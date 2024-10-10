Путін збирається до Туркменістану. В МЗС України нагадали, що Путін - воєнний злочинець, на якого виданий ордер на арешт

Міністерство закордонних справ України відреагувало на поїздку російського диктатора Володимира Путіна до Туркменістану, яка запланована на 11 жовтня. Міністерство нагадало про воєнні злочини Путіна та закликало країни не проводити з ним жодних зустрічей.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України щодо візиту Путіна до Туркменістану, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із запланованим на 11 жовтня візитом Путіна до Туркменістану для участі у міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю видатного туркменського поета Магтимгули Фрагі, заявляємо про таке.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туркменістан відмовив Росії у прокачуванні газу до Китаю

Україна сподівається, що керівництво Туркменістану усвідомлює, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації.

Це лише один з цілої низки злочинів верхівки Кремля. Путін і його поплічники несуть відповідальність за злочин агресії проти України, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, вбивства, тортури, зґвалтування, мародерство, обстріли цивільної інфраструктури та інші звірства, вчинені російськими окупантами на території України. Всі вони мають постати перед правосуддям за злочини, скоєні проти українського народу.

Просто зараз російські окупанти продовжують здійснювати щоденні варварські атаки на українські міста і села, спричиняючи руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирних людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім не може підтвердити інформацію про можливі таємні розмови Трампа з Путіним, - речниця Жан-П’єр

Закликаємо всі країни, які цінують людське життя, міжнародне право та Статут ООН, утримуватися від проведення спільних заходів за участі Путіна, який розв’язав війну в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, та чиї руки по лікоть у крові.

Звертаємося до всіх держав і міжнародних організацій із закликом докласти максимальних зусиль для ефективної реалізації Формули миру як єдиного дієвого шляху до завершення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні та на європейському континенті", - йдеться у заяві МЗС України.