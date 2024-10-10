Між зустрічами "Рамштайну" робота не припиняється, - Пентагон

У періоди між зустрічами Контактної групи з питань оборони України (UDCG), відомої як формат "Рамштайн", продовжується напружена робота щодо координації та забезпечення поставок необхідного озброєння в Україну.

Про це заявив у четвер речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Між засіданнями UDCG відбувається дуже багато роботи, і це дійсно передбачає роботу Коаліцій спроможностей через своїх співголів щодо визначення, розвитку та надання спроможностей українцям як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективах",- зауважив представник Пентагону.

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Крім того, за його словами, з американського боку докладається чимало зусиль на різних рівнях – від робочих груп до міністрів оборони. Це передбачає телефонні переговори й двосторонні зустрічі, які проводяться на регулярній основі.

Генерал Райдер також нагадав про роботу Групи сприяння безпеці України, яка працює в Німеччині з міжнародними партнерами, щоби скоординувати придбання та доставку військових спроможностей в Україну.

"Отже, UDCG є неймовірно важливим форумом, який допомагає синхронізувати та забезпечити обмін інформацією та підтримку України злагоджено, але, однак, це аж ніяк не єдиний механізм, за допомогою якого ми підтримуємо Україну",- зауважив представник Пентагону.

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Він також зазначив, що засідання Контактної групи, призначене на 12 жовтня, було відкладене. Час і місце проведення наступної зустрічі наразі визначається.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також скасував візит до Німеччини під час якого мав взяти участь в засіданні контактної групи "Рамштайн".

У підсумку, засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.