Путін збирається до Туркменістану. В МЗС України нагадали, що Путін - воєнний злочинець, на якого виданий ордер на арешт
Міністерство закордонних справ України відреагувало на поїздку російського диктатора Володимира Путіна до Туркменістану, яка запланована на 11 жовтня. Міністерство нагадало про воєнні злочини Путіна та закликало країни не проводити з ним жодних зустрічей.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України щодо візиту Путіна до Туркменістану, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку із запланованим на 11 жовтня візитом Путіна до Туркменістану для участі у міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю видатного туркменського поета Магтимгули Фрагі, заявляємо про таке.
Україна сподівається, що керівництво Туркменістану усвідомлює, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації.
Це лише один з цілої низки злочинів верхівки Кремля. Путін і його поплічники несуть відповідальність за злочин агресії проти України, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, вбивства, тортури, зґвалтування, мародерство, обстріли цивільної інфраструктури та інші звірства, вчинені російськими окупантами на території України. Всі вони мають постати перед правосуддям за злочини, скоєні проти українського народу.
Просто зараз російські окупанти продовжують здійснювати щоденні варварські атаки на українські міста і села, спричиняючи руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирних людей.
Закликаємо всі країни, які цінують людське життя, міжнародне право та Статут ООН, утримуватися від проведення спільних заходів за участі Путіна, який розв’язав війну в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, та чиї руки по лікоть у крові.
Звертаємося до всіх держав і міжнародних організацій із закликом докласти максимальних зусиль для ефективної реалізації Формули миру як єдиного дієвого шляху до завершення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні та на європейському континенті", - йдеться у заяві МЗС України.
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У випадку, який розглядається, діє саме "формальна сторона (а не фактична) Бо до діалогу хочуть запросить саме РОСІЮ, а не особу, яка нею на даний момент править... Тому на Саміті (якщо таке станеться), буде присутнім якийсь її представник, що не перебуває під міжнародним переслідуванням... Саме це я й пробую пояснить...
Тормозила головой...".
Я вже матюкаюся... ............................................
две ноги ушли домой.
У всіх рейтингах свободи держава посідає останні місця.
Туркменістан має п'яті за величиною поклади природного газу у світі.
Але дуже зручно робити заяви, вдаючи що все під контролем.
Це новий рівень рашкіной міжнародної політики, на який по факту рашку попустила Україна.
лаяозабоченности, а количеством денег в страну, и тоннами металло-тротила.
Сколько Иран, "новий рівень рашкіной міжнародної політики" поставил им дронов, которые потушили нашу энергетику и спровоцировали рост цены на электроэнергию?
А сколько Германия+Италия+Франция+Польша+Чехия+Румыния+кто угодно из нашей международной политики дал нам оружия, чтобы мы потушили рашкинскую энергетику? То-то же.
Вам почему-то смешно, а вот я смотрю чуть дальше, и меня это сближение вовсе не радует.
Завтра они договорятся о поставке из Туркменистана в РФ того, что сейчас еще пока поставляется им с Запада. Это им развяжет руки. Послезавтра шандарахнут чем-нибудь массово по больницам или школам в Украине (надеюсь вы понимаете что есть чем). Европа - курлык курлык, озабоченность, санкции. А РФии на эти санкции будет уже побоку, они это с Туркменистана уже получают.
Но вы да, недооценивайте, смейтесь, наш МИД - первый МИД в мире.
Раньше так оно и было.
Сейчас политиков нет, а есть куколды.
Что-то странный какой-то повод. Ну где )(уйло и где туркменская поэзия, совершенно непересекающиеся темы. Впечатление, что причина другая, а это просто для прикрытия.
П.С. Пару снайперов бы туда отправить... Да поздно уже.