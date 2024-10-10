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Новини
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Путін збирається до Туркменістану. В МЗС України нагадали, що Путін - воєнний злочинець, на якого виданий ордер на арешт

Володимир Путін

Міністерство закордонних справ України відреагувало на поїздку російського диктатора Володимира Путіна до Туркменістану, яка запланована на 11 жовтня. Міністерство нагадало про воєнні злочини Путіна та закликало країни не проводити з ним жодних зустрічей.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України щодо візиту Путіна до Туркменістану, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із запланованим на 11 жовтня візитом Путіна до Туркменістану для участі у міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю видатного туркменського поета Магтимгули Фрагі, заявляємо про таке.

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Україна сподівається, що керівництво Туркменістану усвідомлює, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації.

Це лише один з цілої низки злочинів верхівки Кремля. Путін і його поплічники несуть відповідальність за злочин агресії проти України, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, вбивства, тортури, зґвалтування, мародерство, обстріли цивільної інфраструктури та інші звірства, вчинені російськими окупантами на території України. Всі вони мають постати перед правосуддям за злочини, скоєні проти українського народу.

Просто зараз російські окупанти продовжують здійснювати щоденні варварські атаки на українські міста і села, спричиняючи руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирних людей.

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Закликаємо всі країни, які цінують людське життя, міжнародне право та Статут ООН, утримуватися від проведення спільних заходів за участі Путіна, який розв’язав війну в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, та чиї руки по лікоть у крові.

Звертаємося до всіх держав і міжнародних організацій із закликом докласти максимальних зусиль для ефективної реалізації Формули миру як єдиного дієвого шляху до завершення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні та на європейському континенті", - йдеться у заяві МЗС України.

Автор: 

МЗС (4158) путін володимир (24068) Туркменістан (73)


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Топ коментарі
+9
Вже всім зрозуміло, що авторитет мкс=0 так само як і дієвість міжнародних норм.
Але дуже зручно робити заяви, вдаючи що все під контролем.
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10.10.2024 23:19
+7
Вы бы измеряли уровень международной политики не громкостью лая озабоченности, а количеством денег в страну, и тоннами металло-тротила.

Сколько Иран, "новий рівень рашкіной міжнародної політики" поставил им дронов, которые потушили нашу энергетику и спровоцировали рост цены на электроэнергию?

А сколько Германия+Италия+Франция+Польша+Чехия+Румыния+кто угодно из нашей международной политики дал нам оружия, чтобы мы потушили рашкинскую энергетику? То-то же.

Вам почему-то смешно, а вот я смотрю чуть дальше, и меня это сближение вовсе не радует.

Завтра они договорятся о поставке из Туркменистана в РФ того, что сейчас еще пока поставляется им с Запада. Это им развяжет руки. Послезавтра шандарахнут чем-нибудь массово по больницам или школам в Украине (надеюсь вы понимаете что есть чем). Европа - курлык курлык, озабоченность, санкции. А РФии на эти санкции будет уже побоку, они это с Туркменистана уже получают.

Но вы да, недооценивайте, смейтесь, наш МИД - первый МИД в мире.
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10.10.2024 23:50
+5
ви ж його на самміт миру збираєтесь запрошувати? чи ні?
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10.10.2024 23:13
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ви ж його на самміт миру збираєтесь запрошувати? чи ні?
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10.10.2024 23:13 Відповісти
Хіба щоб заарештувати.
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10.10.2024 23:15 Відповісти
На Самміт планують (і то - не всі) запросить РОСІЮ... А не Путіна... Чи для тебе "Росія" і "Путін" - одне й те саме?...
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11.10.2024 02:37 Відповісти
зараз саме так
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11.10.2024 03:49 Відповісти
А як може бути, що путін не росія, чи що росія це не путін? Він же у Росії обраний, легітимний, популярний. Яким чином Ви їх поділяєте?
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11.10.2024 06:49 Відповісти
Розумієш, у чому справа : коли правитель - "абсолютний монарх", то він і держава можуть асоціюваться між собою... Це формула Людовіка ХVI - "Держава - це Я!" Коли ж правитель вважає себе "чиновником", якому доручено управлять державою - то тоді "держава - окремо і чиновник - окремо... І це не залежить від форми правління. У першому варіанті це може буть і "вибраний" правитель (як у випадку з тією ж КНДР). А може буть і по іншому - як у Великобританії...
У випадку, який розглядається, діє саме "формальна сторона (а не фактична) Бо до діалогу хочуть запросить саме РОСІЮ, а не особу, яка нею на даний момент править... Тому на Саміті (якщо таке станеться), буде присутнім якийсь її представник, що не перебуває під міжнародним переслідуванням... Саме це я й пробую пояснить...
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11.10.2024 07:02 Відповісти
Це у вас така угода зі своєю совістю. Коли не можна, але дуже хочеться, то тоді можна. Формально для перемир'я потрібна підпис Росії і нехай договір підпише довірена особа путіна, аби не він сам.
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11.10.2024 11:25 Відповісти
Я вибачаюся: у тебе голова лише для того, щоб "туди їсти"? Я тобі зробив юридичне пояснення того, що ми обговорюємо... До чого тут "совість"? І тим більше - МОЯ?
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11.10.2024 12:18 Відповісти
Я знаю. Юридично, згідно з указом президента україни переговори з путіним неможливі. А через його заступника чи довіреного посередника можливі. А який сенс цього указу крім формального суто зовнішнього ставлення до справи? Імітація принциповості. Дитячий садок.
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11.10.2024 12:34 Відповісти
Якщо тебе ображає вираз угода із совістю, то я міняю його на слово компроміс.
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11.10.2024 12:35 Відповісти
Так і хочеться виматюкаться! ШОСТИЙ РІК державою керує "вуличний репродуктор", який просто відтворює ротом те, що йому написали Литвин з Пололяком, а затвердив д"Єермак... А ти все віриш в "укази" ... Та він не пам"ятає, що чим вчора обідав - а ти мені розказуєш, що він щось колись підписав!...
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11.10.2024 13:16 Відповісти
А хто у нас президент? От хто підписує укази, той за них відповідальність і несе. І ніхто йому не може заборонити в преферанс грати або в баню зі своїми друзями ходити, де вони на нього впливають, суто юридично це до справи не стосується.
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11.10.2024 14:30 Відповісти
"Я упала с самосвала -
Тормозила головой...".
Я вже матюкаюся... ............................................
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11.10.2024 14:45 Відповісти
Пока голову искала,
две ноги ушли домой.
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11.10.2024 17:22 Відповісти
Черговий плювок на МКС, нехай видають...
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10.10.2024 23:13 Відповісти
Згідно з Human Rights Watch, влада держави має тоталітарний контроль над життям народу, Туркменістан залишається однією з найрепресивніших держав планети.

