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США в ОБСЄ: Росії слід пам’ятати, що будь-яка ядерна зброя не має бути застосована

Ядерна зброя Росії

Сполучені Штати нагадують Росії, що жодне застосування ядерної зброї не може бути визнане "тактичним" ані за своєю природою, ані за наслідками

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив радник делегації США при ОБСЄ з питань контролю над озброєннями Деніел Вартко під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні.

"Я також хотів би відреагувати на заяву, зроблену Російською Федерацією на цьому форумі минулого тижня, коли вона натякнула на потенційне застосування Росією так званої "тактичної ядерної зброї" у відповідь на певні конвенційні атаки. Сполучені Штати знову заявляють, що застосування будь-якої ядерної зброї не може бути визначене або вважатися "тактичним" ні за характером, ні за наслідками", - заявив він.

Американський дипломат наголосив, що застосування Росією будь-якої ядерної зброї "докорінно змінило б характер конфлікту".

Окремо у своєму виступі він розкритикував твердження російської делегації, що нібито підтримка України з боку країн-партнерів зумовлена "русофобією".

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"Захист принципів, які ми всі взяли на себе в Гельсінському Заключному акті, і наших зобов'язань за Статутом ООН – це не русофобія. Не русофобія керує нашим закликом до дотримання міжнародного верховенства права і поваги до територіальної цілісності держав. Це – принципи, яких зобов'язалася дотримуватися кожна держава-учасниця ОБСЄ", - зазначив Вартко.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Автор: 

ОБСЄ (3509) росія (65856) США (23303) ядерна зброя (1165)


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На самом деле использовать ЯО можно и нужно. Но не там, где мечтает это сделать Ху#ло.
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11.10.2024 07:48 Відповісти
Та насрати їм на ті ваші ''неможна з ніззями''. Бульборусії Казламордія передала ядерку і ніхто навіть не перднув на те розповсюдження.
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11.10.2024 07:51 Відповісти
після того як застосують , буде скликана оон де московія накладе вето , а цивілізований світ виразить максимальну стурбованість і обурення 🤷🏻‍♂️

так і переможемо
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11.10.2024 08:01 Відповісти
Звучить грізно. Але дуже хочеться назустріч запитати - а то що?
Дивлячись, як зараз Захід сере мілким маком - можна тільки уявити, яку купу Захід накладе у випадку з ядерним ударом.
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11.10.2024 08:20 Відповісти
***** йде ***** зі своїми погрозами
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11.10.2024 08:31 Відповісти
Женіть кацапів на хер з оон та обсє,бо ладу не буде,зовсім.
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11.10.2024 09:00 Відповісти
...а Іскандерами по лікарням- можна! Дя- ку-є-мо...
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11.10.2024 09:53 Відповісти
Не должно быть применено, ...не должно ездить на красный свет, не должно воровать в магазине..
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11.10.2024 11:01 Відповісти
 
 