію Київської обласної ради питання про припинення юридичної особи лікарні як такої.
Перша спроба захопити землю під реабілітаційним центром відбулася ще понад рік тому. Тоді голова Київоблради Добрянський зі своїм дружком-держзрадником Дубінським незаконно звільнили директора - лікаря з 32-х річним стажем Ігоря Кучму, який виграв відкритий конкурс, і який під час повномасштабної війни якраз і забезпечив створення реабілітаційного центра для військових на базі Київської обласної лікарні №2. На його місце ці покидьки призначили керувати медустановою помічницю Дубінського, колишнього редактора 1+1, яка взагалі не має ніякого відношення до медицини.
... (багато тексту, важливого, але просто не поміститься в це повідомлення все, тому нижче ще крайній текст, а так у відео говориться про все. )...
При цьому ми звертаємося до Президента Зеленського, як Верховного головнокомандувача, з вимогою зупинити своїх "слуг", які в гонитві за особистою корупційною наживою знищують ******** реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців, і забезпечити подальше функціонування та розвиток Київського обласного центру реабілітаційної медицини як окремої лікарні! У разі відсутності реакції, нам залишиться тільки прямо констатувати, що Володимир Зеленський особисто зацікавлений в таких діях своїх підлеглих.
Просимо кожного, кому не байдужа доля наших поранених військових, яким просто немає де нормально лікуватися і проходити реабілітацію в нашій країні, зробити все, щоб не дати корупціонерам ліквідувати Київський обласний центр реабілітаційної медицини заради дорогоцінної землі! Найменше, що ви може зробити - це надати цьому розголос!"
https://youtu.be/MjPh8pyPsCc?si=eluR0dlipDFhOLbd