У всіх рейтингах свободи держава посідає останні місця.

Туркменістан має п'яті за величиною поклади природного газу у світі.
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10.10.2024 23:18 Відповісти
Вже всім зрозуміло, що авторитет мкс=0 так само як і дієвість міжнародних норм.
Але дуже зручно робити заяви, вдаючи що все під контролем.
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10.10.2024 23:19 Відповісти
авторитет Туркменістану і рашки<0..
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10.10.2024 23:22 Відповісти
Нам від цього легше?
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10.10.2024 23:29 Відповісти
З самого початку було зрозуміло, що в деякі суміжні віслюкостани є шанс, що його приймуть.
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10.10.2024 23:33 Відповісти
тим часом керівництво Туркменістану:

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10.10.2024 23:21 Відповісти
Він спочатку знущався з ООН та МККК, зараз знущається з МКС. А інші країни так і будуть на це просто дивитись.
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10.10.2024 23:28 Відповісти
Монголія, Туркменістан.. Потім можливо буде щє якийсь віслюкостан.

Це новий рівень рашкіной міжнародної політики, на який по факту рашку попустила Україна.
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10.10.2024 23:31 Відповісти
Вы бы измеряли уровень международной политики не громкостью лая озабоченности, а количеством денег в страну, и тоннами металло-тротила.

Сколько Иран, "новий рівень рашкіной міжнародної політики" поставил им дронов, которые потушили нашу энергетику и спровоцировали рост цены на электроэнергию?

А сколько Германия+Италия+Франция+Польша+Чехия+Румыния+кто угодно из нашей международной политики дал нам оружия, чтобы мы потушили рашкинскую энергетику? То-то же.

Вам почему-то смешно, а вот я смотрю чуть дальше, и меня это сближение вовсе не радует.

Завтра они договорятся о поставке из Туркменистана в РФ того, что сейчас еще пока поставляется им с Запада. Это им развяжет руки. Послезавтра шандарахнут чем-нибудь массово по больницам или школам в Украине (надеюсь вы понимаете что есть чем). Европа - курлык курлык, озабоченность, санкции. А РФии на эти санкции будет уже побоку, они это с Туркменистана уже получают.

Но вы да, недооценивайте, смейтесь, наш МИД - первый МИД в мире.
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10.10.2024 23:50 Відповісти
не воняй кацапчику, срасеї киздець з туркменами чи без
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11.10.2024 03:50 Відповісти
Туркменістан це КНДР 2.0. Ще б до Китаю звернулись...
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10.10.2024 23:45 Відповісти
Всегда есть за что дергать, всегда есть за что давить.
Раньше так оно и было.
Сейчас политиков нет, а есть куколды.
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10.10.2024 23:52 Відповісти
Увы, диктатуры усилились и рычагов воздействия на маленьких сатрапов по крышей больших, сильно поуменьшилось.
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11.10.2024 00:13 Відповісти
поезія, кажете?
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11.10.2024 00:25 Відповісти
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11.10.2024 00:59 Відповісти
Вся Середня Азія це бувший совок з диктаторами.То любимий ареал для пуйла де він ще може пастись разом з такими самими козлами і баранами.
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11.10.2024 01:18 Відповісти
***** любому Аркадагу друг, товарищ, Бацька и Туркменбаши.
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11.10.2024 04:15 Відповісти
"форуме, посвященном 300-летию выдающегося туркменского поэта"

Что-то странный какой-то повод. Ну где )(уйло и где туркменская поэзия, совершенно непересекающиеся темы. Впечатление, что причина другая, а это просто для прикрытия.

П.С. Пару снайперов бы туда отправить... Да поздно уже.
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11.10.2024 05:01 Відповісти
А скільки дивізій має міжнародний крiмiнальний суд?
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11.10.2024 06:56 Відповісти
100500!
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11.10.2024 08:53 Відповісти
Треба проти країн, що не арештовують хутина , одразу вводити ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ, і нехай їх бизнес і родини можновладців не можуть користуватись світовим сервісом
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11.10.2024 10:41 Відповісти
 
 