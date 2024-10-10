Умєров після зустрічі з Гілі: На фронті з’явиться більше САУ AS-90. Є добрі новини щодо далекобійної зброї

Україна отримає більше артилерійських самохідних установок AS-90 до кінця поточного року. Крім того, є "добрі новини" стосовно далекобійної зброї.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з головою Міноборони Великої Британії Джоном Гілі, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з великим другом України та моїм колегою, міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Головна тема зустрічі — подальші кроки для підтримки Сил оборони — як зараз, так і в майбутньому.

Велика Британія діє на випередження, забезпечуючи наших воїнів необхідними боєприпасами: артилерійські, мінометні, ППО, протитанкові міни. Це приклад для інших партнерів, адже своєчасні поставки дозволяють ефективніше нищити ворога.

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До кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90. Також маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем — ворог відчує це на полі бою.

Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням наших бригад стратегічного резерву. Домовилися з Джоном Гілі разом опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів.

Ключове питання — інвестиції в українську оборонну промисловість. Британія вже залучена у виробництво, але наше завдання — розширити ці можливості та наростити виробництво в ОПК.

Окремо поінформував британського колегу про План перемоги Президента Володимира Зеленського, зокрема в частині оборони.

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Щиро вдячний народу Великої Британії, Уряду і особисто Джону Гілі за підтримку. Разом ми сильніші і наближаємо перемогу України!" - розповів Умєров.

САУ AS-90

Зазначимо, САУ AS-90 (Gun Equipment 155 mm L131) – це британська самохідна артилерійська установка (САУ) вагою 45 тонн. Озброєна гарматою калібру 155 мм і довжиною 39 калібрів, має дальність стрільби до 30 км. САУ робить три постріли за 10 секунд чергою, шість пострілів за три хвилини швидким темпом та два постріли за хвилину у сталому темпі. Постачається Україні з квітня 2022 року.